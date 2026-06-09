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55 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜80系列｜2026

55 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜80系列｜2026

55QNED80BTA
Front view of 55 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜80系列｜2026 55QNED80BTA
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 前視圖與側視圖，展示 55 吋螢幕，螢幕寬度 1236 公釐、高度 718 公釐，含支架高度 780 公釐，機身厚度 67.9 公釐，底座佔地尺寸為 1086 × 230 公釐。
搭載 Dynamic QNED Pro 色彩顯示技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，整個螢幕呈現鮮豔多彩的顏料水花動態，展現通過 100% 色彩容量認證的先進色彩鮮豔度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過海岸懸崖場景分割畫面，以 Mini LED 技術和傳統 LED 做比較，展示更好的顯示效果，能呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，同時帶來更深邃的黑色與更細緻的對比效果，整體清晰度更高，畫面層次更豐富。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的第 9 代 alpha 7 AI 4K 處理器在黃色電路板中央閃耀，彰顯更智慧、更強大的 AI 運算能力，提升 4K 畫面的清晰度、對比度與層次感。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備 4K AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，顯示一名男子位於多彩建築物之間的低角度戶外場景，同時 AI 識別該場景並將每幀畫面升級為 4K 解析度。
展示 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 展現 Ultimate Gameplay 功能，呈現快節奏動作遊戲畫面，附帶比較插圖展示更流暢的動態畫面，同時支援 60Hz、VRR、ALLM、HGiG 及 GeForce NOW。
採用纖薄設計的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 壁掛式安裝在明亮開闊的客廳，簡約流暢的外型與室內空間完美融合，螢幕上呈現大膽多彩的抽象藝術作品。
Front view of 55 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜80系列｜2026 55QNED80BTA
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 前視圖與側視圖，展示 55 吋螢幕，螢幕寬度 1236 公釐、高度 718 公釐，含支架高度 780 公釐，機身厚度 67.9 公釐，底座佔地尺寸為 1086 × 230 公釐。
搭載 Dynamic QNED Pro 色彩顯示技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，整個螢幕呈現鮮豔多彩的顏料水花動態，展現通過 100% 色彩容量認證的先進色彩鮮豔度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過海岸懸崖場景分割畫面，以 Mini LED 技術和傳統 LED 做比較，展示更好的顯示效果，能呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，同時帶來更深邃的黑色與更細緻的對比效果，整體清晰度更高，畫面層次更豐富。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的第 9 代 alpha 7 AI 4K 處理器在黃色電路板中央閃耀，彰顯更智慧、更強大的 AI 運算能力，提升 4K 畫面的清晰度、對比度與層次感。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備 4K AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，顯示一名男子位於多彩建築物之間的低角度戶外場景，同時 AI 識別該場景並將每幀畫面升級為 4K 解析度。
展示 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 展現 Ultimate Gameplay 功能，呈現快節奏動作遊戲畫面，附帶比較插圖展示更流暢的動態畫面，同時支援 60Hz、VRR、ALLM、HGiG 及 GeForce NOW。
採用纖薄設計的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 壁掛式安裝在明亮開闊的客廳，簡約流暢的外型與室內空間完美融合，螢幕上呈現大膽多彩的抽象藝術作品。

主要功能

  • LG 智慧顯示器 全台銷售第一｜領銜創新視代
  • 動態 QNED 顯色技術 Pro｜畫面色彩更豐富飽滿
  • Mini LED 控光｜呈現最清晰的畫面與細節
  • 最佳智慧系統認證｜webOS 整合 Gemini 與 Copilot 雙 AI 智慧體驗
  • webOS 5年升級保證 | 持續維持最佳使用體驗
更多

為什麼選擇 LG QNED evo | Mini LED

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 在寬廣清晰的螢幕上呈現動感十足的體育賽事畫面，透過 AI 支援的面板即時分析比賽過程，顯示預測數據、球員洞察與聯盟資訊。

LG QNED evo 動態賽事體驗

搭載 Dynamic QNED Pro 色彩顯示技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，整個螢幕呈現鮮豔多彩的顏料水花動態，展現通過 100% 色彩容量認證的先進色彩鮮豔度。

Dynamic QNED 顯色技術 Pro

100% 色域量認證

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過海岸懸崖場景分割畫面，突顯 Mini LED 技術和傳統 LED 的比較，展示更好的顯示效果，能呈現銳利的層疊岩石紋理與更清晰的海洋細節，同時帶來更深邃的黑色與更細緻的對比效果，整體清晰度更高，畫面層次更豐富。

Mini LED

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備屢獲殊榮的 Multi AI webOS，深色背景中顯示 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 標誌，代表支援透過顯示器介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

展示 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

專屬個人化體驗 AI Hub 樞紐中心

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。

LG Shield 資安防護盾 全面守護

LG QNED evo Mini LED 如何為每個場景注入生動色彩

LG QNED evo 的動態 QNED 顯色技術 Pro 結合經 100% 色域量認證的 Mini LED 技術，共同呈現極致生動的色彩與細節。從運動賽事到電影鉅作，皆能享受身臨其境的沉浸式體驗。

Dynamic QNED 顯色技術 Pro

LG 奈米顯色技術為您的智慧顯示器呈現 100% 色域量

LG 奈米廣色域技術取代傳統量子點，呈現更動感、更鮮活的動態色彩，並透過 動態 QNED 顯色技術 Pro 提升智慧顯示器的色彩還原率，精準表達多樣情境氛圍。2)

搭載 Dynamic QNED Pro 色彩顯示技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，整個螢幕呈現鮮豔多彩的顏料水花動態，色彩過渡自然順暢，並呈現超越一般 quantum dot 顯示器的廣色域表現。

搭載 Dynamic QNED Pro 色彩顯示技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，整個螢幕呈現鮮豔多彩的顏料水花動態，色彩過渡自然順暢，並呈現超越一般 quantum dot 顯示器的廣色域表現。

查看 LG QNED evo 的 100% 色域量認證3)

Mini LED

精準入微 淬鍊極致光彩

探索 LG Mini LED 技術所帶來的深邃對比與明亮視覺，為每一幕場景實現精準的光影控制。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過海岸懸崖場景分割畫面，以 Mini LED 技術和傳統 LED 做比較，展示更好的顯示效果，能呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，同時帶來更深邃的黑色與更細緻的對比效果，整體清晰度更高，畫面層次更豐富。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過海岸懸崖場景分割畫面，以 Mini LED 技術和傳統 LED 做比較，展示更好的顯示效果，能呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，同時帶來更深邃的黑色與更細緻的對比效果，整體清晰度更高，畫面層次更豐富。

*以上影像為模擬畫面，僅供示意參考。

第9代 α7 AI 4K 影音處理晶片

全面升級 更智慧強大的處理效能

在增強的 GPU 與 CPU 效能驅動下，α7 AI 影音處理晶片能執行奈米級影像優化，呈現清晰的 4K 畫質，同時提升對比度與立體深度感。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的第 9 代 alpha 7 AI 4K 處理器在黃色電路板中央閃耀，彰顯更智慧、更強大的 AI 運算能力，提升 4K 畫面的清晰度、對比度與層次感。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的第 9 代 alpha 7 AI 4K 處理器在黃色電路板中央閃耀，彰顯更智慧、更強大的 AI 運算能力，提升 4K 畫面的清晰度、對比度與層次感。

為什麼選擇 LG AI 智慧顯示器？

LG AI 智慧顯示器優化影音表現 AI Hub 樞紐中心
讓日常更智慧

探索 AI Hub 樞紐中心
三大不容錯過的獨特優勢

結合 Google Gemini 與 Microsoft Copilot 的進階搜尋體驗

只需說出您想搜尋的內容，再選擇最適合的 AI 模型，系統便會串聯多個 AI 模型，提供更廣泛、更精準的搜尋結果。6)

專屬您的個人化內容推薦與即時資訊

AI 歡迎模式能根據您的興趣，推薦專屬內容與最新資訊。「即時場景資訊」功能可依據您正在觀看的內容，提供相關建議與資訊；而「生成式 AI」則能協助您搜尋並創造影像。7)

LG AI 智慧顯示器能辨識您的聲音，並直接進入為您量身打造的「我的首頁」！

進入我的首頁後，從天氣、行事曆、小工具到您最愛的賽事比分，所有資訊一目了然。8)

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

屢獲殊榮的
Multi AI webOS

獲獎無數的 webOS
現由 LG Shield 資安防護盾全面守護

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

連續 8 年榮獲
最佳智慧電視/顯示器系統

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

LG Shield 資安防護盾

值得信賴的資安防護

LG Shield 資安防護盾的 7 大核心技術，從安全資料儲存與管理、加密演算法、軟體完整性、使用者身份認證與存取控制、安全資料傳輸、資安事件偵測與應變，到安全更新管理，全方位確保您的資料安全無虞。

值得信賴的資安防護 深入了解 LG Shield 資安防護盾

webOS 5年保證升級

5 年免費升級保證10)

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

LG 四重安全防護技術

LG 四重安全防護技術
讓顯示器更堅固耐用

從硬體到軟體，您的 LG 智慧顯示器皆受周全保護。內建電容器可抵禦雷擊等高壓，半導體則具備突波保護設計。矽膠與保護塗層能保護晶片組免受濕氣影響，更有 LG Shield 資安防護盾確保您的資料萬無一失。

AI 智慧滑鼠遙控器

如滑鼠般輕鬆點選
盡情探索 AI 樞紐中心

使用 AI 智慧滑鼠遙控器，輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪，如滑鼠般點擊、拖曳，或直接下達語音指令，操作直覺便利。11)

展示 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

身歷其境 享受每場精彩賽事

AI 智慧賽事預測

AI 智慧預測 掌握賽事勝負

AI 會分析您支持隊伍的統計數據和表現，以提供賽事預測。根據 AI 提供的洞察，讓您更投入地為您的隊伍加油。12)

TruMotion 動態影像流暢技術

不限類型 呈現流暢動態畫面

TruMotion 動態影像流暢技術能調整影像抖動程度，並進行適當的平滑化處理，讓您在觀看電影、運動賽事等內容時，享受更自然的視覺體驗。

賽事提醒

設定提醒 不錯過任何精彩時刻

掌握賽事中的每個精彩瞬間。設定您的專屬提醒，即時獲取支持隊伍的賽程、比分等最新動態。

踏入專為致勝而生的世界

極致遊戲體驗

流暢效能 決勝致勝

透過高達 60Hz 的可變更新率，享受絕佳遊戲體驗。搭配全球首款獲超低延遲藍牙技術認證的控制器與高速刷新率，讓每個遊戲時刻都樂趣無窮。14)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 展現 Ultimate Gameplay 功能，呈現快節奏動作遊戲畫面，附帶比較插圖展示更流暢的動態畫面，同時支援 60Hz、VRR、ALLM、HGiG 及 GeForce NOW。

支援超低延遲藍牙連線的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。
採用 LG Gaming Portal 的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，採用遊戲中心版面設計，將精選內容與遊戲圖塊整合於統一介面中；並可延伸存取 GeForce NOW 與 webOS 遊戲應用程式。
配備遊戲儀表板和優化器的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。
支援超低延遲藍牙連線的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。
採用 LG Gaming Portal 的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，採用遊戲中心版面設計，將精選內容與遊戲圖塊整合於統一介面中；並可延伸存取 GeForce NOW 與 webOS 遊戲應用程式。
配備遊戲儀表板和優化器的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。
超低延遲藍牙技術

全球首款支援藍牙超低延遲控制器的智慧顯示器

支援超低延遲藍牙控制器，體驗高效能的雲端遊戲，將輸入延遲降低至 3.0ms 以下。即使在雲端暢玩，也能享受如實體接線般無縫、靈敏的操控感。15)

LG 全球雲端遊戲

一站式遊戲中心 讓顯示器化身終極遊戲主機

探索來自 NVIDIA GeForce Now、原生 webOS 應用程式等數千款遊戲。無論使用遙控器或遊戲手把，都能輕鬆找到適合的遊戲，甚至能透過挑戰模式與其他玩家一較高下。16)

遊戲選單與遊戲最佳化

輕鬆調整遊戲設定 打造專屬遊戲風格

透過遊戲選單進行快速即時控制，並使用遊戲最佳化微調您的偏好設定，輕鬆客製化您的遊戲體驗。自由調整更新率、延遲與影像模式，為每次遊戲打造最佳化設定。

細緻入微 還原電影細節原貌

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 放置於工作室中，導演透過控制面板作業，螢幕即時呈現電影剪輯畫面。畫面左下角還顯示 FILMMAKER MODE 標誌。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 放置於工作室中，導演透過控制面板作業，螢幕即時呈現電影剪輯畫面。畫面左下角還顯示 FILMMAKER MODE 標誌。

FILMMAKER Ambient Mode 製作人模式

忠實還原導演創作初衷

透過 FILMMAKER MODE 製作人模式，體驗忠實還原導演創作初衷的電影饗宴。其環境光補償功能可根據周圍環境自動調整，讓畫面盡可能貼近原始樣貌。17)

為昇華空間而生的設計

纖薄設計

纖薄機身輪廓 完美融入室內設計

以極簡線條與精緻細節精心雕琢，智慧顯示器的俐落外型為您的居家空間增添一抹高雅氣息，同時絲毫不引人分神。

採用纖薄設計的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 壁掛式安裝在明亮開闊的客廳，簡約流暢的外型與室內空間完美融合，螢幕上呈現大膽多彩的抽象藝術作品。

LG Gallery+ 讓家 化為藝術展廳

LG Gallery+

隨心揀選琳瑯畫作 妝點非凡品味

透過 LG Gallery+，您能瀏覽超過 100 件藝術作品、情境影片及其他視覺內容，為您的空間增添品味。內容庫將定期更新，讓您能以精選內容客製化您的居家風格，展現獨特品味。18)

配備 LG Gallery+ 的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，並支援透過 Music Lounge 播放背景音樂，螢幕上顯示著《Forest Evening》的森林湖泊場景，同時顯示 music lounge 介面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

Music Lounge 背景音樂模式

用音樂渲染 專屬氛圍

讓音樂與畫面完美同步，營造恰如其分的氛圍。您可播放依據個人喜好推薦的曲目，或透過藍牙連線，播放您的專屬歌單。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

我的相片

輕鬆串連 Google 相簿
展示您的珍藏回憶

只需透過手機，即可輕鬆將 Google 相簿帳戶與智慧顯示器連動。運用您個人相簿中的珍藏影像，隨心打造專屬的個人化空間。19)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 壁掛式安裝於綠色牆面、紅色電視櫃上方，螢幕顯示資訊儀表板，彙整天氣、賽事比分、節目排程與 Home Hub 功能。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

個人化資訊看板

整合式個人化看板
關鍵資訊一目了然

重要資訊一目了然。可獲取天氣與賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至能為 AI Hub 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

藝廊模式

無縫切換
盡顯藝術之美

開啟藝廊模式後，智慧顯示器在展示您所選的藝術作品時，也能持續節省能源，為您的空間增添一抹時尚與優雅。20)

自動亮度調節

任何光線下
均呈現最佳亮度

亮度控制功能會根據周圍環境光線，自動調整螢幕亮度，確保在任何環境下，觀影體驗都清晰而舒適。21)

動作感應器

智慧感應
即時回應

動作偵測功能讓智慧顯示器能智慧回應，根據您是否在附近，自動切換顯示模式。22)

LG Channels

免費盡享 無限娛樂

LG Channels 將直播與隨選平台的多元內容整合於一處，讓您以前所未有的輕鬆方式，探索鍾愛的影音世界。23)

配備智慧物聯功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 螢幕上顯示著 Home Hub 介面，展示與 Google Home 及 LG ThinQ 的連線，並在單一操作介面中顯示智慧顯示器、各種裝置與應用程式。

智慧串聯

AI 樞紐中心
您的全方位智慧家庭平台

AI 樞紐中心整合您所有的智慧裝置。無縫串聯、控制並與家中支援 Google Home 等平台的物聯網裝置互動。24)

LG Soundbar 沉浸式環繞音效
昇華每個場景

WOW Orchestra 同步音場

LG 智慧顯示器與 Soundbar 同步齊鳴 打造全方位環繞音場

讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，擴展了音場的深度與方向性，帶來更為飽滿的沉浸式環繞體驗。25)

配備 WOW Orchestra 的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上顯示著音樂家表演，顯示器與下方 Soundbar 所產生的分層聲波充滿整個客廳，打造同步環繞音效體驗。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

輔助功能

讓觀影體驗無礙共享

LG 智慧顯示器在設計時充分考量了輔助功能，內建色彩調整濾鏡、手語指南，並支援與音訊輔助裝置的直接連接。

免責聲明

 

*根據第三方市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

*本產品詳細資訊頁面中的圖片僅為示意圖。請參考圖庫影像以獲得更準確的呈現。

*規格與功能可能因地區、型號和尺寸而異。

*服務的提供情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而異。

*您必須擁有 LG 帳戶並接受相關條款與條件，才能存取網路智慧服務和功能 (包括串流應用程式)。若無 LG 帳戶，僅能使用外部裝置連接 (例如透過 HDMI) 和地面/無線廣播 (僅適用於配備調諧器的智慧顯示器)。建立 LG 帳戶無需任何費用。

*本頁面顯示的內容可能與實際 LG Gallery+ 服務中提供的內容有所不同。

2)*與 QNED 相比，QNED evo 具備更寬廣的色域。

 

3)*顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 認證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

 

4)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

 

5)*音效呈現可能因聆聽環境而異。

 

6)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

 

7)*部分功能在某些地區或型號上可能不提供。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

*「In This Scene」資訊卡適用於支援 EPG（電子節目指南）的國家/地區。

*「On Now」資訊卡不適用於 Netflix 和其他 CP（內容提供者）應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」資訊卡僅在某些地區或型號上提供。

 

8)*視地區與網路連線狀態，可能會顯示精簡或有限的內容。

*聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，並在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視型號以及自 2026 年之後推出的 MRGB 和 FHD 電視型號上提供。

*此功能僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*聲紋相似的人可能可以解除鎖定，如果聲音因健康因素或其他因素而改變，系統可能無法正確辨識。

*小工具會視國家/地區而提供，如有變動或停用，恕不另行通知。

*My Page 在 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視型號上提供。

 

9)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

 

10)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

 

11)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

 

12)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

 

14)*60Hz 僅適用於支援 60Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

 

15)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

16)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

 

17)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

 

18)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

19)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

 

20)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

 

21)*亮度感應器可能因型號而異。

 

22)*僅 W6 與 G6 型號配備動作感應器。

 

23)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

 

24)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

 

25)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。

 

列印

主要規格

  • 畫質(顯示) - 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 畫質(顯示) - 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 畫質(顯示) - 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術 Pro (100% 色彩容量認證)

  • 影像 (處理技術) - 影像處理器

    Alpha 7 第九代 AI 4K 影音處理晶片

  • 影像 (處理技術) - HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 音效 - 音效輸出

    20W

  • 音效 - 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • 尺寸和重量 - 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 718 x 67.9

  • 尺寸和重量 - 重量不含底座 (kg)

    11.5

所有規格

畫質(顯示)

  • 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術 Pro (100% 色彩容量認證)

  • 背光模組類型

    Mini LED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

影像 (處理技術)

  • 影像模式

    9 種模式

  • 影像處理器

    Alpha 7 第九代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • 自動校準

    Yes

  • 自動亮度控制

    Yes

  • AI 智慧影像升頻

    4K 智慧影像超級升頻

  • AI HDR 畫面重製技術

    Yes

遊戲

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • HGIG Mode

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 60Hz)

智慧功能

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • LG Shield

    Yes

  • 支援 Apple Home

    Yes

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 作業系統 (OS)

    webOS 26

  • 我的頁面

    Yes

  • AI 語音 ID

    Yes

  • LG Gallery+

    Yes (付費服務依國家／地區而異)

  • LG Channels

    Yes

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • 居家中心

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • AI 聊天機器人

    Yes

  • AI 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • AI 個人化影像/音效 設定精靈

    Yes

音效

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (參考使用手冊)

  • 同步音效輸出

    Yes

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Yes

  • AI 音效

    AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 音效輸出

    20W

  • 清晰語音 Pro

    Yes

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

連接性

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • 乙太網路

    1組

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

  • HDMI Input

    3組 (支援符合eARC、ALLM)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • USB 輸入

    1組 (v 2.0)

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

協助工具

  • 反轉色彩

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 高對比

    Yes

尺寸和重量

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 200

  • 重量含底座 (kg)

    11.6

  • 底座 (WxD, mm)

    1086 x 230

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 780 x 230

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 718 x 67.9

  • 外箱重量 (kg)

    15.8

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1360 x 845 x 142

  • 重量不含底座 (kg)

    11.5

電源

  • 待機功耗

    低於 0.5W

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

內附配件

  • Power Cable

    Yes (可拆)

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器MR26

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