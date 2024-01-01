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LG AI DDTM蒸氣直驅變頻直立洗衣機｜21公斤｜(極光黑)
全新AI智慧洗滌技術
AI智慧深層洗淨 溫和呵護衣物
根據衣物類型採用不同的洗滌模式和組合
根據衣物類型應用的洗衣行為圖標
AI深度學習您的洗滌習慣
打造專屬客製化洗衣選單
*使用某個模式超過 10 次後，「自動安排行程」功能會按照最常用的行程順序排列行程清單。
*如果連續使用相同的自定義選項超過三次，「自動安排行程」功能會自動將您的自定義選項調整為預設選項。
WaveForce™ 六道瀑布水流
此影像展示了強勁水流徹底清潔衣物。
TurboDrum™ 滾筒反轉
此影像展示了強勁水流徹底清潔衣物。
洗清噴射水流
此影像展示了強勁水流徹底清潔衣物。
*經Intertek以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入3公斤衣物以標準行程並開啟TurboWash™選項測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。
6 motion 智慧模擬手洗
*過敏防護行程經美國 Intertek 認證，可減少屋內塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原、花粉過敏原、真菌和細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和糞鏈球菌）。
不鏽鋼材質更加耐用
同時保持筒槽內衛生
全不鏽鋼筒槽與濾網
*經Intertek於2022.9以產品型號TV2724SV9B進行測試，放入3.5公斤毛巾並加入25ml柔軟精，以開啟「柔軟精+」 選項與不開啟「柔軟精+」選項的標準行程比較測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。
一鍵啟動智慧生活
利用語音助理進行簡單控制
任何地方都可輕易掌控
隨時監控狀態、電力或下載最新行程
*Alexa 及 Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家及環境設定而異。
*若您將產品用於正常的居家環境之外（例如商業場所、辦公室和娛樂設施等環境），或違反產品用戶手冊中概述的說明，保固範圍不涵蓋該等情況下造成的產品損壞。
常見問題
為什麼我的衣物上佈滿灰塵和絨毛？
1. 清洗過程中產生的灰塵將過過濾至絨毛濾網中。如果絨毛濾網已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次進行洗滌前可手動清潔過濾網，以減少灰塵和絨毛沾附於衣物。
2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗，以進一步防止衣物沾附不必要的灰塵和絨毛。
若遇到錯誤代碼 [IE] 時，該如何處理？
1. 當筒槽未在一定時間內沒有注滿水時，即會出現此錯誤。
2. 請檢查水龍頭是否鎖緊或水管是否未連接
3. 請檢查進水管是否受壓或彎曲
4. 請檢查進水管是否因天氣寒冷而結冰
若遇到錯誤代碼 [OE] 時，該如何處理？
1. 如果排水管扭曲或彎曲，或排水管安裝位置太高，可能導致水流中斷，洗衣機進而無法良好地排水。在這種情況下，請確保排水管距地面不超過 6 公分，並確認安裝良好，使其底部無阻礙地均勻落下。
2. 請檢查排水管沒有被灰塵或其他異物堵塞。
3. 請檢查排水管是否因天氣寒冷而結冰。
若遇到錯誤代碼 [dE] 時，該如何處理？
如果關閉了供應水源的閥門或水龍頭的分配閥，那麼水管消毒和出水消毒功能將不會運作。請打開水源閥門或水龍頭分配閥。
如何登記我的 ThinQ 產品？
1. 請確保您已打開產品和無線網路路由器。
2. 將產品靠近無線網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，訊號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。
3. 下載並安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
21
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
690x1070x730
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
極光黑
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
21
行程
-
AI智慧洗
Yes
-
嬰兒衣物
Yes
-
護色
Yes
-
柔洗
Yes
-
雲端客製
Yes
-
僅脫水
-
-
大型衣物
Yes
-
節能
-
-
加強洗清
-
-
標準
Yes
-
預洗+ 洗衣
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
制服清洗
Yes
-
少量衣物
-
-
智慧洗清
Yes
-
運動衣物
Yes
-
六道瀑布水流
Yes
-
毛巾
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
羊毛
-
-
強力標準 (水溫約40度)
-
-
過敏防護
-
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
觸控面板+智慧液晶螢幕
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
液晶螢幕
功能
-
6 Motion
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
種類
頂置式洗衣機
-
行程結束提醒
Yes
-
新增項目
-
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
自動重新啟動
Yes
-
直驅變頻馬達
Yes
-
泡沫偵測系統
-
-
重量偵測
-
-
蒸氣
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
-
拍打 + 3
-
-
半不鏽鋼滾筒
-
-
側水柱
-
-
緩降式上蓋
Yes
-
不鏽鋼棉絮濾網
Yes
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
TurboWash3D 勁速洗
Yes
-
水位調整
自動/手動
-
六道瀑布水流
Yes
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1420
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
690x1070x730
-
重量 (kg)
59.0
其他選項
-
Wi-Fi
Yes
-
風乾
-
-
蓄水
-
-
深填
-
-
熱洗
-
-
新增項目
-
-
兒童安全鎖
Yes
-
冷洗
-
-
浸泡
Yes
-
僅旋轉
Yes
-
汙漬護理
-
-
預洗
Yes
-
遠端遙控
Yes
-
強波
-
-
洗清
5 次
-
沖洗 + 旋轉
-
-
桶風乾
-
-
脫水
5 段
-
蒸氣
Yes
-
溫度
-
-
水位調整
10段
-
滾筒清潔
-
-
多水
-
-
TurboWash
Yes
-
洗衣
Yes
條碼
-
條碼
8806096022627
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
滾筒清潔輔導
Yes
-
智慧行程配對
-