Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜10.5公斤+2公斤洗衣容量 (冰瓷白)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜10.5公斤+2公斤洗衣容量 (冰瓷白)

TW105WPT.200HW

LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜10.5公斤+2公斤洗衣容量 (冰瓷白)

(0)
Front view
組合商品：1 件

WT-SD201AHW

LG MiniWash 迷你洗衣機 (蒸洗脫)｜2公斤 (冰瓷白)

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

上下衣起洗 雙倍好效率


上下衣起洗 雙倍好效率

*TWINWash™雙能洗於2015年7月在韓國上市，世界首創可上置變頻滾筒與下搭變頻直立洗衣機的設計，本文之一部意指上方滾筒搭配下方迷你洗衣機；下方之迷你洗衣機不得單獨購買使用。

分開洗

LG首創TWINWash™雙能洗上置滾筒洗衣，下搭直立洗衣，分開洗，同時好，讓襪子內衣可以分開衣起洗，不只健康還省時有效率。

上置滾筒TrueSteam™蒸氣洗

滾筒洗衣機使用TrueSteam™蒸氣洗
有效去除衣物上的頑垢髒汙，且可有效去除過敏原。

上置滾筒TrueSteam™蒸氣洗

下置迷你洗衣機 呵護洗

下置迷你洗衣機適合手洗或精緻衣物。無需等待 - 您可隨心所欲清洗少量衣物，不讓髒衣物堆積。

下置迷你洗衣機 呵護洗

節省時間

節省時間

讓洗衣時間減半！ 現在有了 LG TWINWash™雙能洗， 您可在 49 分鐘內完成 上下兩桶衣物的洗衣。

*滾筒洗衣機: 由 LG 實驗室以 3.5 公斤的衣物，使用 TurboWash勁速洗選項進行標準洗衣時，可在 49±5% 分鐘內完成。
*迷你洗衣機:（以2公斤型號為準，最大容量2公斤），由 LG 實驗室檢測：輕微髒污行程可在 49 分鐘內完成。

符合人體工學的設計方便您使用

TWINWash™雙能洗以多種方式讓您可輕鬆洗衣，這一切從減少彎腰和膝蓋開始。上至滾筒洗衣機讓您以更符合人體工學的方式放入衣物。

* 產品圖片可能與實際產品有所不同。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
2
最大乾衣容量 (kg)
-
產品尺寸 (寬x高x深mm)
595 x 365 x 654
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    2.0

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    595 x 365 x 654

  • 蒸氣

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    冰瓷白

  • 門蓋材質

    全景式壓克力上蓋

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    2.0

行程

  • 嬰兒衣物

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 手洗

    Yes

  • 少量標準

    Yes

  • 柔洗/羊毛

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 僅旋轉

    Yes

  • 筒槽殺菌

    Yes

  • 內衣

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 控制面板

    全觸控面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    Yes

功能

  • 3 動作

    3 motion 手感呵護

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 直驅變頻馬達

    直驅變頻馬達

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    無段自動

尺寸與重量

  • 抽屜開啟的產品高度 (D' mm)

    1140

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    595 x 365 x 654

  • 重量 (kg)

    42

其他選項

  • 溫水

    Yes

  • Wi-Fi

    Yes

  • 額外沖洗

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

選項/配件

  • TWINWash 相容

    9、10、13

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦