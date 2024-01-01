LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜10.5公斤+2公斤洗衣容量 (冰瓷白)

*滾筒洗衣機: 由 LG 實驗室以 3.5 公斤的衣物，使用 TurboWash勁速洗選項進行標準洗衣時，可在 49±5% 分鐘內完成。

*迷你洗衣機:（以2公斤型號為準，最大容量2公斤），由 LG 實驗室檢測：輕微髒污行程可在 49 分鐘內完成。