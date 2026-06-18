洗18公斤+乾18公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜夜霧黑

1) AI Wash™ 智慧洗滌

- AI DD™ 技術透過深度學習分析衣物洗滌時的馬達波形，以判斷並執行最佳洗滌方式。實際結果可能因使用環境及布料特性而有所差異。

- 由Intertek 於2023年5月進行測試，測試報告號碼:230500075SEL-001(R1)。與棉質（Cotton）行程相比，AI Wash 智慧洗行程於 3 公斤混合衣物條件下，展現更佳的衣物護理效果並降低能源消耗。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他因素而有所不同。

- 當衣物量低於 3 公斤時，AI Wash感測功能將啟動。選擇蒸氣功能時，AI 感測功能將不會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法辨識），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

2) 6 Motion™ 智慧模擬手洗

- 6 Motion™ 指在特定洗衣行程中使用的六種不同洗衣機滾筒動作。

- 可提供的動作和行程可能因型號和程式而異。

- 結果可能因衣物材質、衣物量和洗滌條件而異。

3)智慧洗劑投入盒

- 預設洗滌劑投放量為 45 毫升。

- 當兩個槽皆裝滿洗滌劑時，最多可以達到31次的洗衣次數。

- 實驗結果可能因環境、洗衣量不同而異。

4) TurboWash™ 360°

- 經 Intertek 測試，測試報告號碼: 230500072SEL-001(R1)，使用標準行程搭配 TurboWash™ 選項，並以 3 公斤內衣和襯衫等柔軟/精緻衣物進行測試。

- 實際結果可能因使用情況與環境而有所不同。

- 產品圖片僅作為說明使用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

5) Allergy Care 過敏防護行程

- 【洗衣機】由 Intertek 於 2023年 6 月測試，測試報告號碼: 105450606CRT-001，洗衣機的「過敏防護(Allergy Care)」行程，在 IEC 4kg標準衣物負載下，可去除 99.99% 塵蟎過敏原及 99.99% 細菌（金黃色葡萄球菌、糞腸球菌、大腸桿菌）。

- 【乾衣機】由 Intertek 測試，2026年1月測試報告號碼: 106463094CRT-001，乾衣機的「過敏防護(Sterilization- Wet)」行程，在3 kg衣物負載條件下，可去除100% 活體塵蟎（Dermatophagoides pteronyssinus (Live)）。

- 實際結果可能因實際使用環境而有所不同。

6) AI Dry™ 智慧乾衣

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200072SEL-001。與棉質（Cotton）行程相比，選擇AI Dry行程，在 3 公斤柔軟布料衣物條件下觀察到乾衣時間縮短，並確認於棉質衣物上具有更均勻的乾衣表現。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他條件而有所不同。

- 當衣物量低於 5 公斤時，AI Dry感測功能將啟動。建議每次乾衣時放入相似類型的布料（部分布料可能無法辨識）。

7) 6 Motion™ 仿自然晾衣技術

- 「抗縮護理（Shrinkage Relief）」行程最大洗滌量為 3kg 以下【報告中使用1kg衣物進行縮水的測試，請確認此處3kg是從何而來？】。透過溫度控制、最佳乾衣程度（低溫乾衣）及 6 種洗衣動作進行最佳化，以減少布料損傷（縮水）。建議用於一般棉質與日常衣物。由於不使用強力乾衣方式，衣物可能會略帶些微濕氣。

- 布料保護乾衣方式：此乾衣方式透過 6 種動作，降低衣物落下時的衝擊，以減少縮水並保護布料。由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼: 260200072SEL-001。與棉質（Cotton）行程相比，選擇shrinkage Relief抗縮護理行程以羊毛測試布料進行測試，測試結果羊毛縮水率減少至少30%。實際結果可能因布料種類、洗滌量及行程設定條件而有所不同。

8) 雙層極細密濾網

- 實際結果可能因使用情況與環境而有所不同。

9) 自動清潔冷凝器

- 冷凝器的自動潔淨程度可能因操作環境而有所不同。

- 「自動清潔冷凝器」的運行頻率可能因衣物量及初始含水量而有所不同。

10) AI DUAL Inverter™

- 10 年保固僅適用於變頻馬達與變頻壓縮機。保固期限/政策可能因所在國家或地區而異。

- 噪音可能因安裝環境和使用情況而異。

11) 快速洗滌與烘乾搭配乾衣準備 (60分鐘)

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200073SEL-001。以 3 件襯衫的少量衣物為測試條件，使用洗衣機的「快速洗」行程搭配「乾衣準備」選項，並使用乾衣機的「快速乾衣」行程，可於 60分鐘完成完整洗衣及乾衣流程。

- 實際洗衣乾衣時間可能因衣物量、布料種類及所選洗衣或乾衣行程設定而有所不同。

12) 快速洗滌與烘乾搭配乾衣準備 (120分鐘)

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200073SEL-001。以 3 公斤衣物量為測試條件，使用洗衣機的「棉質或一般」行程搭配「乾衣準備」選項，並使用乾衣機的「棉質或一般」乾衣行程，可於 120 分鐘內完成完整洗衣及乾衣流程。TurboWash 功能於棉質（Cotton）行程中預設為開啟。

- 實際洗衣乾衣時間可能因衣物量、布料種類及所選洗衣或乾衣行程設定而有所不同。

13) Smart Pairing™ 智慧行程配對

- 此功能僅將洗衣機的行程資訊傳送至乾衣機，並僅可於洗衣完成後 3 小時內使用。

14) ThinQ™

- ThinQ 功能或因產品和地區而有所差異。

- 對相容智慧家庭裝置的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。

- 為獲得最佳功能體驗，請確保產品已連接 Wi-Fi 並完成 LG ThinQ 應用程式註冊。

- 若要在 LG ThinQ 應用程式中註冊家電產品，家中需具備 Wi-Fi 網路環境。

- 如需使用 ThinQ 功能，請在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ 應用程式、連接至 Wi-Fi，並依照應用程式指示操作。

- LG ThinQ 應用程式在部分智慧型手機上可能無法運作，或部分功能可能受到限制。使用前請先確認手機規格。需使用 Android OS 9.0 以上版本，或 iOS 16.0 以上版本。

15) 安裝

- 安裝需求和尺寸可能因機型和國家可能有所不同。

- 產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

- 最終尺寸可能會依據當地規格進行調整。