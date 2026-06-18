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洗18公斤+乾18公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜夜霧黑

洗18公斤+乾18公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜夜霧黑

WD-S1818EB
Front view of 洗18公斤+乾18公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜夜霧黑 WD-S1818EB
LG WashTower WD-S1818EB 右側視圖，洗衣機和乾衣機機門開啟。
LG WashTower WD-S1818EB 尺寸和安裝指南示意圖。
精巧洗衣空間中的 LG WashTower WD-S1818EB，突顯節省空間的設計和大容量洗衣能力。
LG WashTower WD-S1818EB 6.8 吋 LCD 中央控制螢幕特寫。
LG WashTower WD-S1818EB 搭載 Smart Pairing™ 功能，可自動連結洗衣和乾衣行程。
LG WashTower WD-S1818EB 搭配 120 分鐘行程圖示，突顯快速洗衣和乾衣效能。
LG WashTower WD-S1818EB 自動洗滌劑容器正視圖，顯示洗滌劑槽配置。
LG WashTower WD-S1818EB 洗衣機滾筒特寫，機門處於開啟狀態。
LG WashTower WD-S1818EB 自動洗滌劑容器拉出時的側面視圖。
LG WashTower WD-S1818EB 中央控制面板正視圖，整合螢幕和觸控控制功能。
Front view of 洗18公斤+乾18公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜夜霧黑 WD-S1818EB
LG WashTower WD-S1818EB 右側視圖，洗衣機和乾衣機機門開啟。
LG WashTower WD-S1818EB 尺寸和安裝指南示意圖。
精巧洗衣空間中的 LG WashTower WD-S1818EB，突顯節省空間的設計和大容量洗衣能力。
LG WashTower WD-S1818EB 6.8 吋 LCD 中央控制螢幕特寫。
LG WashTower WD-S1818EB 搭載 Smart Pairing™ 功能，可自動連結洗衣和乾衣行程。
LG WashTower WD-S1818EB 搭配 120 分鐘行程圖示，突顯快速洗衣和乾衣效能。
LG WashTower WD-S1818EB 自動洗滌劑容器正視圖，顯示洗滌劑槽配置。
LG WashTower WD-S1818EB 洗衣機滾筒特寫，機門處於開啟狀態。
LG WashTower WD-S1818EB 自動洗滌劑容器拉出時的側面視圖。
LG WashTower WD-S1818EB 中央控制面板正視圖，整合螢幕和觸控控制功能。

主要功能

  • 窄身大容量，寬65公分可達洗/乾18公斤
  • 洗乾全 AI，AI Wash 智慧洗滌+AI Dry 智慧乾衣，節能省時又護衣
  • HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣，節能省電，溫和護衣
  • 6.8吋 LCD 全彩中央觸控面板，介面清楚，操作簡單
  • Smart Pairing 智慧行程配對，預熱乾衣減少等待時間
  • 過敏防護行程，有效減少過敏原和細菌
更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

一體成型

LG WashTower™ 營造典雅空間

極簡流線外觀、隱藏式鉸鏈筒槽門與按壓式洗劑盒，共同打造出一體成型的設計，自然融入你的居家空間。

多款現代化 LG WashTower 在簡潔的攝影棚背景中旋轉展示，呈現多種色彩選擇與高質感滾筒式洗衣機和乾衣機組合設計。

*影片與圖片內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色和拋光處理，可能依國家而有不同。

主要優點摘要

明亮洗衣空間中的黑色 LG WashTower，突顯節省空間的設計與大容量洗衣能力。

窄身大容量

寬65公分的機身設計，提供洗/乾衣各18公斤的大容量

LG WashTower 6.8 吋 LCD 中央控制面板特寫圖，顯示洗衣機與乾衣機行程選項。

6.8吋 LCD 全彩中央觸控面板

介面清楚，操作簡單

襯衫圖示展示 AI Wash 洗衣與 AI Dry 乾衣布料護理技術。

洗乾全 AI

AI 智慧洗滌與 AI 智慧乾衣，智慧衣物護理，節能護衣

LG 洗衣機與乾衣機馬達示意圖，突顯耐用且安靜的效能。

HeatPump 熱泵乾衣

雙變頻熱泵除濕式乾衣，節能省電，溫和護衣

*實際支援功能可能因國家與機型而異。

一體式機身設計洗衣機乾衣機安裝
一體式機身設計部分的黑色背景

一體式機身設計部分的黑色背景

一體式機身設計

尺寸比較

為你的家挑選合適尺寸的 WashTower™

選擇最符合你的空間、洗衣習慣和安裝需求的 WashTower™ 尺寸。

三台堆疊式洗衣設備並排展示，附有尺寸標示

三台堆疊式洗衣設備並排展示，附有尺寸標示

*容量和尺寸可能因型號和市場而異。
*功能和規格可能因地區而異。

一體成型

LG WashTower™ 空間運用新標準

窄身大容量，寬65公分可達洗/乾18公斤，一體成型，極簡流線外型設計。 洗乾衣還可同時進行，效率更高。

影片顯示並排放置或可堆疊放置的洗衣機和乾衣機，這些機器消失，被節省空間的 LG WashTower 取代

*影片與圖片內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色和拋光處理，可能依國家而有不同。

全觸控 LCD

6.8吋LCD全彩中央觸控面板

介面清楚，操作簡單，符合人體工學高度適中。透過專為日常便利性打造的直覺式控制面板，輕鬆操作洗衣機和乾衣機。

中央控制面板特寫，包含洗衣機和乾衣機按鈕以及 LCD 螢幕

*螢幕尺寸以對角線長度測量。實際介面、功能及 AI 資訊顯示內容可能因機型及國家而有所不同。

洗衣機部分以帶有柔和漣漪的清澈水面呈現。

洗衣機部分以帶有柔和漣漪的清澈水面呈現。

洗衣機

AI Wash™ 智慧洗滌¹⁾

由 AI DD™ 驅動的 智慧最佳化洗滌，偵測衣物重量、柔軟度、髒汙程度，以最佳化洗衣行程洗滌，自動調整洗滌與洗清時間，節能又護衣。

影片展示 LG WashTower 的 AI Wash 洗衣感應衣量並偵測布料類型

6 Motion™智慧模擬手洗

為不同特性的布料提供適合的洗滌動作

AI DDTM 智慧直驅變頻馬達提供六種不同的洗滌動作, 強化清潔效果。

洗衣的翻轉動作

基本翻轉動作，分散衣物

洗衣的搖擺動作

溫和搖擺，最適合清洗精緻衣物

洗衣的過濾動作

透過高速旋轉，讓水均勻地滲透每件衣物

洗衣的翻滾動作

小幅度地翻滾衣物，進行溫和洗滌

洗衣的擦洗動作

交替搓揉的動作有助於清除頑垢

洗衣的 Stepping 動作

模擬拍擊動作，使筒內衣物從高處落下

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

按壓式洗劑盒

智慧洗劑投入

依據衣物量自動添加洗衣精和柔軟精。裝滿一次洗劑盒（兩槽），最多可洗衣 31 次³⁾。

TurboWashTM 360° 勁速洗

39 分鐘快速完成潔淨洗衣

強力的3D噴射水流可同時向四個方向噴灑水流和洗滌劑，大幅降低衣物損傷，並在短短 39 分鐘內完成洗衣程序。⁴⁾

Allergy Care 過敏防護行程

減少過敏原和細菌

洗衣機跟乾衣機皆有過敏防護行程，有效減少過敏原和細菌。可去除 99.99% 塵蟎過敏原及細菌，與100% 活體塵蟎，讓你穿著衣物更安心。⁵⁾

直驅變頻馬達具
TUV 30年壽命認證

*TUV 30 年壽命認證僅適用於洗衣機直驅變頻馬達。LG 台灣提供變頻馬達10年保固。

乾衣機部分的乾燥沙漠風格紋理

乾衣機部分的乾燥沙漠風格紋理

乾衣機

AI Dry™ 智慧乾衣

由 AI DD™ 驅動的 智慧最佳化乾衣，根據衣物重量、特性、濕度智慧調整乾衣時間，達到最佳化乾衣效果，確保快速乾衣、均勻除濕的效果，同時省時又護衣。6)

溫馨浴室風格洗衣空間中的堆疊式洗衣機和乾衣機

6 Motion™ 仿自然晾衣技術

六種乾衣動作，減少布料縮水

特定乾衣動作有助於減少乾燥過程中對布料造成的拉扯和縮水。⁶⁾

乾衣的翻轉動作

散開

均勻乾衣的基本翻轉動作

乾衣的顫動動作

均勻

改變滾筒轉速

乾衣的拋擲動作

拋鬆

鬆動並混合互相糾纏的衣物，以有效乾衣

乾衣的翻滾動作

柔捲

較低的滾筒轉速可在翻轉時減少掉落

乾衣的攤平動作

舒展

將衣物攤平到滾筒壁，以更快乾衣

乾衣的固定動作

撫平

讓滾筒高速旋轉以減少翻轉動作

雙層極細密濾網

清除棉絮，保持衣物乾淨整潔

維持乾衣性能。

冷凝器自動清潔TM

自動清潔冷凝器

自動引水沖洗冷凝器，維持乾衣效能。9)

AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻

節能省電，低溫熱泵除濕，溫和護衣，變頻壓縮機與變頻馬達提供安靜且可靠的效能，並享有 10 年保固。¹⁰⁾

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

便利功能部分的淺色中性色背景

便利功能部分的淺色中性色背景

方便

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

Smart Pairing™ 智慧行程配對

自動搭配對應的乾衣行程13)

ThinQ™

LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活

透過 ThinQ 應用程式遠端控制洗衣作業，並下載更多行程。¹⁴⁾

隨時隨地掌控洗衣行程

透過 ThinQ 應用程式輕點一下，即可遠端啟動行程。

輕鬆保養與監控

透過 ThinQ™ 應用程式監控保養狀態和能源使用情況。

透過語音助理，不用動手即可洗衣

使用相容的語音助理控制你的 WashTower™。

*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

多款現代化 LG WashTower 在簡潔的攝影棚背景中旋轉展示，呈現多種色彩選擇與高質感滾筒式洗衣機和乾衣機組合設計。

安裝

可彈性安裝選項

選擇最適合你洗衣空間的安裝方式¹⁵⁾。

水龍頭位於電器側邊。

水龍頭位於電器後方。

常見問題

Q.
LG WashTower 只有一個插頭嗎？
A.
LG WashTower 有兩個插頭：一個用於洗衣機，另一個用於乾衣機。這讓兩個設備可同時運作，也可獨立使用。
Q.
如果乾衣機發生故障，洗衣機還能正常作業嗎？
A.
雖然 LG WashTower 看起來是一體式設計，但實際上由兩個獨立設備組成：洗衣機和乾衣機。每個設備均配有獨立電源插頭，因此即使其中一個設備故障，另一個設備仍可正常運作。
Q.
此型號採用堆疊設計嗎？
A.
LG WashTower 是一體式的產品，上方為乾衣機，下方為洗衣機。控制面板位於中央位置，無需使用腳凳即可輕鬆操作。本產品也無需堆疊套件。
Q.
門是否可以改成右開而不是左開？
A.
不可以，此型號無法改變滾筒門的開啟方向。
Q.
這款機器有排風設計嗎？
A.
此型號為無排風管式，可安裝在更多不同的位置。
Q.
「Smart Pairing」是什麼？
A.
Smart Pairing™ 功能可以從洗衣機向乾衣機傳送資訊，並推薦合適的乾衣行程。換句話說，洗衣機可引導乾衣機選擇相容的烘乾週期。
Q.
LG Quick Wash 快洗功能是什麼？
A.
LG 的 TurboWash™ 360° 技術可根據你的洗衣需求，在不到 39 分鐘內完成徹底清潔。五道強力噴射水流從多個角度噴灑，搭配變頻幫浦精準控制噴灑力道，以協助最佳化洗衣效果。

[Taiwan – 110V] *2026 年 4 月經 Intertek 測試。採用標準洗衣行程進行測試，並搭配 TurboWash ON 選項，測試基準為 3公斤 IEC 標準負載。實際結果可能因使用情況與環境而有所不同。
Q.
智能洗衣機有什麼作用？
A.
LG 的洗衣機使用人工智慧，並根據每次負載最佳化洗衣動作。以大量洗滌資料為基礎的深度學習技術，可讓洗衣機自動辨識布料特性，例如重量和柔軟度。進而提升衣物保護效果，帶來更出色的衣物保養表現。 LG 支援 Wi-Fi 的智慧洗衣機也可透過語音識別或 LG ThinQ 應用程式進行遠端控制。你可以遠端啟動洗衣行程、在洗衣完成時接收通知、執行智能診斷，以及下載自訂行程。

*經 LG 實驗室測試。以 3 公斤柔軟布料的混合負載進行測試時，相較於標準行程，AI Wash 洗衣行程展現出更佳的衣物保養表現。
*結果可能因衣物類型和使用情況而不同。
*只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設的洗衣選項和水溫設定時，AI 感應功能才會啟動。
Q.
自動配量功能如何運作？
A.
LG 洗滌劑分配器可讓你預先加入洗滌劑，由洗衣機自動完成投放。系統會偵測衣物重量，並在每次洗衣時分配最佳洗滌劑用量。 這有助於避免過量使用、節省時間，並延長衣物壽命。正確使用洗滌劑也有助於維持洗衣機的最佳效能。 當兩個槽皆裝滿洗滌劑時，洗滌劑分配器最多可供 31 次洗衣使用。結果可能因洗滌劑投入量和使用情況而不同。
Q.
滾筒烘衣機的一般使用壽命為多長？
A.
乾衣機使用壽命隨著產品品質、使用頻率及保養等因素改變。定期保養有助於延長產品使用壽命。
1. 請在乾衣前後清潔過濾器周圍，並定期清洗雙絨毛過濾器。
2. 清除乾衣機內部的灰塵，然後在使用前後稍微開啟機門，讓乾衣機通風。
3. 請使用冷凝器保養和滾筒保養功能維護內部元件。
Q.
哪些衣服不應放入乾衣機？
A.
請務必查看衣物保養標籤，並依照建議的乾衣指示操作。 請勿烘乾：
- 沾有蠟、油脂、油漆、汽油、溶劑或煤油等易燃物質的物品；電熱毯；地毯
- 對熱敏感的衣物
Q.
熱泵式乾衣機需要多長時間來烘乾衣物？
A.
乾衣時間可能因衣物材質和衣物量而有異。
1. 布料類型：丹寧布等較厚重的材質所需乾衣時間會比聚酯纖維等較輕薄的材質更長。
2. 負載大小：較大量的衣物需要更長的烘乾時間。

1) AI Wash™ 智慧洗滌

- AI DD™ 技術透過深度學習分析衣物洗滌時的馬達波形，以判斷並執行最佳洗滌方式。實際結果可能因使用環境及布料特性而有所差異。

- 由Intertek 於2023年5月進行測試，測試報告號碼:230500075SEL-001(R1)。與棉質（Cotton）行程相比，AI Wash 智慧洗行程於 3 公斤混合衣物條件下，展現更佳的衣物護理效果並降低能源消耗。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他因素而有所不同。

- 當衣物量低於 3 公斤時，AI Wash感測功能將啟動。選擇蒸氣功能時，AI 感測功能將不會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法辨識），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

 

2) 6 Motion™ 智慧模擬手洗

- 6 Motion™ 指在特定洗衣行程中使用的六種不同洗衣機滾筒動作。

- 可提供的動作和行程可能因型號和程式而異。

- 結果可能因衣物材質、衣物量和洗滌條件而異。

 

3)智慧洗劑投入盒

- 預設洗滌劑投放量為 45 毫升。

- 當兩個槽皆裝滿洗滌劑時，最多可以達到31次的洗衣次數。

- 實驗結果可能因環境、洗衣量不同而異。

 

4) TurboWash™ 360°

- 經 Intertek 測試，測試報告號碼: 230500072SEL-001(R1)，使用標準行程搭配 TurboWash™ 選項，並以 3 公斤內衣和襯衫等柔軟/精緻衣物進行測試。

- 實際結果可能因使用情況與環境而有所不同。

- 產品圖片僅作為說明使用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

 

5) Allergy Care 過敏防護行程

- 【洗衣機】由 Intertek 於 2023年 6 月測試，測試報告號碼: 105450606CRT-001，洗衣機的「過敏防護(Allergy Care)」行程，在 IEC 4kg標準衣物負載下，可去除 99.99% 塵蟎過敏原及 99.99% 細菌（金黃色葡萄球菌、糞腸球菌、大腸桿菌）。

- 【乾衣機】由 Intertek 測試，2026年1月測試報告號碼: 106463094CRT-001，乾衣機的「過敏防護(Sterilization- Wet)」行程，在3 kg衣物負載條件下，可去除100% 活體塵蟎（Dermatophagoides pteronyssinus (Live)）。

- 實際結果可能因實際使用環境而有所不同。

 

6) AI Dry™ 智慧乾衣

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200072SEL-001。與棉質（Cotton）行程相比，選擇AI Dry行程，在 3 公斤柔軟布料衣物條件下觀察到乾衣時間縮短，並確認於棉質衣物上具有更均勻的乾衣表現。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他條件而有所不同。

- 當衣物量低於 5 公斤時，AI Dry感測功能將啟動。建議每次乾衣時放入相似類型的布料（部分布料可能無法辨識）。

 

 

7) 6 Motion™ 仿自然晾衣技術

- 「抗縮護理（Shrinkage Relief）」行程最大洗滌量為 3kg 以下【報告中使用1kg衣物進行縮水的測試，請確認此處3kg是從何而來？】。透過溫度控制、最佳乾衣程度（低溫乾衣）及 6 種洗衣動作進行最佳化，以減少布料損傷（縮水）。建議用於一般棉質與日常衣物。由於不使用強力乾衣方式，衣物可能會略帶些微濕氣。

- 布料保護乾衣方式：此乾衣方式透過 6 種動作，降低衣物落下時的衝擊，以減少縮水並保護布料。由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼: 260200072SEL-001。與棉質（Cotton）行程相比，選擇shrinkage Relief抗縮護理行程以羊毛測試布料進行測試，測試結果羊毛縮水率減少至少30%。實際結果可能因布料種類、洗滌量及行程設定條件而有所不同。

 

8) 雙層極細密濾網

- 實際結果可能因使用情況與環境而有所不同。

 

9) 自動清潔冷凝器

- 冷凝器的自動潔淨程度可能因操作環境而有所不同。

- 「自動清潔冷凝器」的運行頻率可能因衣物量及初始含水量而有所不同。

 

10) AI DUAL Inverter™

- 10 年保固僅適用於變頻馬達與變頻壓縮機。保固期限/政策可能因所在國家或地區而異。

- 噪音可能因安裝環境和使用情況而異。

 

11) 快速洗滌與烘乾搭配乾衣準備 (60分鐘)

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200073SEL-001。以 3 件襯衫的少量衣物為測試條件，使用洗衣機的「快速洗」行程搭配「乾衣準備」選項，並使用乾衣機的「快速乾衣」行程，可於 60分鐘完成完整洗衣及乾衣流程。

- 實際洗衣乾衣時間可能因衣物量、布料種類及所選洗衣或乾衣行程設定而有所不同。

 

12) 快速洗滌與烘乾搭配乾衣準備 (120分鐘)

- 由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼:260200073SEL-001。以 3 公斤衣物量為測試條件，使用洗衣機的「棉質或一般」行程搭配「乾衣準備」選項，並使用乾衣機的「棉質或一般」乾衣行程，可於 120 分鐘內完成完整洗衣及乾衣流程。TurboWash 功能於棉質（Cotton）行程中預設為開啟。

- 實際洗衣乾衣時間可能因衣物量、布料種類及所選洗衣或乾衣行程設定而有所不同。

 

 

13) Smart Pairing™ 智慧行程配對

- 此功能僅將洗衣機的行程資訊傳送至乾衣機，並僅可於洗衣完成後 3 小時內使用。

 

14) ThinQ™

- ThinQ 功能或因產品和地區而有所差異。

- 對相容智慧家庭裝置的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。

- 為獲得最佳功能體驗，請確保產品已連接 Wi-Fi 並完成 LG ThinQ 應用程式註冊。

- 若要在 LG ThinQ 應用程式中註冊家電產品，家中需具備 Wi-Fi 網路環境。

- 如需使用 ThinQ 功能，請在智慧型手機上透過 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ 應用程式、連接至 Wi-Fi，並依照應用程式指示操作。

- LG ThinQ 應用程式在部分智慧型手機上可能無法運作，或部分功能可能受到限制。使用前請先確認手機規格。需使用 Android OS 9.0 以上版本，或 iOS 16.0 以上版本。

 

15) 安裝

- 安裝需求和尺寸可能因機型和國家可能有所不同。

- 產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

- 最終尺寸可能會依據當地規格進行調整。

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