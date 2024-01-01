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TWINWash™雙能洗
當聽到「洗衣服」這句話時，許多人最先想到的，可能是洗衣服是件麻煩事，這是一件必須盡快處理的苦差事。幸運的是，LG TWINWash™ 雙能洗的推出，帶來家電設計新時代的開始，讓日常生活的需求變得更方便和愉快。
LG 電子研究了全球各地的洗衣方式，
且透過頂尖能源效率、容量、洗滌能力和便利性的實現，持續引領市場進步。
儘管最新型的洗衣機在性能和便利性已大幅超越以往，
但對於大多數使用者來說，洗衣服仍然是一件令人提不起勁的麻煩事。
現今的服飾類型達到史無前例的多樣性，因應生活更層面以及質料的差異讓衣服分開洗滌的需求出現。儘管分別洗滌不同類型的衣物很重要，但使用傳統洗衣機重複洗滌，這樣只會讓洗滌時間更長並且讓洗衣服這個差事的壓力更大。
LG著手研究，希望開發出能夠分開洗滌衣物、同時也能夠處理少量衣物的洗衣機。經過反覆研究後，工程師得出結論，在滾筒洗衣機下方添加一個小型洗衣機，即可解決的這個問題。迷你洗衣機可以模擬手洗模式，同時也會保護精緻衣物免於損傷。
LG 的開發團隊努力創意研究，致力找到小巧但效能高的洗衣機。開發出世界上最輕巧的DD直驅變頻馬達。這種先進馬達所佔用的機體空間減少了 40%，同時又能擁有優異效能而又不會影響衣物洗滌的效能。
除了馬達的突破，另一個挑戰是減少傳統洗衣機產生的振動和噪音。為了解決振動與噪音問題，兩台洗衣機都配備了先進的避震系統和LG獨家的DD直驅變頻馬達。與一般洗衣機相比，可減少54%的振動。
輕鬆控制家電
LG TWINWash™雙能洗結合 LG 最新的洗衣機科技、經驗以及根據使用者回饋激發的創意，大幅的提高使用者體驗滿意度。並同步改良顯示螢幕，讓全球使用者都可以更輕鬆享受的洗衣樂趣。