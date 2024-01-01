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LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7

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LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7

TONE-TF7Q

LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7

(0)
TONE Free 服貼耳機被水滴和水花潑濺。

一名女子戴著 TONE Free 運動耳機做運動且流著汗。

極致舒適 動感享樂

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安全舒適的貼合度
讓您自由動作

專注於您的動作，而非您的耳機。僅5.9克*，LG TONE Free真無線運動藍牙耳機
可卡在您的外耳內，確保牢固但較無壓力的舒適貼合度。輕巧的形狀將它們能夠固定在適當的位置，同時仍然讓空氣流通，讓您運動時耳朵能夠保持涼爽。

*根據 LGE 內部品質測試。

旋轉 鎖定 上路

輕輕旋轉，就能將耳機卡在您的外耳內。弧形固定器設計既舒適又牢固，彷彿是專為您的耳型設計的，大幅提升耳翼服貼度，從熱身到緩和運動，甚至是劇烈運動時都穩定貼合。

主動降噪 沉浸音樂

騎單車或上健身房時讓自己專注在音樂上。LG TONE Free真無線運動藍牙耳機配備精密的噪音移除濾波器，透過調整取樣頻率來準確地去除噪音。嘯叫偵測演算法則有助於消除麥克風和喇叭靠太近時產生的噪音。

LG TONE Free真無線運動藍牙耳機拆解成 6 個部分的視圖。

1. 醫療級矽膠耳膠

乾淨舒適，貼合度有助於阻擋噪音。

2. 6mm驅動單體

提供強勁又高品質的聲音。

3. 旋轉固定技術

獨特的弧形固定設計可將耳機牢固又舒適地卡在耳內。

4. 距離感應器

可偵測耳機是否置於耳內。

5. 續航力

擁有 10 小時的續航力，充電盒可再提供 20 小時。

輕鬆切換聆聽模式

簡單輕碰（或按下）即可調整降噪模式並選擇環境音通透模式。環境音通透模式會讓更多背景聲音傳到您的耳中，讓您留意周遭環境，所以您可以聽到車輛或其他行人的聲音。對話模式會放大人聲，讓您跑步或騎單車時不需取出耳機即可與朋友無縫交談。
一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的男子騎著單車。
環境音通透模式
開啟此模式讓更多背景聲音
傳到您的耳中
以留意周遭環境。
一男一女戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機在公園跑步。
對話模式
讓您戴著無線耳機
也能更準確地聽到
其他人聲和對話。

Meridian
提供清晰自然的聲音

讓英國頂級音響調音Meridian帶您進入一個更立體的聲音世界。兩支耳機都配備了耳機空間處理 (HSP)，讓音訊聽起來彷彿源自您的周圍，如此清晰又有空間感的聲音，甚至會讓您忘記自己正戴著無線耳機。

開著的TONE Free真無線運動藍牙耳機充電盒，左耳耳機在充電盒內，右耳耳機則在盒外。圖片底部有 Meridian 的標誌。

英國知名音效專家 Meridian

Meridian 致力於在任何環境中提供最佳的聆聽體驗。心理聲學是探討我們如何聆聽和感知聲音的科學，Meridian 在這門科學上的專業知識，使其了解對人耳最重要的是什麼。耳機採用 Meridian DSP 技術和量身打造的聲音微調，確保無論您在聽什麼、身於何處，都能得到最準確、最真實的聲音呈現。

黑暗的房間裡有兩個 Meridian 喇叭和一個麥克風。

Meridian 的領先技術和專業知識

Meridian 以研究為主導的嚴謹理念使其一直走在音訊創新的前端。作為高解析度音訊的先驅和數位訊號處理 (DSP) 方面的專家，Meridian 在開創性技術的開發上扮演了不可或缺的角色，且這些技術已成為業界的標準與基準。其中多項技術也已應用於 LG 音響產品中。

一名男子在他的辦公桌前專注於他的專業儀器。

數位訊號處理

DSP 讓耳機對音訊訊號能夠有絕對的控制，允許進階技術的設計和聲音微調，以在任​​何環境下增強聲音的呈現。

以藍光照亮電路板的 DSP 意象圖。

Meridian Horizon 是一種獨特的上混技術，可從立體聲的音訊內容中提供身臨其境的多聲道音訊。

聆聽雙聲道的立體聲錄音時，能體驗到準確成像的「最佳聆聽位置」範圍非常小，如果聆聽者稍微偏離主軸，成像就會崩潰。Meridian Horizo​​n 將雙聲道立體聲上混到任何喇叭配置，其自適應上混會分開處理高頻和低頻，以心理聲學優化聲音的定位感。結果得到的是更穩定的成像、更大範圍的最佳聆聽位置，以及沉浸式環繞聽感。

顯示 Meridian 的 Horizon 意象圖，該意象圖的形狀像是聲波環繞在一個人的周圍。

用 UVnano
清潔您的無線耳機

每次充電時，UVnano 充電座都會讓您的無線耳機保持乾淨，為運動時間做好準備。內建的紫外線 LED 燈只要短短 10 分鐘，即可減少高達 99.9% 的細菌，將整個耳膠頭到裡面的網格全面殺菌。

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*UVnano 一詞是由 UV LED 和nano奈米組合而成。

*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內去除耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。

*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於審美目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。

*本產品使用波長介於 265 至 285 nano奈米之間的紫外線技術。

TONE Free真無線運動藍牙耳機特寫，耳膠上有藍色網格。文字說明指出 UVnano 可以徹底清潔並減少 99.9% 的細菌。 一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的女子正在流汗，看似剛健身完。

上健身房後將無線耳機放入 UVnano 充電盒充電以清潔它們。

TONE Free真無線運動藍牙耳機與小、中、大耳膠的側視圖。

舒適衛生的耳塞

醫療級矽膠耳塞。使用不會刺激皮膚的防過敏材料，提供安全舒適的貼合度。從隨附的三種尺寸中挑選最適合您耳朵的尺寸。1, 2

防水性能讓您在灰塵、汗水和潮濕環境中持續播放

您的耳機風雨無阻， IP67 防水等級可防止水和灰塵造成損壞。它們亦防汗，所以您在做高強度訓練時能夠繼續戴著它們，讓您出門跑步或健身時不用擔心。

TONE Free 服貼耳機呈現在 IP67 字樣前。耳機周圍環繞著水滴和水花。 左側顯示一名頭髮綁起來的女子，戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機，把水倒在臉上，右側顯示男人的手用水清洗著TONE Free真無線運動藍牙耳機。

*IP67 等級是代表 IP6X 和 IPX7 的組合。IP6X 代表防塵，即不會有灰塵進入，可完全防止接觸到灰塵。
IPX7 可防止浸入水中時受到影響，測試條件為浸入 1 公尺深的水中長達 30 分鐘。不建議在海灘或游泳池使用。
*充電座不防水。將耳機放入充電座之前，必須先徹底乾燥之，否則可能會造成損壞。使用充電座之前，務必先擦乾雙手。

一次充電即可長時間使用

一次充電即可享受更長的播放時間。這款無線耳機充滿電後可讓您播放 10 小時，充電盒可再提供 20 小時的電量，總共可使用 30 小時。3需要充電時，就將耳機放到裡面進行快速充電，只要 5 分鐘即可額外播放一小時。

一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的男子看著他的智慧型手機。天色漸暗，他也剛做完晚上的運動。 一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的女子在晴朗的天氣下喘口氣。

*電池續航力取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試的結果，關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 10 和 20 個小時。

TONE Free真無線運動藍牙耳機旋轉 360 度並顯示 3MIC 系統。

高級通話品質 減少噪音與回音

內建的高性能麥克風可將您的通話品質提高到最高。子聲波束成形和外部 ANC 麥克風可偵測外部噪音。您開啟主動降噪功能時，內部 ANC 麥克風會去掉多餘的噪音。而主聲波束成形麥克風會接收語音並放大人聲，即使在擁擠的空間中也是如此。
手機上顯示連接 TONE Free 服貼產品的 LG TONE Free 應用程式，右側有 Apple App Store 和 Google Play 商店的圖示。

透過 TONE Free 應用程式輕鬆控制

LG TONE Free 手機應用程式讓設定和控制觸手可及。控制主動降噪以及等化器的客製，並且在易於使用的小工具上查看電池電量。您亦可點擊一下輕鬆切換兩台配對的裝置。

輕鬆配對連接您的耳機

連接到您的 Android 裝置或電腦非常簡單。讓您的 TONE Free 服貼耳機進入配對模式，裝置上就會立即出現 Google 快速配對的彈出視窗來引導您。欲在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗則會帶您走完整個過程。

Un video con TONE Free fit colocado en el centro, una PC con Windows a la izquierda y un dispositivo Android a la derecha. Cuando se abre la tapa de la base TONE Free fit, cada dispositivo está emparejado y aparece una ventana emergente de conexión.

*如果沒有出現連接的彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕碰右耳耳機 10 秒。充電盒會閃藍光並開始進行連接。
*僅支援 Android 裝置。
*必須啟用定位和藍牙功能才能運作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版以上的版本。
*進行 Google 身分驗證之前，您可啟用並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調整選項。

TONE Free真無線運動藍牙耳機充電盒的蓋子打開，顯示耳機漂浮在空中，一旁則有智慧型手機和筆電。智慧型手機螢幕上有多點配對和多重配對的選單。

簡單快速的
多重配對
切換您的
裝置連接

多點配對讓您能夠透過 LG TONE Free 手機應用程式將無線耳機與至多 5 台裝置進行配對，實現無縫連接。當您要切換裝置時，就不需手動重新連接了。而且如果您想要更自動的切換，多重配對則可讓您同時連接兩台裝置。
兩個對話框。一個顯示 Siri 說「目前天氣晴朗」。另一個顯示 Google 助理說「現在是上午 11 點。該去跑步了。」 左下角有「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」的圖示。

透過耳機對您的裝置說話

不需觸碰手機即可用語音開啟 Google 助理或 Siri。您不需手動操作即可控制您的裝置，例如調整音樂的音量，或是搜尋當天天氣預報等資訊。
桌機圖片替代標籤 兩支手機顯示著 LG TONE Free 手機應用程式的螢幕，搭配黑色背景。一個螢幕顯示耳機的電池狀態，另一個則顯示連接狀態。右邊有「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」的圖示。 手機圖片替代標籤 手機顯示著 LG TONE Free 手機應用程式的電池狀態頁面，搭配黑色背景。上方有「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」的圖示。

下載 TONE Free 手機應用程式的 3 個原因

下載 TONE Free 手機應用程式的 3 個原因 了解更多資訊

LG TONE Free 系列

Table Caption
功能 T90 T60 TF7
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T60
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 TF7
杜比全景聲 O X X
3D 環繞音場 O O O
備有 MERIDIAN 音效單體 O O O
音效單體 石墨烯振膜單體 11Φ 石墨烯振膜單體 11Φ 動態 6Φ
主動降噪 自適應 ANC 複合式 ANC 複合式 ANC
麥克風數量 4對麥克風 (3麥克風和VPU(語音拾取單體)) 3對麥克風 3對麥克風
方便性 悄悄話模式 / 環境音通透模式 / 對話模式 悄悄話模式 / 環境音通透模式 / 對話模式 環境音通透模式 / 對話模式
Uvnano殺菌 O O O
醫療級耳塞（3 種尺寸） O O O
隨插即用 O (AUX/USB A/USB C) X X
Google 快速配對 MS 快速配對 O O O
多點配對和多重配對 O O O
Google Siri 電視控制 O O O
防水 IPX4 防水 IPX4 防水 IP67 防水防塵
電池電量（ANC 關閉） 9 小時 / 20小時 9 小時 / 20小時 10 小時 / 20小時
充電 快速充電 / 無線充電 快速充電 快速充電
相容性 Android / iOS Android / iOS Android / iOS
顏色 夜霧黑/晨霧白 夜霧黑/晨霧白 萊姆綠
了解更多 了解更多

1. 本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
2. 矽膠耳膠中的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3. 關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 10 和 14 個小時。
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況，請洽詢您當地的零售商。
*供應的顏色和功能可能因零售商、地區或營運商而異。
*實際顏色和尺寸可能與螢幕圖片不同。
*功能和規格如有更改，恕不另行通知。

列印

所有規格

重點規格

  • 音效

    英國MERIDIAN專業調音

  • UVnano 衛生管理

    充電盒內建紫外線燈 達99.9%殺菌

  • 主動式降噪 (ANC)

    Yes
    複合式降噪
    (Hybrid ANC)

  • 藍牙發射器模式

    No

  • 藍牙規格

    V5.3
    (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)

  • 動圈單體

    Dyn 6Φ

  • Dolby atmos (追蹤頭部位置)

    No

  • 3D環繞音場

    Yes

  • aptX Adaptive 藍牙音訊傳遞技術(Snapdragon Sound)

    No

  • 麥克風數量

    3對

  • 防水等級

    IP67 (不含充電盒)

  • 觸控操作設計/ 佩戴感應提示音/ 取下自動暫停

    Yes/ Yes/ Yes

  • LG TONE Free 應用程式

    支援Android/ iOS

  • 語音助理 (Google/ Siri)

    Yes/ Yes

  • 環境音通透模式

    Yes

使用時間/充電規格

  • 音樂播放時間

    (關閉ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長10小時/ 最長30小時*
    (開啟ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長6小時/ 最長18小時*

  • 充電時間

    耳機：一小時內/充電盒：2 小時內
    ※ 室溫進行有線充電

  • 無線充電

    No

  • 快充功能

    Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)

  • 充電方式

    USB Type C

基本規格

  • 電池

    耳塞式耳機：3.7 V/68 mAh，鋰離子
    充電保護盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子

  • 產品重量(g)

    單個耳機: 5.95
    充電盒: 43

  • 產品尺寸

    耳機：24.8 mm (寬) X 23.5 mm (長) X 26.7 mm (高)
    充電盒：65.5 mm (寬) X 51.9 mm (長) X 32.7 mm (高)

  • 工作頻率

    2,402 MHz ~ 2,480 MHz

  • 保固

    1年

  • NCC證號

    CCAO22LP0790T5

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