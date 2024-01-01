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LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7
安全舒適的貼合度
讓您自由動作
可卡在您的外耳內，確保牢固但較無壓力的舒適貼合度。輕巧的形狀將它們能夠固定在適當的位置，同時仍然讓空氣流通，讓您運動時耳朵能夠保持涼爽。
*根據 LGE 內部品質測試。
旋轉 鎖定 上路
主動降噪 沉浸音樂
1. 醫療級矽膠耳膠
乾淨舒適，貼合度有助於阻擋噪音。
2. 6mm驅動單體
提供強勁又高品質的聲音。
3. 旋轉固定技術
獨特的弧形固定設計可將耳機牢固又舒適地卡在耳內。
4. 距離感應器
可偵測耳機是否置於耳內。
5. 續航力
擁有 10 小時的續航力，充電盒可再提供 20 小時。
輕鬆切換聆聽模式
Meridian
提供清晰自然的聲音
開著的TONE Free真無線運動藍牙耳機充電盒，左耳耳機在充電盒內，右耳耳機則在盒外。圖片底部有 Meridian 的標誌。
英國知名音效專家 Meridian
黑暗的房間裡有兩個 Meridian 喇叭和一個麥克風。
Meridian 的領先技術和專業知識
一名男子在他的辦公桌前專注於他的專業儀器。
數位訊號處理
以藍光照亮電路板的 DSP 意象圖。
Meridian Horizon 是一種獨特的上混技術，可從立體聲的音訊內容中提供身臨其境的多聲道音訊。
顯示 Meridian 的 Horizon 意象圖，該意象圖的形狀像是聲波環繞在一個人的周圍。
用 UVnano
清潔您的無線耳機
上健身房後將無線耳機放入 UVnano 充電盒充電以清潔它們。
防水性能讓您在灰塵、汗水和潮濕環境中持續播放
TONE Free 服貼耳機呈現在 IP67 字樣前。耳機周圍環繞著水滴和水花。 左側顯示一名頭髮綁起來的女子，戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機，把水倒在臉上，右側顯示男人的手用水清洗著TONE Free真無線運動藍牙耳機。
*IP67 等級是代表 IP6X 和 IPX7 的組合。IP6X 代表防塵，即不會有灰塵進入，可完全防止接觸到灰塵。
IPX7 可防止浸入水中時受到影響，測試條件為浸入 1 公尺深的水中長達 30 分鐘。不建議在海灘或游泳池使用。
*充電座不防水。將耳機放入充電座之前，必須先徹底乾燥之，否則可能會造成損壞。使用充電座之前，務必先擦乾雙手。
一次充電即可長時間使用
一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的男子看著他的智慧型手機。天色漸暗，他也剛做完晚上的運動。 一名戴著TONE Free真無線運動藍牙耳機的女子在晴朗的天氣下喘口氣。
*電池續航力取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試的結果，關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 10 和 20 個小時。
輕鬆配對連接您的耳機
*如果沒有出現連接的彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕碰右耳耳機 10 秒。充電盒會閃藍光並開始進行連接。
*僅支援 Android 裝置。
*必須啟用定位和藍牙功能才能運作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版以上的版本。
*進行 Google 身分驗證之前，您可啟用並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調整選項。
LG TONE Free 系列
1. 本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
2. 矽膠耳膠中的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3. 關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 10 和 14 個小時。
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況，請洽詢您當地的零售商。
*供應的顏色和功能可能因零售商、地區或營運商而異。
*實際顏色和尺寸可能與螢幕圖片不同。
*功能和規格如有更改，恕不另行通知。
所有規格
重點規格
-
音效
英國MERIDIAN專業調音
-
UVnano 衛生管理
充電盒內建紫外線燈 達99.9%殺菌
-
主動式降噪 (ANC)
Yes
複合式降噪
(Hybrid ANC)
-
藍牙發射器模式
No
-
藍牙規格
V5.3
(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
-
動圈單體
Dyn 6Φ
-
Dolby atmos (追蹤頭部位置)
No
-
3D環繞音場
Yes
-
aptX Adaptive 藍牙音訊傳遞技術(Snapdragon Sound)
No
-
麥克風數量
3對
-
防水等級
IP67 (不含充電盒)
-
觸控操作設計/ 佩戴感應提示音/ 取下自動暫停
Yes/ Yes/ Yes
-
LG TONE Free 應用程式
支援Android/ iOS
-
語音助理 (Google/ Siri)
Yes/ Yes
-
環境音通透模式
Yes
使用時間/充電規格
-
音樂播放時間
(關閉ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長10小時/ 最長30小時*
(開啟ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長6小時/ 最長18小時*
-
充電時間
耳機：一小時內/充電盒：2 小時內
※ 室溫進行有線充電
-
無線充電
No
-
快充功能
Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)
-
充電方式
USB Type C
基本規格
-
電池
耳塞式耳機：3.7 V/68 mAh，鋰離子
充電保護盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子
-
產品重量(g)
單個耳機: 5.95
充電盒: 43
-
產品尺寸
耳機：24.8 mm (寬) X 23.5 mm (長) X 26.7 mm (高)
充電盒：65.5 mm (寬) X 51.9 mm (長) X 32.7 mm (高)
-
工作頻率
2,402 MHz ~ 2,480 MHz
-
保固
1年
-
NCC證號
CCAO22LP0790T5