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LG TONE Free真無線藍牙耳機
所有規格
基本規格
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顏色
摩登鏡面白
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Uvnano 衛生管理
充電盒內建紫外線燈 99.9%殺菌
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音效
結合英國MERIDIAN品牌技術 專業調音
(4種音場模式)
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主動式降噪(ANC)
Yes
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藍牙規格
V 5.0（耳機/免持聽筒/A2DP/AVRCP）
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電池
耳機：3.7 V/55 mAh，鋰離子
充電盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子
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額定輸入電壓
耳機：DC 5 V，110 mA
充電盒：DC 5 V，500 mA
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重量
耳機：5.6 g（單個耳機）
充電盒：39 g
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尺寸
耳機：16.2 mm (寬) X 32.7 mm (長) X 26.8 mm (高)
充電盒：54.5 mm (寬) X 54.5 mm (長) X 27.6 mm (高)
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防水功能
IPX4 (不含充電盒)
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觸控操作設計
Yes
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佩戴感應提示音
Yes
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取下自動暫停
Yes
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環境音模式
Yes
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LG TONE Free 應用程式
支援Android/ iOS
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機身設計
入耳式(服貼不易掉落)
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支援Google語音助理
Yes
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工作頻率
2402 MHz 到 2480 MHz
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輸出功率（最大）
10 dBm
充電規格
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充電時間
耳機：一小時內
充電盒：2 小時內 (室溫進行有線充電)
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快充功能
Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)
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USB Type
Type C
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無線充電
Yes
使用時間*
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音樂播放時間
(關閉ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長7小時/ 最長21小時*
(開啟ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長5小時/ 最長15小時*
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備註
*使用持續時間可能會依連線的行動裝置、使用的功能、設定、訊號度、操作溫度、頻寬和其他使用方式而異。 將充電盒置於無線充電裝置如充電板上時，無法使用快速充電功能。 因為傳輸到充電盒的電力較少，因此無線充電功能充電的速度較慢。