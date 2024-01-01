LG TONE Free真無線藍牙耳機

*使用持續時間可能會依連線的行動裝置、使用的功能、設定、訊號度、操作溫度、頻寬和其他使用方式而異。 將充電盒置於無線充電裝置如充電板上時，無法使用快速充電功能。 因為傳輸到充電盒的電力較少，因此無線充電功能充電的速度較慢。