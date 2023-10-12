الصحافة والإعلام





نالت شركة LG جوائز عن 14 من تصاميمها وتقنياتها في معرض إلكترونيات المستهلك (CES) لعام 2009، بما فيها جائزة "أفضل ابتكار" لمعرض CES في فئة التواصل اللاسلكي عن الهاتف (VX9700)‏ LG Dare، وفي فئة المعدات المنزلية عن ثنائي الغسيل بالبخار:الغسالة SteamWasher مع دورة Allergiene وجهاز التنشيف (WM3001H)‏ SteamDryer. وقد فازت منتجات LG بالجوائز في العديد من الفئات التنافسية الرفيعة، بما فيها شاشات عرض الفيديو ومكونات الصوت/الفيديو ومكبرات صوت المسارح المنزلية وملحقات الكمبيوتر والمعدات المنزلية والتواصل اللاسلكي.