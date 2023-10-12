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الصحافة والإعلام

الصحافة والإعلام يمكنك الانتقال إلى مكتبة الصور ومشاهدة أفلام وإعلانات الإصدارات الصحفية وقراءة الإصدارات الصحفية وتنزيل المعلومات والاتصال بإحدى جهات الاتصال الإعلامية لشركة LG.

الاخبار الصحفية الجوائز
الاخبار الصحفية

الصحافة والإعلام

من المعدات المنزلية إلى الجوالات، تشتهر LG Electronics في جميع أنحاء العالم بتصاميمها الرائعة وتقنياتها وتوافقها.

                    

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شركة LG Electronics تحصد جوائز الابتكار في معرض إلكترونيات المستهلك (CES) في 14مجالاً


نالت شركة LG جوائز عن 14 من تصاميمها وتقنياتها في معرض إلكترونيات المستهلك (CES) لعام 2009، بما فيها جائزة "أفضل ابتكار" لمعرض CES في فئة التواصل اللاسلكي عن الهاتف (VX9700)‏ LG Dare، وفي فئة المعدات المنزلية عن ثنائي الغسيل بالبخار:الغسالة SteamWasher مع دورة Allergiene وجهاز التنشيف (WM3001H)‏ SteamDryer. وقد فازت منتجات LG بالجوائز في العديد من الفئات التنافسية الرفيعة، بما فيها شاشات عرض الفيديو ومكونات الصوت/الفيديو ومكبرات صوت المسارح المنزلية وملحقات الكمبيوتر والمعدات المنزلية والتواصل اللاسلكي.

شركة LG Electronics تحصد جوائز منتدى التصميم الدولي (iF) في 7 مجالات

 

حصلت 7 منتجات على جوائز منتدى التصميم الدولي (iF). وتشمل الهواتف (KF510)‏ Touchlighting phone و(KC910)‏ Renoir Phone و(KS-360)‏ Messaging Phone وأجهزة تلفزيون ذات الشاشات البلازما من الطرازين (PS80 وPS70) ومشغل DVD الأنيق (DV4S) والبرادات رباعية الأبواب (LMX25981)‏ French-Door Refrigerator.

شركة LG Electronics تحصد جوائز تصميم Reddot في 7 مجالات

 

حصلت 7 منتجات على جوائز تصميم Reddot وتشمل مكبر صوت ‏(MSB-200‏) Bluetooth ومشغل DVD الأنيق (DVS 40) والهاتفين ‏(KF750‏) Secret Phone و‏(GD910‏) Watch Phone وثنائي الغسالة وأجهزة التنشيف Universe والميكرويف (UD A2) ومكيف الهواء ‏(AS-W126BMS0‏) RAC. وتحديدًا، فقد تم اختيار مكبر صوت ‏(MSB-200‏) Bluetooth "الأفضل على الإطلاق"

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