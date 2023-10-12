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مكيفات الهواء من إل جي
اختبر الانتعاش مع الميزات المبتكرة والتصميمات الذكية لمكيفات LG. تحتوي مكيفات LG على فلاتر HEPA تساعد في التقاط جزيئات الغبار والأوساخ والاحتفاظ بها.اكتشف المزيد عن مكيفات LG في السعودية.
خدمة المنتج والدعم الفني
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إصلاح وصيانة قضايا... بإمكاننا المساعدة.
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عبر البريد الإلكتروني
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بواسطة الهاتف
للمكيفات وأجهزة تنقية الهواء:
- مجموعة شاكر: 8002445454
للأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه:
- شركة يوسف محمد ناغي: 8002442929
- الشركة المتحدة للإلكترونيات-إكسترا: 8001240900
ملاحظة هامة:
رقم خدمة عملاء الشركة المتحدة للإلكترونيات(إكسترا), هي فقط للمنتجات المباعة من خلال معارض إكسترا. ما عدا ذلك يرجى التواصل مع خدمة
عملاء شركة يوسف محمد ناغي المتحدة