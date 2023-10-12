تمتع بأرقى مستويات التبريد والراحة مع عروض مكيفات شباك ال جي المثبت في الجدار. الذي يقدم أعلى درجات التميز في نهاية المطاف، لأن مكيفات الشباك لدينا سهلة التثبيت ويمكن فكها بسرعة عندما لا تكون قيد الاستعمال.