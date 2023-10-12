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مكيفات الهواء من إل جي

اختبر الانتعاش مع الميزات المبتكرة والتصميمات الذكية لمكيفات LG. تحتوي مكيفات LG على فلاتر HEPA تساعد في التقاط جزيئات الغبار والأوساخ والاحتفاظ بها.اكتشف المزيد عن مكيفات LG في السعودية.

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تبريد قوي مع أفضل توفير للطاقة

تمتع بأرقى مستويات التبريد والراحة مع عروض مكيفات شباك ال جي المثبت في الجدار. الذي يقدم أعلى درجات التميز في نهاية المطاف، لأن مكيفات الشباك لدينا سهلة التثبيت ويمكن فكها بسرعة عندما لا تكون قيد الاستعمال.

تبريد قوي مع أفضل توفير للطاقة اكتشف المزيد

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شاهد مجموعتنا من مكيفات الهواء

مكيفات الهواء سبلت

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جمال الشكل، ورفعة التكنولوجيا يجتمعان في مكيفات سبلت من ال جي

مكيفات شباك

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صُنعت لتتناسب تماماً مع إطار نافذتك

أجهزة تنقية الهواء

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تنفس بسهولة مع أجهزة تنقية الهواء ال جي

المكيفات التجارية

المكيفات التجارية

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تبريد قوي مع أفضل توفير للطاقة

تمتع بأرقى مستويات التبريد والراحة مع عروض مكيفات شباك ال جي المثبت في الجدار. الذي يقدم أعلى درجات التميز في نهاية المطاف، لأن مكيفات الشباك لدينا سهلة التثبيت ويمكن فكها بسرعة عندما لا تكون قيد الاستعمال.

تبريد قوي مع أفضل توفير للطاقة اكتشف المزيد
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ذكي، هادئ، تصميم جذاب لجهاز تنقية الهواء من LG

يوفر جهاز تنقية الهواء من LG أداء تنقية هادئ ولكن قوي وتصميم جذاب وعصري في حين يعزز جودة الهواء الداخلي من خلال ؤشر ذكي.

ذكي، هادئ، تصميم جذاب لجهاز تنقية الهواء من LG اكتشف المزيد

خدمة المنتج والدعم الفني

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إصلاح وصيانة قضايا... بإمكاننا المساعدة.