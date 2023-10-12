1 وعاء من ورق العنب، 2 بصل كبير (مفروم ناعم)، 1/2 كوب زيت زيتون، 1 فص ثوم (مسحوق)، 1 طماطم (مقطعة)، 1 كوب عصير ليمون، 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم، ملح كوشير، أسود مطحون طازج فلفل، 1 كوب أرز أبيض، 1/2 كوب ماء، 1/2 كوب شبت مقطع

(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)