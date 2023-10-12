1. اغسل الأرز وجففه. أضف الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران إلى وعاء زجاجي عميق وامزجهم.

2. لا تقم بتغطيته لتبخير الماء كله. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف بدرجة حرارة 1000 واط لمدة 3 دقائق.

3. في حال استخدام اللحم، قلبي الأرز ثم غطيه بغطاء. اضغط على البداية لمتابعة الطهي

4. بعد الطهي، يُحرّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق