لا بد وأنك لاحظت ما تُحدثه أجهزة تكييف دوال انفرتر من ثورة في الطريقة التي تقدم فيها التكنولوجيا الخاصة بها في التبريد الداخلي؛ حيث تتميز هذه الوحدات بضواغط دوارة مزدوجة، وتعمل بكفاءة ضاغطين في نظام واحد. ويسمح هذا التصميم المتقدم للضاغط بتوفير التبريد المطلوب حتى في حال ضبطه على سرعات منخفضة، مما يحافظ على الطاقة ويقلل الاهتزاز ويطيل عمر جهازك.