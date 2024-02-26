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اختيار أفضل ساوند بار لعام 2024: نصائح يجب مراعاتها
June, 2024
في العالم الحالي، تحسنت دقة التلفزيون بشكل ملحوظ، مما يعني أن أنظمة الصوت المدمجة تحتاج إلى مواكبة ذلك. لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية وجود نظام صوتي جيد في وسائل الترفيه لدينا.
إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بتجربة السينما المنزلية لديك، والإستمتاع بالموسيقى التصويرية الغامرة داخل اللعبة، وتحسين وضوح الصوت للاجتماعات عبر الإنترنت، وتعزيز تجمعاتك في عطلة نهاية الأسبوع، أو قم بالترقية من جودة صوت التلفزيون الخاص بك، فإن الحصول على مكبر صوت جيد يعد إضافة أساسية بالنسبة لك.
مع كل الخيارات المتنوعة المتاحة، كيف تعرف أنك تختار الخيار الأفضل لك؟ اتبع قائمة النصائح الخاصة بنا لمساعدتك في اختيار نظام الصوت المناسب
1. أعطِ أولوية للتوافق
هناك فكرة خاطئة مفادها أن مكبرات الصوت وأجهزة التلفاز يجب أن تكون من نفس العلامة التجارية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة. عند اختيار الساوند بار لجهاز التلفزيون الخاص بك، تأكد من أنه متوافق مع التلفزيون الخاص بك.
على الرغم من أنه ليس من الضروري مطابقة العلامات التجارية، إلا أن القيام بذلك يأتي مع العديد من المزايا مثل وجود جهاز تحكم عن بعد واحد، التصميمات المتطابقة وميزات الصوت، وأحيانًا الميزات الخاصة بالعلامة التجارية التي يمكنها زيادة إمكانات الساوند بار الخاص بك إلى أقصى حد.
على سبيل المثال، عند إقران أجهزة ساوند بار وأجهزة التلفاز من إل جي معًا، صوتهم الساحر، إلى جانب واجهة سهلة الاستخدام، يضمن أنهم يعملون بسلاسة لتقديم أداء صوتي استثنائي.
2. اسعَ للحصول على خيارات اتصال سهلة
يجب أن يدعم أفضل سماعة ساوند بار لعام 2024 خيارات اتصال مختلفة، منها:
● كابل HDMI
أحد الكابلات الأكثر استخدامًا هو كابل HDMI، الذي ينقل إشارات الصوت والفيديو. ميزة كابل HDMI هي أنه يأتي بأسلاك أقل، سهل الاستخدام، وفعال للغاية
● كابل بصري
عند التعامل مع توصيلات الصوت فقط، يعمل الكابل البصري كبديل رائع لـ HDMI. من المهم التأكد من أن أجهزتك متوافقة وضبطها على الأوضاع الصحيحة
● البلوتوث
تتيح ميزة الاتصال هذه سهولة البث للبودكاست والكتب الصوتية، والمحتويات الصوتية الأخرى مباشرة من هاتفك المحمول، مما يعزز التجربة الشاملة من خلال واجهته السلسة وسهلة الاستخدام.
3. ابحث عن جودة صوت عالية
يكمن جوهر أي نظام صوتي في جودة الصوت. عند إقرانه بمضخم صوت، يعمل مكبر الصوت العلوي على رفع مستوى الصوت العادي إلى تجربة غامرة، مما يجعل ليلة مشاهدة فيلم عادية تتحول إلى مغامرة سينمائية أو تتحول الأغنية الأساسية إلى تجربة حية تشبه الحفلة الموسيقية.
ترفع إل جي هذه اللعبة إلى المستوى التالي! يتجاوز مكبر الصوت الخاص بنا مجرد إنتاج الصوت؛ فهو يخلق تجربة سمعية غامرة من خلال دمج تقنيات Dolby Atmos وDTS:X وIMAX المحسنة، مما يسمح لك ليس فقط بالاستماع، بل عيش الصوت حقًا.
● Dolby Atmos
إذا كنت شغوفًا بالحصول على سينما منزلية استثنائية، فاكتشف أفضل مكبرات صوت Dolby Atmos. .
يتجاوز نظام Dolby Atmos الصوت المحيطي التقليدي من خلال غمرك في مساحة سمعية ثلاثية الأبعاد، مما يعزز كل همسة وحفيف ونوتة للحصول على تجربة غامرة أكثر
●DTS:X
تم تصميم هذه التقنية خصيصًا للمسارح، وقد تم إحضاره الآن إلى غرفة المعيشة الخاصة بك؛ "DTS:X هو برنامج ترميز صوتي قائم على الكائنات مصمم لصياغة صوت متعدد الأبعاد يتدفق من حولك كما هو الحال بشكل طبيعي في الحياة الواقعية."
●IMAX
إذا لاحظت شعار IMAX Enhanced على مكبر الصوت من إل جي، فهذا يشير إلى أن المنتج قد استوفى أعلى معايير الجودة الخاصة بـ IMAX. يضمن هذا التعاون أنك ستستمتع بتجربة بصرية أكثر وضوحًا وحيوية وخالية من أي ضوضاء.
4. اختبر قبة الصوت الافتراضية
في عالم الصوت، حجم واحد لا يناسب الجميع. من خلال الاستفادة من HRTF (وظيفة النقل المرتبطة بالرأس)، يقوم مكبر الصوت بإنشاء طبقة مركزية افتراضية، تُعرف باسم الصوت المكاني ثلاثي المستوى. توفر هذه الميزة المبتكرة صوتًا محيطيًا متعدد الطبقات، مما يحاكي تجربة الصوت الغامرة المرتبطة عادةً بإعدادات المسرح. في عام 2024، سيبرز هذا كواحد من أفضل مكبرات الصوت من إل جي، حيث يعرض أهم ميزاته.
5. اختر ما يدعم الترفيه
تأكد من اختيار مكبر صوت يمكنه الاتصال بمنصات مختلفة، مثل Netflix وBlu-ray وYoutube. يجب أن يكون مكبر الصوت الخاص بك متوافقًا أيضًا مع منصات الموسيقى المختلفة. من المهم أن يكون لديك نظام صوتي متعدد الاستخدامات حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة موسيقية غامرة.
6. اضمن النقل الجيد للبيانات
في عصر المحتوى عالي الوضوح من فئة 4K، يجب ألا يكون الساوند بار الخاص بك هو الحلقة الضعيفة ضمن تجربتك السينمائية المنزلية. لذت اختر ساوند بار يدعم نقل البيانات من فئة 4K بدون فقدان للجودة؛ للاستمتاع بصوت وصورة عاليا الوضوح، مع حاجة ضئيلة للوصلات.
7. احصل على مكبر صوت بدرجات VPR أعلى
إذا كنت من محبي الألعاب، فأنت تدرك أهمية معدل التحديث المتغير (VRR) في ضمان أداء صوتي سلس وخالي من التأخير. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تحديد مكبر صوت يتميز بوضع (ALLM)، الذي يسمح له باكتشاف وقت التبديل إلى وضع الألعاب تلقائيًا وتحسين إخراج الصوت في الوقت الفعلي. وبالتالي تعزيز تجربتك الصوتية داخل اللعبة.
8. قم بمجاراة الذكاء الاصطناعي
في الوقت الذي يكون فيه كل شيء ذكيًا، لا ينبغي إهمال مكبر الصوت الخاص بك. يجب أن يكون متوافقًا مع Google، توفر لك Alexa والمساعدات الصوتية الأخرى تحكمًا سهلاً في مكبر الصوت الخاص بك وتجربة مشاهدة استثنائية.
9. قم ببناء مسرح منزلي مع إل جي
يلعب الصوت دورًا حاسمًا في تجاربنا الترفيهية. فهو يهيئ الأجواء، ويزيد من التشويق، ويثير المشاعر. إن ربط تلفزيون إل جي مع مكبر الصوت المتخصص الخاص به يمكن أن يوفر لك جودة عالية وميزات متقدمة، ويضمن تجربة مسرح منزلي استثنائية.
!Life's Good, LG