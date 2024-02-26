في عالم الصوت، حجم واحد لا يناسب الجميع. من خلال الاستفادة من HRTF (وظيفة النقل المرتبطة بالرأس)، يقوم مكبر الصوت بإنشاء طبقة مركزية افتراضية، تُعرف باسم الصوت المكاني ثلاثي المستوى. توفر هذه الميزة المبتكرة صوتًا محيطيًا متعدد الطبقات، مما يحاكي تجربة الصوت الغامرة المرتبطة عادةً بإعدادات المسرح. في عام 2024، سيبرز هذا كواحد من أفضل مكبرات الصوت من إل جي، حيث يعرض أهم ميزاته.