توفر أجهزة التلفاز 4K من إل جي جودة صورة رائعة وتشتمل أيضاً على ميزات ذكية وتحكم صوتي وتكامل سلس مع منصات البث الشهيرة. استمتع بالترفيه المرئي مع أحدث أجهزة التلفاز 4K من إل جي، والتي تعمل كل منها بمعالج الذكاء الاصطناعي α7 4K Gen6، والذي يعزز الصورة والصوت حتى تشعر بالانغماس في كل مشهد. بالإضافة إلى ذلك، ومع وحدات البكسل ذاتية الإضاءة من إل جي، ينبعث الضوء مباشرة من كل بكسل بشكل فردي، مما يلغي الحاجة إلى الإضاءة الخلفية التقليدية. والنتيجة هي تألق نقي لا مثيل له، ولون أسود داكن، وإضاءة مميزة، وتباين مذهل يكشف عن تفاصيل لم تكن تعلم بوجودها من قبل.