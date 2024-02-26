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كل ما تحتاج إلى معرفته عن دقة 4K
24th December, 2024
مع تطور عالم الترفيه وإنشاء المحتوى، تقف تقنية العرض ودقتها في المقدمة لتوفير تجارب بصرية تغمر المشاهد في جميع التفاصيل.
وفي السنوات الأخيرة، برزت دقة 4K كمعيار للوضوح والمحتوى البصري الرائع، حيث تقدم دقة ملحوظة في التفاصيل ووضوح مبهر غيّر طبيعة مشاهدتنا للأفلام ولعبنا لألعاب الفيديو واستمتاعنا بمقاطع الفيديو عبر الإنترنت. ومع توافر أفضل خيارات التلفزيونات الذكية في السوق، أصبحت إمكانية الاستمتاع بمحتوى 4K رفاهية يستمتع بها الجميع.
ما هي دقة 4K؟
تصف دقة الشاشة عدد وحدات البكسل الموجودة في الشاشة (الوحدات الرئيسية المكونة للشاشة)، إذ يمنح عدد وحدات البكسل الكبير صور أكثر وضوحاً وتفصيلاً. وبينما كانت دقة 1080 بكسل (Full HD) هي السائدة ذات يوم، رفعت دقة 4K المستوى بشكل كبير وأصبح الجميع يتجه إليها. يتميز تلفزيون 4K بدقة 3840 × 2160 بكسل - أي ما يقرب أربعة أضعاف عدد وحدات البكسل في تلفزيونات Full HD- وتترجم هذه القفزة إلى جودة صورة مذهلة، مما يسمح لك بالاستمتاع بتفاصيل أدق وملمس واقعي وألوان أكثر عمقاً.
ميزات دقة 4K
عند مشاهدة أو لعب الألعاب بدقة 4K، ستستمتع بالميزات التالية:
● كثافة بكسل محسنة
مع حوالي 8.3 مليون بكسل، توفر دقة 4K تفاصيل واضحة ومعقدة لا يمكن رؤيتها ببساطة على الشاشات ذات الدقة المنخفضة. ويرتقي هذا المستوى من الوضوح بكل شيء من اللقطات السينمائية الدقيقة إلى الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الطبيعة.
● ألوان نابضة بالحياة
يتم إقران العديد من شاشات 4K بتقنيات ألوان متقدمة؛ والنتيجة هي مجموعة ألوان أوسع وإعادة إنتاج ألوان أكثر دقة، مما يضمن ظهور الصور بواقعية وعمق.
● تباين وعمق أكثر وضوحاً
تخلق كثافة البكسل الكبيرة، عند دمجها مع تقنيات مثل (HDR)، تبايناً ودقة فائقة في ظلال الضوء والظلام. ويضفي هذا التباين المرتفع إحساساً أكبر بالعمق والأبعاد على تجربة المشاهدة.
● أداء أفضل على الشاشات الكبيرة
نظرًا لأن 4K تحتوي على أربعة أضعاف عدد البكسلات الموجودة في 1080p، فهي تسمح بالمشاهدة المريحة على شاشات أكبر دون ظهور الصورة ضبابية أو مشوهة.
● الاستعداد للمستقبل
مع إنتاج محتوى 4K أصلي بصورة أكبر، وتقدم وخدمات البث التي تقدم بشكل متزايد أحدث عروضها وأفلامها بتقنية Ultra HD، فإن الاستثمار في تلفزيون أو شاشة 4K يضمن لك الاستعداد لمستقبل الترفيه.
ما هي الأجهزة التي تدعم دقة 4K؟
إليك قائمة بالأجهزة التي تدعم دقة 4K:
● أجهزة التلفاز
أصبحت أجهزة التلفاز بدقة 4K الخيار الأنسب للعديد من الأسر، حيث تقدم الشركات المصنعة الرائدة أجهزة تلفاز ذكية تدمج بسلاسة خدمات البث والتطبيقات.
● الشاشات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
غالباً ما يعتمد المصممون المحترفون ومحررو الفيديو والمصورون علىشاشات 4K لضمان الدقة في عملهم. كما يستفيد اللاعبون أيضاً من الصور الواضحة وتقنيات الوضوح الأخرى التي توفرها شاشات 4K عالية الجودة.
تقنية 4K من إل جي
تقدم إل جي مجموعة قوية من أجهزة 4K التي تجمع بين التكنولوجيا والجماليات وسهولة الاستخدام. إن الجمع بين دقة 4K وإمكانيات HDR وتقنايت تنقية الصورة المتقدمة؛ يعني أن أي محتوى غير 4K يمكن أن يبدو أفضل بكثير، مانحة إياك فرصة الاستمتاع بمكتبة الترفيه الخاصة بك حتى وإن كان بعض عناصرها قديماً.
لأجهزة التلفاز
توفر أجهزة التلفاز 4K من إل جي جودة صورة رائعة وتشتمل أيضاً على ميزات ذكية وتحكم صوتي وتكامل سلس مع منصات البث الشهيرة. استمتع بالترفيه المرئي مع أحدث أجهزة التلفاز 4K من إل جي، والتي تعمل كل منها بمعالج الذكاء الاصطناعي α7 4K Gen6، والذي يعزز الصورة والصوت حتى تشعر بالانغماس في كل مشهد. بالإضافة إلى ذلك، ومع وحدات البكسل ذاتية الإضاءة من إل جي، ينبعث الضوء مباشرة من كل بكسل بشكل فردي، مما يلغي الحاجة إلى الإضاءة الخلفية التقليدية. والنتيجة هي تألق نقي لا مثيل له، ولون أسود داكن، وإضاءة مميزة، وتباين مذهل يكشف عن تفاصيل لم تكن تعلم بوجودها من قبل.
بالنسبة للشاشات
تقدم شاشات 4K من إل جي صورًا شديدة الوضوح وإعادة إنتاج دقيقة للألوان، وتحقق DCI-P3 90% (نموذجيًا) للحصول على صور نابضة بالحياة وواقعية. لذا، إذا كنت تقوم بتحرير مقاطع فيديو عالية الدقة أو تصميم رسومات معقدة أو مجرد الاستمتاع بالترفيه الغامر، فإن هذه الشاشات تجلب كل التفاصيل إلى الحياة.
هل أنت مستعد لتجربة 4K؟
من الواضح أن 4K يمثل خياراً شاملاً وسهل الوصول، ومع وجود مجموعة كبيرة من الأجهزة المتوافقة ومكتبات المحتوى التي تتطور باستمرار وتقنيات العرض المتقدمة من إل جي، توفر دقة 4K تجربة غامرة ولا يمكن الاستغناء عنها. فسواء كنت تبحث عن أفضل تلفزيون ذكي أو تسعى إلى تحسين دقة أجهزتك الخاصة بالعمل، فإن استخدام دقة 4K هي خطوة نحو عالم رقمي أكثر وضوحاً.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
● هل دقة 4K أفضل من 1080p؟
نعم، توفر دقة 4K أربعة أضعاف عدد البكسل في دقة 1080p، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحاً وتفاصيل أدق وعرضاً غامراً، خاصة على الشاشات الكبيرة.
● هل دقة 2160p هي نفس دقة 4K؟
نعم. تشير دقة 2160p إلى عدد البكسل الرأسي لشاشات 4K، والتي يبلغ قياسها عادةً 3840 × 2160 بكسل، وهو العدد المصمم لنسخة UHD الخاصة بالمستهلكين.
● كيف أعرف ما إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بي بدقة 4K؟
تحقق من مواصفات التلفزيون على الجهاز نفسه، أو في دليل المستخدم، أو على موقع الشركة المصنعة على الويب. وابحث عن مصطلحات مثل "4K" أو "UHD" أو "2160p".
!Life's Good, LG
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