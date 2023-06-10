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بطاطا أسادا

بطاطا أسادا

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منشفة ورقية

منشفة ورقية

الخضراوات

الخضراوات

المكونات

 

الوجبات: 3~4

البطاطس، الخضراوات

(نطاق الوزن 0.2 ~ 1.0 كجم، منشفة ورقية)

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الطهي اليدوي

 

1. اغسل البطاطس وجففها بواسطة المنشفة الورقية.

2. غرز البطاطس 8 مرات بالشوكة.

3. ضع الطعام على منشفة ورقية في فرن الميكروويف بدرجة 1.000لمدة سبع دقائق

* تحقق من البطاطس كل 3 دقائق.

4. بعد الطهي اتركها لمدة 3 دقائق.

الطهي الآلي

 

البرازيل: استخدم القائمة الشائعة رقم 2.

 

1. اغسل البطاطس وجففها بمنشفة ورقية.

2. غرز كل حبة بطاطس 8 مرات بالشوكة.

3. ضع الطعام على منشفة ورقية في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.

4. بعد الطهي، توقف لمدة 3 دقائق.

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*مقارنة بالثلاجات المزودة بالضاغط الخطي العاكس من إل جي. بناء على اختبارات UL لمقارنة تقلبات درجة الحرارة على مدار الوقت بين طرازي B606S وB607S من ثلاجات LGE، وفقًا لطريقة اختبار إل جي الداخلية.

** استنادًا إلى نتيجة الاختبارات التي أجرتها UL باستخدام معيار استهلاك الطاقة IEC62552، مقارنة طراز B607S (2017) من إل جي المزود بضاغط خطي عاكس مع طراز B606S (2016) المزود بعاكس تقليدي.

 

D03_HnA-Inverter-02-2-REF-Making-Life-Fresher-Desktop_v3

*مقارنة بالثلاجات المزودة بالضاغط الخطي العاكس من إل جي. بناء على اختبارات UL لمقارنة تقلبات درجة الحرارة على مدار الوقت بين طرازي B606S وB607S من ثلاجات LGE، وفقًا لطريقة اختبار إل جي الداخلية.

** استنادًا إلى نتيجة الاختبارات التي أجرتها UL باستخدام معيار استهلاك الطاقة IEC62552، مقارنة طراز B607S (2017) من إل جي المزود بضاغط خطي عاكس مع طراز B606S (2016) المزود بعاكس تقليدي.

 

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