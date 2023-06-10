*مقارنة بالثلاجات المزودة بالضاغط الخطي العاكس من إل جي. بناء على اختبارات UL لمقارنة تقلبات درجة الحرارة على مدار الوقت بين طرازي B606S وB607S من ثلاجات LGE، وفقًا لطريقة اختبار إل جي الداخلية.

** استنادًا إلى نتيجة الاختبارات التي أجرتها UL باستخدام معيار استهلاك الطاقة IEC62552، مقارنة طراز B607S (2017) من إل جي المزود بضاغط خطي عاكس مع طراز B606S (2016) المزود بعاكس تقليدي.