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المكونات
الوجبات: 1 ~ 2
200 غ مانديوكا، 400 مل من الماء المغلي
(نطاق الوزن 0.2 ~ 0.8 كجم ، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. تقطيع المانديوكا ووضعها في وعاء مقاوم للميكروويف العميق والكبير.
2. صب الماء المغلي. غطيها بغطاء.
3. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف على 1000 وات لمدة 10 دقائق.
الطهي الآلي
البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم 8
1. 1. تقطيع "لينغويسا" ووضعها في وعاء عميق وآمن آمن للاستخدام في الميكروويف.
2. صب الماء المغلي. غطيها بغطاء.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.
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