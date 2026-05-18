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المكونات
الوجبات: 3~4
البطاطس، الخضراوات
(نطاق الوزن 0.2 ~ 1.0 كجم، منشفة ورقية)
الطهي اليدوي
1. اغسل البطاطس وجففها بواسطة المنشفة الورقية.
2. غرز البطاطس 8 مرات بالشوكة.
3. 3. ضع الطعام على مناشف ورقية في فرن الميكروويف 1000W لمدة 7 دقائق.
* تحقق من البطاطس كل 3 دقائق.
4. بعد الطهي اتركها لمدة 3 دقائق.
الطهي الآلي
الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 4.
1. اغسل البطاطس وجففها بمنشفة ورقية.
2. غرز كل حبة بطاطس 8 مرات بالشوكة.
3. ضع الطعام على منشفة ورقية في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.
4. بعد الطهي، توقف لمدة 3 دقائق.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.