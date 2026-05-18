البرازيل: استخدم قائمة الطعام الشهيرة رقم 5.



1. ضع جميع المكونات باستثناء شوكولاتة جرانولادو في طبق عميق آمن للفرن وقلّبه.

2. ضع الطبق في الفرن وابدأ في الطهي.

3. يحرّك مرة أخرى، ثم يوضع جانبا للتبريد.

4. بعد أن يبرد الطبق، شكل خليط في الدوائر ويُغطى بشوكولاتة Granulado.

5. أكمل الطبق بوضع الكرات في أغلفة ورقية.