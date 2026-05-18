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المكونات
الوجبات:3 ~ 4
حليب مكثف (1 علبة)، مسحوق الشوكولاتة 2 ملاعق طعام، مارجرين 1 ملعقة صغيرة، شوكولا غرادولادو
(نطاق الوزن 0.4 كجم، وعاء آمن)
الطهي اليدوي
1. ضع جميع المكونات في فرن الميكروويف في وعاء عميق.
* قلبي مرة واحدة لكل تحميص.
2. بعد الطهي، قم بإخراج الوعاء واتركه ليبرد.
3. بعد التبريد، لفه وغطيه بالشيكولاتة.
الطهي الآلي
البرازيل: استخدم قائمة الطعام الشهيرة رقم 5.
1. ضع جميع المكونات باستثناء شوكولاتة جرانولادو في طبق عميق آمن للفرن وقلّبه.
2. ضع الطبق في الفرن وابدأ في الطهي.
3. يحرّك مرة أخرى، ثم يوضع جانبا للتبريد.
4. بعد أن يبرد الطبق، شكل خليط في الدوائر ويُغطى بشوكولاتة Granulado.
5. أكمل الطبق بوضع الكرات في أغلفة ورقية.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.