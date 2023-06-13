1. قص قمم الكوسة لتشكيل القبعات والبذور ، مع الحرص على عدم اختراق اللحم أو الجلد. ثم تُرش كل حبة كوسة بالملح والفلفل.

2. حشو الكوسا باللحم المفروم واستبدال القبعات.

3. ضعي الطعام على طبق زجاجي ورشي عليه زيت الزيتون. اختر القائمة واضغط على البداية.