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كوسا محشي

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كوسا محشي

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الزيوت

الزيوت

الخضراوات

الخضراوات

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

اللحوم

اللحوم

المكونات

 

الوجبات: 1 ~2

4 حبات كوسا مدورة حوالي 200 غرام لكل منها، 500 جرام لحم بقري مطحون، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملح وفلفل حسب الرغبة

(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

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الطهي الآلي

 

الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 4

1. قص قمم الكوسة لتشكيل القبعات والبذور ، مع الحرص على عدم اختراق اللحم أو الجلد. ثم تُرش كل حبة كوسة بالملح والفلفل.

2. حشو الكوسا باللحم المفروم واستبدال القبعات.

3. ضعي الطعام على طبق زجاجي ورشي عليه زيت الزيتون. اختر القائمة واضغط على البداية.

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صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

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