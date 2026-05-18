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إيسبيتينهو دو كارني

إيسبيتينهو دو كارني

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أسياخ

أسياخ

الزيوت

الزيوت

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الدواجن

الدواجن

المكونات

 

الوجبات: 3~4

لحم بقري، 2 بابريكا، ملح، فلفل، زيت زيتون، أسياخ

(نطاق الوزن 0.2 ~ 0.6 كجم، رف مرتفع على طبق بالتنقيط)

صورة للضغط على زر القائمة.

صورة للضغط على زر القائمة.

الطهي الآلي

 

البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم 3

 

1. قطع لحم البقر والفلفل الحلو إلى 2.5 سم كمكعب.

2. خيّط اللحم البقري مع البابريكا على الأسياخ.

3. يضاف الملح والفلفل وزيت الزيتون.

4. ضع الطعام على الرف المرتفع على طبق بالتنقيط في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.

5. عندما يرن الجرس، اقلب الطعام واضغط على البداية لمتابعة الطهي.

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