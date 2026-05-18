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المكونات
الوجبات: 3~4
لحم بقري، 2 بابريكا، ملح، فلفل، زيت زيتون، أسياخ
(نطاق الوزن 0.2 ~ 0.6 كجم، رف مرتفع على طبق بالتنقيط)
الطهي الآلي
البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم 3
1. قطع لحم البقر والفلفل الحلو إلى 2.5 سم كمكعب.
2. خيّط اللحم البقري مع البابريكا على الأسياخ.
3. يضاف الملح والفلفل وزيت الزيتون.
4. ضع الطعام على الرف المرتفع على طبق بالتنقيط في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.
5. عندما يرن الجرس، اقلب الطعام واضغط على البداية لمتابعة الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.