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المكونات
الوجبات: 1 ~2 ※الرجاء الضغط على شريط الإدخال مرتين.
300 جرام لحم بقري (مقطعة إلى قطع)، 1/2 شمندر (مفروم)، 1/2 جزر (مفروم)،
1/2 بصل (مفروم)، 1 بطاطس (مفرومة)، 1 طماطم (مفرومة)،
100 جرام ملفوف (مفروم) 1 فص ثوم (مهروس)، 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم،
3 ملاعق كبيرة من الخضروات الطازجة (مفرومة)،
2 كوب ماء أو مرق، 1 ملعقة صغيرة من الخل، ملح وفلفل حسب الذوق
(نطاق الوزن 1.7 كجم، وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف)
الطهي اليدوي
1. ضع جميع المكونات في وعاء كبير عميق وامزجها جيداً. لفة من البلاستيك واجعل حفرة فيه.
2. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف في 1000W حتى يغلي السائل. ويطهى في 500 واط لمدة 7-8 دقائق أو حتى تنضج البطاطس.
3. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
الطهي الآلي
رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 1
1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وكبير واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.