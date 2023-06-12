We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
المكونات
الوجبات: 3~4
طماطم عدد 4 متوسطة، ملح وفلفل حسب الذوق، 300 جرام لحم بقري مفروم، 1/2 كوب فتات خبز، 2 فص ثوم (مهروس)، 1 ملعقة كبيرة خردل ديجون 1 ملعقة كبيرة خضار مجففة، 1 ملعقة طعام جبن بارميزان
(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. قطع الجزء العلوي من الطماطم لتشكيل القبعات وإزالة البذور، مع الحرص على عدم اختراق اللحم.
2. ثم تُرش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.
3. تضاف بقية المكونات في وعاء، وتخلط جيداً.
4. املأ الطماطم بمزيج اللحم وضع قبعات جديدة.
5. ضع الطماطم المحشوة في طبق زجاجي وغطيه بغلاف بلاستيكي.
6. نضع الطعام في الفرن، والميكروويف بقدرة 1000 وات لمدة 6 دقائق.
الطهي الآلي
الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 8.
1. تقطيع رؤوس الطماطم لتشكيل القبعات وإزالة البذور، مع الحرص على عدم اختراق اللحم أو الجلد. ثم تُرش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.
2. تضاف بقية المكونات في وعاء، وتخلط جيداً.
3. تُحشى الطماطم بمزيج اللحم البقري وتُستبدل القبعة.
4. ضع الطماطم المحشوة على طبق وغطيه بغلاف بلاستيكي.
5. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.
الوصفات الموصى بها
تقييم مرتفع
*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.