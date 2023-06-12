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الطماطم المحشية

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الطماطم المحشية

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الخضراوات

الخضراوات

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الخبز

الخبز

اللحوم

اللحوم

المكونات

 

الوجبات: 3~4

طماطم عدد 4 متوسطة، ملح وفلفل حسب الذوق، 300 جرام لحم بقري مفروم، 1/2 كوب فتات خبز، 2 فص ثوم (مهروس)، 1 ملعقة كبيرة خردل ديجون 1 ملعقة كبيرة خضار مجففة، 1 ملعقة طعام جبن بارميزان

(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

 

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الطهي اليدوي

 

1. قطع الجزء العلوي من الطماطم لتشكيل القبعات وإزالة البذور، مع الحرص على عدم اختراق اللحم.

2. ثم تُرش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.

3. تضاف بقية المكونات في وعاء، وتخلط جيداً.

4. املأ الطماطم بمزيج اللحم وضع قبعات جديدة.

5. ضع الطماطم المحشوة في طبق زجاجي وغطيه بغلاف بلاستيكي.

6. نضع الطعام في الفرن، والميكروويف بقدرة 1000 وات لمدة 6 دقائق.

الطهي الآلي

 

الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 8.

 

1. تقطيع رؤوس الطماطم لتشكيل القبعات وإزالة البذور، مع الحرص على عدم اختراق اللحم أو الجلد. ثم تُرش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.

2. تضاف بقية المكونات في وعاء، وتخلط جيداً.

3. تُحشى الطماطم بمزيج اللحم البقري وتُستبدل القبعة.

4. ضع الطماطم المحشوة على طبق وغطيه بغلاف بلاستيكي.

5. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

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صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

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