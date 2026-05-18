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المكونات
الوجبات: 3~4
400 جرام لحم بقري (مقطّع إلى قطع)، 2 بصل (مفروم)، 1 كوب كريمة حامضة، 1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، 1 ملعقة كبيرة من الدقيق لجميع الأغراض، 1 ملعقة زيت، 3 ملعقة كبيرة من الخضروات الطازجة (مفرومة)، 1 كوب ماء أو مرق، ملح والفلفل حسب الذوق
(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي الآلي
رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 1
1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وكبير واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي.
3. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.