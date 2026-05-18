400 جرام لحم بقري (مقطّع إلى قطع)، 2 بصل (مفروم)، 1 كوب كريمة حامضة، 1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، 1 ملعقة كبيرة من الدقيق لجميع الأغراض، 1 ملعقة زيت، 3 ملعقة كبيرة من الخضروات الطازجة (مفرومة)، 1 كوب ماء أو مرق، ملح والفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)