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المكونات
الوجبات: 1 ~2
الطهي الآلي
رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 5
1. يُضاف السلمون والبصل والبيض المسلوق والملح والفلفل في وعاء ويخلط جيداً.
2. لفّ المعجنات بسمك 2 مم على سطح مستوٍ وضع خليط السلمون على نصف المعجنات. طوى وختم الحواف.
3. ادهني المعجنات بفرشاة صفار البيض وضعيها على ورق البرشمان.
4. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي.
5. عندما يرن الجرس، اقلب الطعام على الفور. ثم اضغط على البداية لمتابعة الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.