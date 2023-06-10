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كوليبيكا بالسلمون

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كوليبيكا بالسلمون

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  • صينية زجاجية

    صينية زجاجية

  • منتجات الألبان/ البيض

    منتجات الألبان/ البيض

  • الخبز

    الخبز

  • ثمار البحر

    ثمار البحر

المكونات

 

الوجبات: 1 ~2

130 غ من عجينة الباف المجمدة (مجمدة)، 100 جم فيليه سالمون (مفروم)، 1/2 بصل (مفروم)، 1 بيضة مسلوقة (مفرومة)، ملح وفلفل حسب الذوق، 1 صفار بيض
(نطاق الوزن 0.3 كجم، صينية زجاجية)
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الطهي الآلي

 

رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 5

1. يُضاف السلمون والبصل والبيض المسلوق والملح والفلفل في وعاء ويخلط جيداً.

2. لفّ المعجنات بسمك 2 مم على سطح مستوٍ وضع خليط السلمون على نصف المعجنات. طوى وختم الحواف.

3. ادهني المعجنات بفرشاة صفار البيض وضعيها على ورق البرشمان.

4.  ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي.

5. عندما يرن الجرس، اقلب الطعام على الفور. ثم اضغط على البداية لمتابعة الطهي.

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