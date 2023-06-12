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كوسا محشي

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سمك السلمون المرقط مع الخضار

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منتجات الألبان/ البيض

منتجات الألبان/ البيض

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الخضروات

الخضروات

الأسماك

الأسماك

المكونات

 

الوجبات: 3~4

10 غ من الزبدة، 250 غ من سمك السلمون المرقط، الملح والفلفل حسب الذوق، 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 50 غ من الخضروات المشكلة المجمدة

(نطاق الوزن 0.3 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

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الطهي اليدوي

 

1. ورق البرشمان بالزيت.
2. يتبل السلمون بالملح والفلفل وعصير الليمون.
3. ضعي سمك السلمون المرقط والخضروات المجمدة على ورق البرشمان وغطيه.
4. ضع الطعام في الفرن، وقم بوضعه في الميكروويف 700 واط لمدة 4-5 دقائق.

الطهي الآلي

 

رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 6

1. قم بتنظيف ورق البرشمان بالزبدة.
2. يُتبل السلمون بالملح والفلفل وعصير الليمون.
3. يُغطى سمك السلمون المرقط والخضروات بورق البرشمان ويوضع على طبق.
4. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي.

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