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المكونات
الوجبات: 3~4
300 جرام حبار، 1/2 بصل (شرائح)، 2 فلفل أحمر (شرائح)، 2 كرفس صيني (قطع 2 بوصة)، 2 بصل أخضر (قطع 2 بوصة) 2 ملاعق طعام من مسحوق الكاري، 1 بيضة، 3 ملاعق كبيرة حليب مكثف غير محلى، 2 ملاعق طعام من صلصة المحار، 2 ملاعق صغيرة من السكر، 2 ملاعق كبيرة من معجون الفلفل الحار، 2 ملاعق كبيرة من زيت الطهي
(نطاق الوزن 0.6 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي الآلي
آسيا: استخدم القائمة الشعبية رقم 7.
1. قم بإزالة الرأس، المجسات وكيس الحبر من الحبار. اسحب وتخلص من الجلد المرقش. يقطع اللحم إلى شرائح ويقطع إلى مكعبات ويصفى.
2. اخلطي جميع المكونات باستثناء الخضار والزيت.
3. في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، ضعي الخليط والخضروات والزيت والحبار.
4. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.