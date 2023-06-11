300 جرام حبار، 1/2 بصل (شرائح)، 2 فلفل أحمر (شرائح)، 2 كرفس صيني (قطع 2 بوصة)، 2 بصل أخضر (قطع 2 بوصة) 2 ملاعق طعام من مسحوق الكاري، 1 بيضة، 3 ملاعق كبيرة حليب مكثف غير محلى، 2 ملاعق طعام من صلصة المحار، 2 ملاعق صغيرة من السكر، 2 ملاعق كبيرة من معجون الفلفل الحار، 2 ملاعق كبيرة من زيت الطهي

(نطاق الوزن 0.6 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)