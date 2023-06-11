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ريزوتو

ريزوتو

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الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

منتجات الألبان/ البيض

منتجات الألبان/ البيض

الحبوب/ المكسرات

الحبوب/ المكسرات

اللحوم

اللحوم

المكونات

الوجبات: 1 ~2

 

200 جرام أرز ريزوتو، 1 1/2 كوب ماء أو مرق، 1/2 كوب حليب، 200 جرام لحم بقري (مفروم)، 2 بيضة، 1 بصل (مفروم)، 50 جرامًا من البازلاء الخضراء، 100 جرام جبن مبشور، ملح وفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

صورة للضغط على زر القائمة.

صورة للضغط على زر القائمة.

الطهي اليدوي

 

1. أضيفي جميع المكونات في وعاء عميق وفي الميكروويف واخلطي جيداً.

2 تغطية بغشاء بلاستيكي وتهويته. ضع الوعاء في الفرن ميكروويف بقدرة 1000 واط لمدة 6 دقائق و 10 دقائق إضافية بقدرة 700 وات.

3. 3. حدد القائمة، اضغط على ابدأ / أدخل بعد الطهي، والتقليب، والتغطية والباقي المغطاة 5-10 دقائق إذا لزم الأمر.

الطهي الآلي

 

الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 6.

 

1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وآمن للاستخدام في الميكروويف واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2. ضع الوعاء في الفرن اختر القائمة واضغط على البداية.

3. بعد الطهي، يحرك ويُغطى لمدة 5-10 دقائق إذا لزم الأمر.

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