About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شوربة دجاج صافية

شوربة دجاج صافية

شارك هذا المحتوى. يمكنك مشاركة العناصر التي تحبها مع أصدقائك.

وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف

منشفة ورقية

الخضراوات

الخضراوات

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الدواجن

الدواجن

المكونات

 

الوجبات: 1 ~ 2

300 جرام أفخاذ الدجاج، 1/2 جزرة (مقشرة ومقطعة كبيرة)، 1 بطاطس (مقشرة ومقطعة كبيرة)، 1/2 بصل (قطع كبيرة)، 2 كرفس (قطع 1 بوصة)، 3 أكواب مرق دجاج، 1/2 ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل

(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

صورة للضغط على زر القائمة.

صورة للضغط على زر القائمة.

الطهي اليدوي

 

1. نظف أرجل الدجاج، قطعها إلى قطع كبيرة وجففها.

2. ضع جميع المكونات في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة، والميكروويف 6 دقائق. (1000واط)

الطهي الآلي

 

آسيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 1

 

1. نظف أرجل الدجاج، قطعها إلى قطع كبيرة وجففها.

2. ضع جميع المكونات في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

الوصفات الموصى بها

أرجل الدجاج مع البرقوق

ربما يكون أفضل شيء حدث على الإطلاق لأفخاذ الدجاج.

كبسة

إنه طبق يجمع بين الأرز واللحوم والخضروات.

اللحوم في أواني

قدر طبخ الدجاج السهل

دجاج بالكاري

إذا كنت تحب الطعام الهندي عليك تجربة هذه الوصفة!

عرض كل الوصفات

تقييم مرتفع

صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

ألقِ نظرة واستكشف المزيد عن منتجات LG.

ألقِ نظرة واستكشف المزيد عن منتجات LG. عرض كل المنتجات

*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.