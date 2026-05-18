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المكونات
الوجبات: 1 ~ 2
300 جرام أفخاذ الدجاج، 1/2 جزرة (مقشرة ومقطعة كبيرة)، 1 بطاطس (مقشرة ومقطعة كبيرة)، 1/2 بصل (قطع كبيرة)، 2 كرفس (قطع 1 بوصة)، 3 أكواب مرق دجاج، 1/2 ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل
(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. نظف أرجل الدجاج، قطعها إلى قطع كبيرة وجففها.
2. ضع جميع المكونات في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة، والميكروويف 6 دقائق. (1000واط)
الطهي الآلي
آسيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 1
1. نظف أرجل الدجاج، قطعها إلى قطع كبيرة وجففها.
2. ضع جميع المكونات في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.