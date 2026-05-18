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دجاج بالكاري

دجاج بالكاري

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الزيوت

الزيوت

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

منتجات الألبان/ البيض

منتجات الألبان/ البيض

الدواجن

الدواجن

المكونات

 

الوجبات: 3~4

400 جرام صدور دجاج (مقطعة)، 1/4 كوب زيت زيتون، 2 بصل (مفروم)، 4 فصوص ثوم (مسحوق)، 1 جذر زنجبيل (مقشر)، 1 عود قرفة، 2 فلفل أحمر مجفف، 1 ملعقة صغيرة من الكركم، 400 جرام صلصة طماطم، 1/2 كوب ماء أو مرق، 1/2 كوب لبن عادي، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملح وفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن 1.5 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

صورة للضغط على زر القائمة.

صورة للضغط على زر القائمة.

الطهي اليدوي

 

1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وآمن للاستخدام في الميكروويف واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

3. قلّب المزيج مرتين على الأقل أثناء الطهي، وضعه في الميكروويف على 700 وات لمدة 4 دقائق.

الطهي الآلي

 

آسيا: استخدم قائمة الطعام الشهيرة رقم 2

 

1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وآمن للاستخدام في الميكروويف واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

3. قلّب المزيج مرتين على الأقل أثناء الطهي، وضعه في الميكروويف على 700 وات لمدة 4 دقائق.

 

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