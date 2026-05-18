We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
المكونات
الوجبات: 1 ~ 2
1/4 كوب زبدة، 1.2 كجم دجاج (مقطعة إلى 8-10 قطع)، 1 بصل كبير (مفروم ناعم)، 3 فصوص ثوم (مفروم)، 1/4 كوب معجون طماطم، 1 طماطم (مقطعة)، 2 جزر متوسط (مفروم)، 1 جوزة الطيب المبشور، 1 حبة كمون مطحون، 1 حبة كزبرة مطحونة، ملح وفلفل أسود مطحون طازج، 2 كوب ماء ساخن، 1 مكعب مرقة دجاج، 200 غ من الأرز طويل الحبة (لا تشطف أو تنقع هذا)، 1 / 4 كوب زبيب، 1/4 كوب لوز فضي محمص
(نطاق الوزن 2.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. طهي الدجاج والجزر والطماطم ومعجون الطماطم والثوم والبصل والزبدة في مقلاة ذات زيت خفيف حتى يحمر.
2. ضعي خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير وآمن على الميكروويف وأضيفي الأرز والتوابل والزبيب واللوز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة والميكروويف على700 واط لمدة 10 دقائق. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
الطهي الآلي
الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 2
1. طهي الدجاج والجزر والطماطم ومعجون الطماطم والثوم والبصل والزبدة في مقلاة ذات زيت خفيف حتى يحمر.
2. ضعي خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير وأضيفي الأرز، الزبيب، اللوز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
الوصفات الموصى بها
تقييم مرتفع
*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.