1/4 كوب زبدة، 1.2 كجم دجاج (مقطعة إلى 8-10 قطع)، 1 بصل كبير (مفروم ناعم)، 3 فصوص ثوم (مفروم)، 1/4 كوب معجون طماطم، 1 طماطم (مقطعة)، 2 جزر متوسط (مفروم)، 1 جوزة الطيب المبشور، 1 حبة كمون مطحون، 1 حبة كزبرة مطحونة، ملح وفلفل أسود مطحون طازج، 2 كوب ماء ساخن، 1 مكعب مرقة دجاج، 200 غ من الأرز طويل الحبة (لا تشطف أو تنقع هذا)، 1 / 4 كوب زبيب، 1/4 كوب لوز فضي محمص

(نطاق الوزن 2.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)