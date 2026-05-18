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كبسة

كبسة

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    الأعشاب/ التوابل

    الأعشاب/ التوابل

    الفواكه

    الفواكه

    الحبوب/ المكسرات

    الحبوب/ المكسرات

    الدواجن

    الدواجن

    المكونات

     

    الوجبات: 1 ~ 2

    1/4 كوب زبدة، 1.2 كجم دجاج (مقطعة إلى 8-10 قطع)، 1 بصل كبير (مفروم ناعم)، 3 فصوص ثوم (مفروم)، 1/4 كوب معجون طماطم، 1 طماطم (مقطعة)، 2 جزر متوسط (مفروم)، 1 جوزة الطيب المبشور، 1 حبة كمون مطحون، 1 حبة كزبرة مطحونة، ملح وفلفل أسود مطحون طازج، 2 كوب ماء ساخن، 1 مكعب مرقة دجاج، 200 غ من الأرز طويل الحبة (لا تشطف أو تنقع هذا)، 1 / 4 كوب زبيب، 1/4 كوب لوز فضي محمص

    (نطاق الوزن 2.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

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    الطهي اليدوي

     

    1. طهي الدجاج والجزر والطماطم ومعجون الطماطم والثوم والبصل والزبدة في مقلاة ذات زيت خفيف حتى يحمر.
    2. ضعي خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير وآمن على الميكروويف وأضيفي الأرز والتوابل والزبيب واللوز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
    3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة والميكروويف على700 واط لمدة 10 دقائق. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

    الطهي الآلي

     

    الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 2

    1. طهي الدجاج والجزر والطماطم ومعجون الطماطم والثوم والبصل والزبدة في مقلاة ذات زيت خفيف حتى يحمر.
    2. ضعي خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير وأضيفي الأرز، الزبيب، اللوز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
    3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

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