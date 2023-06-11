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المكونات
الوجبات:3 ~ 4
400 جرام قطع دجاج، 1 ملعقة كبيرة مايونيز، ملح وفلفل حسب الذوق، 2 بطاطس (مفرومة)، 1 بصل (مفروم)، 1 طماطم (مفرومة)، 100 جرام جبن مبشور
(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. تقليب قطع الدجاج والمايونيز والملح والفلفل.
2. ضع باقي المكونات في وعاء كبير عميق وامزجها جيداً. قم بتغطيته بغلاف بلاستيكي وقم بعمل فتحة فيه.
3. ضع الطعام في الفرن. ميكروويف بقدرة 500 وات لمدة 40 دقيقة. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
الطهي الآلي
رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 4
1. امزج قطعة الدجاج بالمايونيز والملح والفلفل.
2. تضاف المكونات المتبقية في وعاء عميق وكبير وتخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.