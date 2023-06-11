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معكرونة

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معكرونة

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المكونات

الوجبات: 1 ~2

 

100 جرام من المعكرونة، 400 مل من الماء المغلي والملح حسب الذوق والطماطم والبصل وإكليل الجبل والريحان والبقدونس والثوم وجبن البارميزان

(نطاق الوزن 0.1 ~ 0.3 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

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الطهي اليدوي

 

1. أضف العجين في وعاء مقاوم للميكروويف مع الماء المغلي وملعقة من زيت الزيتون.

2. ضع الطعام في الفرن. ميكروويف بقدرة 1000 واط لمدة 3 دقائق و 30 ثانية.

3. انشر صلصة الطماطم على المعكرونة فوق طبق. نثر جبنة البارميزان المبشورة.

 

الطهي الآلي

 

البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم7

1. ضع إلى المعكرونة في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف مع الماء المغلي وملعقة زيت.

2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

3. عندما يرن الجرس، يُخلط جيداً.

4. معالجة الطماطم في الخلاط والمصفاة.

5. أضف الأعشاب والملح والسكر والبصل والثوم واستمر في الطهي من 30 إلى 40 دقيقة.

6. نشر صلصة الطماطم على المعكرونة في طبق. نثر جبنة البارميزان المبشورة.

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