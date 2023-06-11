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المكونات
الوجبات: 1 ~ 2
15 ~ 20 بيليميني مجمدة، 2 1/2 كوب ماء، 1 ورق الغار، ملح وفلفل حسب الذوق
(نطاق الوزن 0.3 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. ضع جميع المكونات في وعاء كبير عميق وامزجها بعناية.
2. قم بتغطيته بغشاء من البولي إيثيلين وقم بعمل ثقب فيه.
3. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف بدرجة حرارة 1000 واط لمدة 2 دقيقتين
الطهي الآلي
رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 5
1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وكبير واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي.
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*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.