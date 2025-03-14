27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + LG XBOOM RNC5

EQ/Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم) معادل صوت خاص (Dangdut، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)