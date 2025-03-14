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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

مميزات

المعرض

المواصفات

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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

PTLM334BB.S40T

27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

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الميزات الرئيسية

  • تحكم سهل في مكبرات Soundbar للتلفزيون مع Soundbar Control
  • صوت مثالي دائمًا من AI Sound Pro
  • تجارب استماع متنوعة مع 3-Band EQ
Products in this Bundle: 2
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LM334BBSLF

27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

صورة أمامية لمكبر الصوت LG Soundbar S40T ومضخم الصوت subwoofer

S40T

مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة





التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

يظهر مكبر الصوت LG Soundbar على خلفية سوداء مظللة بضوء موجَّه.

مكبر الصوت المثالي لتلفزيون LG TV

امنح تجربة LG TV الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

الملخص

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Dimension (mm)

LM334BBSLF
وزن المنتج (كجم)
141
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎914 x 1787 x 918 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
الضاغط الخطي العاكس
ميزة إضافية
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎914 x 1787 x 918 ‎

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

InstaView

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

اللمسة النهائية (الباب)

فضي لامع

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

صانع الثلج الآلي

لا

وعاء ثلج ومياه

لا

السباكة

لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

أبواب متعددة

السعة

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

246

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

508

إجمالي حجم التخزين (لتر)

787

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

873

عمق دون مقبض (مم)

918

وزن التغليف (كجم)

151

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎914 x 1787 x 918 ‎

وزن المنتج (كجم)

141

الميزات

InstaView

لا

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

لا

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

لا

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

فضي لامع

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

مساحة إضافية

لا

الرف_قابل للطي

لا

الرف_زجاج مقوى

4

صندوق خضراوات

نعم (2)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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