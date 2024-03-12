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تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين
*محاكاة صور الشاشة.
*Omdia. 11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
ما الذي يجعل LG OLED evo AI مميزًا؟
معالج Alpha 9 AI من الجيل السابع من LG بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء الأخضر. OLED TV بتصميم أنيق ونحيف موجود في غرفة معيشة عصرية. OLED TV مع قائمة OLED Care محدد في قائمة الدعم المعروضة على الشاشة.
تقنية α فقط هي من يمكنها جعل OLED بهذا السطوع
نعرض أدناه مواصفات معالج Alpha 9 AI مقارنة بمعالج Alpha 5 AI. يتميز Alpha 9 بأداء أسرع للذكاء الاصطناعي بمعدل 1.5 مرة، ورسومات محسنة أفضل بمعدل 4.5 مرة، وسرعات أعلى للمعالجة بمعدل 2.2 مرة.
*المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
**محاكاة صور الشاشة.
الذكاء الذي يحسن تجربة OLED
LG OLED في غرفة معيشة عصرية تعرض أداءً موسيقيًا على الشاشة. موجات دائرية زرقاء تمثل التخصيص تحيط بالتلفزيون وبالغرفة. سيدة بعيون زرقاء حادة وبلوزة برتقالية داكنة في مكان مظلم. تغطي الخطوط الحمراء التي تصور تحسينات الذكاء الاصطناعي جزءًا من وجهها، الذي هو مشرق ويظهر بتفاصيل دقيقة، بينما تبدو بقية الصورة باهتة. LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.
التزامن مع طريقة مشاهدتك
صورة مصممة على ذوقك
حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.
الذكاء الذي يسطع في أي ضوء
النهار
الليل
الواقعية المذهلة مع الجمال الأصيل
يتولى الذكاء الاصطناعي القيام بضبط الدقة
*محاكاة صور الشاشة.
استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي
صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك
LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.
صدى صوت مؤثر
رجل يقود دراجة نارية على طريق ترابي مع رسومات دائرية ساطعة حول الدراجة النارية.
صوت يناسب كل ما تشاهده
يعرض LG OLED TV أداء الموسيقيين، مع عرض رسومات دائرية ساطعة حول الميكروفونات والآلات الموسيقية.
*محاكاة صور الشاشة.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
التباين الفائق للغاية يخلق تأثيرًا لا نهائيًا
المشاهد تتميز بجودة نابضة بالحياة المفعمة؛ حيث تتشابك الظلال شديدة الظلام مع ألمع الأضواء.
تملأ مجرة درب التبانة السماء أثناء الليل فوق مشهد الوادي. فوق الصورة، مكتوب "gray is not black" (الرمادي ليس أسود) بأحرف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء. الشاشة مقسمة إلى جانبين وعليها علامة "Others" (أخرى) و"LG OLED". الجانب الآخر أكثر قتامة وأقل تباينًا بشكل ملحوظ، في حين أن الجانب LG OLED مشرق مع نسبة تباين مرتفعة. يتميز جانب LG OLED أيضًا بشهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري).
*محاكاة صور الشاشة.
**تشير كلمة ”أخرى“ إلى المنتج كشاشة OLED غير لامعة.
***لوحات LG OLED TV حاصلة على شهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري) من قبل UL استنادًا إلى Unified Glare Rating (UGR) (التقييم الموحد لتصنيف التوهج “UGR”).
****يتم إصدار التحقق عندما يكون التقييم الموحد لتصنيف التوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.
دقة اللون وحجمه بنسبة %100
مشاهد تتألق بألوان نابضة بالحياة
حجم اللون الكامل بنسبة %100 يعزز من درجات الألوان الغنية، بينما تحافظ دقة الألوان الكاملة بنسبة %100 على الظلال دون تشويه.
*لوحة LG OLED معتمدة من Intertek بدقة الألوان بنسبة %100 مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 تضم 125 نمط لون.
**حجم عرض التدرج اللوني (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/NanoCell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.
*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
******الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.
استمتع بالعجائب السينمائية ومتعة الرواق
مشاهد أصلية من الأفلام تتحول إلى صورة واقعية كالحياة
مخرج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على LG OLED TV. مقولة لمارتن سكورسيزي: "بالنسبة للعرض المنزلي، يجب مشاهدة كل فيلم في وضع filmmaker،" يتم تراكب الصورة بشعار "Killers of the Flower Moon"، وشعار Apple TV+، وكلمة "قريبًا". شعار Dolby Vision شعار FILMMAKER MODE™
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
تحيط بك مناظر صوتية جذابة
غرفة معيشة مريحة ذات إضاءة خافتة، تضم LG OLED TV يعرض زوجين يستخدمان مظلة، وتحيط الرسومات الدائرية الساطعة بالغرفة. شعار Dolby Atmos في الزاوية اليسرى السفلية.
*محاكاة صور الشاشة.
تمت الموافقة عليه من قبل المخرج للمعالجة المتقدمة
حيث الحركة السريعة لا تتقطع أبدًا
*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 120 هرتز، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها
لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.
مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.
*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.
الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك
الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.
صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.
اكتشف رؤية LG OLED AI للمستقبل
عبوة LG OLED على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
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