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تلفزيون LG QNED evo AI QNED93 الذكي مقاس 75 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من كل الألوان الديناميكية الجديدة QNED Color Pro
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- وضوح معزز وتباين استثنائي مع تقنية MiniLED
- دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
*تستند جوائز ابتكار CES إلى المواد الوصفية المقدمة إلى فريق التحكيم.ولم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) من دقة أي وثائق أو أي مطالبات مقدمة، ولم تختبر البند الذي أعطيت لأجله الجائزة.
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
ألوان QNED Color Pro الديناميكية الجديدة كليًّا
مع تقنية سلسلة الألوان الواسعة الجديدة والفريدة من نوعها من LG، شاهد ألوانًا نابضة بالحياة على شاشتك.
*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.
شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)
تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.
*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة.
معالج alpha Al Processor الجديد الأكثر ذكاءً وسرعة من عقد من الابتكار
محرك الذكاء الاصطناعي الموجود في معالجنا يُمكنه التعرف على المحتوى حسب النوع. استنادًا إلى هذه المعلومات، فهو يوفر أفضل إعدادات جودة الصورة لتقديم عمق وتفاصيل أفضل.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*يتم تطبيق ميزتا AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على QNED93 وQNED9M وQNED85.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في التلفزيون بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote - لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر AI للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يتم بعد ذلك عرض الوظائف عندما يظهر المؤشر على واجهة، مما يوضح كيفية استخدام الكاميرا عن بُعد مثل ماوس الهواء للإشارة والنقر فقط.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن لتلفزيون LG AI TV أن يقدمه لك!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. 'قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة بالأهمية حسب الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال الأولي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بلا استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor وقد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون كبير جدًا من LG. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.
*يتوفر الطراز QNED93 بحد أقصى 85 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
تصميم نحيف
أضف لمسة عصرية مع تصميم أنيق يتناغم مع مساحتك برشاقة.
يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يلزم الاتصال بالشبكة لإجراء التحديثات.
*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرة على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
تجربة لعب متطورة
استمتع بتجربة ذروة الألعاب مع تقنية VRR 144Hz، وتقنية AMD FreeSync Premium. ابدأ لعبتك دون تأخير أو ضبابية الحركة قد تعيق أدائك.
* يعمل QNED93 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
أفضل تلفزيون QNED TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك بصوت غامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يتم دعم FILMMAKER MODE مع تقنية Dolby Vision.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*لا يدعم QNED93 ميزة Ambient FILMMAKER MODE.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي برو
-
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1667 x 955 x 58.8
-
وزن التلفزيون بدون حامل
25.7
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم دقيق برو
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
حركة برو
-
وضع الصورة
10 أوضاع
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
40 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
Dolby Atmos
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
2.2 قناة
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2060 x 1103 x 164
-
وزن العبوة (من الخارج)
38
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1667 x 955 x 58.8
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1667 x 1028 x 402
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
550 x 402
-
وزن التلفزيون بدون حامل
25.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
27.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
-
نوع العرض
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي برو
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
نعم
-
دائما مستعد
نعم
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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