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تلفزيون LG QNED evo AI QNED93 الذكي مقاس 85 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

تلفزيون LG QNED evo AI QNED93 الذكي مقاس 85 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

تلفزيون LG QNED evo AI QNED93 الذكي مقاس 85 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

85QNED93A6A
  • front view
  • slight right view
  • rear view
  • side view
  • dimension view
front view
slight right view
rear view
side view
dimension view

الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من كل الألوان الديناميكية الجديدة QNED Color Pro
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • وضوح معزز وتباين استثنائي مع تقنية MiniLED
  • دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
المزيد
شعار T3.

T3

"يتميز بسطوع قوي بلا شك – كما يقدم اللون الأسود الحقيقي." (03‏/2025)

شارة CES Innovation Awards مع عبارة 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

الأمن الإلكتروني

شعار جائزة اختيار المحررين من AVForums لتلفزيون LG webOS 24 كأفضل نظام تلفزيون ذكي 2024‏/2025.

اختيار المحررين من AVForums - أفضل نظام تلفزيون ذكي لعام 2024‏/2025

"يواصل نظام التشغيل webOS 24 تقديم تجربة ذكية أنيقة وسريعة وسهلة الاستخدام تتسم أيضًا بالحداثة وعدم التقطيع".

*تستند جوائز ابتكار CES إلى المواد الوصفية المقدمة إلى فريق التحكيم.ولم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) من دقة أي وثائق أو أي مطالبات مقدمة، ولم تختبر البند الذي أعطيت لأجله الجائزة.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية الألوان في QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يظهر شعار LG QNED evo AI الجديد. مع الترجمات التي تُظهر تقنية MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: كل لون مُعاد تعريفه، بداية تجربة جديدة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

جودة الصورة webOS للذكاء الاصطناعي التصميم جودة الصوت الترفيه

ألوان QNED Color Pro الديناميكية الجديدة كليًّا

مع تقنية سلسلة الألوان الواسعة الجديدة والفريدة من نوعها من LG، شاهد ألوانًا نابضة بالحياة على شاشتك.

تنفجر رشات الطلاء من الأرض لأعلى بألوان متنوعة.

شهادة Intertrek لنسبة 100% من حجم اللون إلى DCI-P3.

حجم ألوان معتمد بنسبة 100% مع LG QNED evo

*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)

تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.

زهرة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد بألوان وتدرجات لونية مختلفة على خلفية سوداء. يوضح تعريف وتفاصيل الزهرة قدرة QNED MiniLED على إنتاج صور بألوان وسطوع وتباين استثنائي.

*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة. 

معالج alpha Al Processor الجديد الأكثر ذكاءً وسرعة من عقد من الابتكار

محرك الذكاء الاصطناعي الموجود في معالجنا يُمكنه التعرف على المحتوى حسب النوع. استنادًا إلى هذه المعلومات، فهو يوفر أفضل إعدادات جودة الصورة لتقديم عمق وتفاصيل أفضل.

يضيء معالج alpha 8 AI Processor Gen2 باللونين البرتقالي والوردي، وتنطلق منه أشعة ملونة من الضوء. يشير العنوان إلى كيفية تقديم المعالج لجودة 4K ولون وسطوع مذهلين. يُظهر النص أن أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) زاد بمقدار 1.7 مرة، بينما أصبحت وحدة المعالجة المركزية (CPU) أسرع بمقدار 1.4 مرة.

*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة

يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.

تتحرك الخطوط عبر صورة باهتة جدًا وشبه رمادية لبغبغاء في الغابة كما لو كان جهاز كمبيوتر فائق يقوم بتحليل العناصر في الإطار. يتتبع الليزر شكل البغبغاء ثم يتم تحسينه ليكون أكثر إشراقًا ووضوحًا وألوانًا. تتحول الخلفية أيضًا من اليسار إلى اليمين، الآن مع تباين وعمق وألوان محسنة.

*يتم تطبيق ميزتا AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على QNED93 وQNED9M وQNED85.

*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)

تحكم في التلفزيون بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote - لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر AI للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يتم بعد ذلك عرض الوظائف عندما يظهر المؤشر على واجهة، مما يوضح كيفية استخدام الكاميرا عن بُعد مثل ماوس الهواء للإشارة والنقر فقط.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

صورة مقربة لشاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل AI Search. نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب AI search عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتوى المتاح. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.

AI Search

اسأل التلفزيون عن أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.

*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

*يلزم الاتصال بالإنترنت. 

Sci-fi content is playing on an LG QNED TV screen. On the screen is the AI Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how AI Chatbot solved the issue for the user automatically.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم مقصد المستخدم وتقديم حلول فورية.

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

جهاز التحكم LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم عن بُعد يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة. 

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

AI Picture Wizard

تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.

اسم وشعار webOS Re:New Program مع شارة CES Innovation Awards 2025 Honoree بالقرب منه.

ترقيات جديدة لخمس أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

احصل على ترقيات كاملة واستمتع بمزايا أحدث الميزات والبرامج. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.

*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.

استمتع بما يمكن لتلفزيون LG AI TV أن يقدمه لك!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard

AI Concierge

TV remote in front of an LG TV screen with Home Hub. All functionality and controls over other smart devices are shown.

Home Hub، المنصة الشاملة لمنزلك الذكي

يمكنك إدارة مختلف أجهزة LG المنزلية بسلاسة، إلى جانب أجهزة Google Home والمزيد. استمتع بتجربة الراحة القصوى للتحكم في منزلك بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. 

*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. 'قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة بالأهمية حسب الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال الأولي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بلا استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor وقد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.

تلفزيون كبير للغاية

شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون كبير جدًا من LG. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.

فتاة وكلب يجلسان أمام تلفزيون LG QNED TV مثبت على جدار يصور ثلاثة أفيال تسير للخارج فوق مكبر الصوت LG Soundbar.

*يتوفر الطراز QNED93 بحد أقصى 85 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.

تصميم نحيف

أضف لمسة عصرية مع تصميم أنيق يتناغم مع مساحتك برشاقة.

يظهر تلفزيون LG QNED TV فوق درج تلفزيون في غرفة معيشة عصرية. يعرض تلفزيون LG QNED TV خلفية تجريدية بالألوان الأخضر والأحمر والبرتقالي.

يظهر تلفزيون LG QNED TV فوق درج تلفزيون في غرفة معيشة مريحة. يعرض تلفزيون LG QNED TV خلفية تجريدية بالألوان البرتقالي والأصفر والبنفسجي والوردي.

يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير

صورة لرجل يعزف على الجيتار، وامرأة تغني في الميكروفون، ورجل يعزف على البيانو. تظهر موجات الصوت القادمة منها لإظهار انبعاث الصوت وكيفية تحسين جودة الصوت باستخدام خاصية Al Clear Sound.

AI Clear Sound

يعمل تصحيح النغمات الدقيق على تحسين وضوح الصوت للحصول على تجربة صوتية استثنائية.

يعرض تلفزيون LG QNED TV رجلاً على دراجة نارية مع دوائر تجريدية أرجوانية تخرج من العجلة لتصور انبعاث الصوت.

Dynamic Sound Booster مدعوم بمعالج AI Processor

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي على تحسين صوت التلفزيون للحصول على تجربة صوت أكثر قوة.

غرفة معيشة مزوّدة بتلفزيون LG TV مثبّت على الحائط. يتم تمثيل الموجات الصوتية لملء المساحة التي توضح كيف تخلق قنوات 9.1.2 الافتراضية تجربة صوت محيطي للمستخدم.

صوت محيطي شامل مع قنوات افتراضية 9.1.2

احصل على تجربة الصوت المحيطي مع تلفزيون LG TV فقط. الذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي لجعل الأمر يبدو كما لو كان الصوت قادمًا من 9.1.2 قناة من حولك.

*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar

يوجد مكبر صوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG QNED TV. توجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمفاتيح التحكم في مستوى صوت التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar.

WOW Orchestra، تجربة صوتية غامرة تولد من تناغم مثالي

تُعد تلفزيونات LG QNED TV ومكبرات الصوت LG Soundbar هي الخيار المثالي، وهي مصممة للعمل معًا بشكل متناغم لتوفير بيئات صوتية محيطية متعددة.

يوجد مكبر صوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG QNED TV. توجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمفاتيح التحكم في مستوى صوت التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar.

WOW Interface lets you control sound easier from your TV

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل. 

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يلزم الاتصال بالشبكة لإجراء التحديثات. 

*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

شخص في غرفة معيشته يحمل هاتفه. يوجد على الهاتف أيقونة إرسال توضح أن شاشة الهاتف تنعكس على التلفزيون. توجد على التلفزيون لعبة كرة سلة على الجانب، وهي الشاشة المتطابقة التي تعرض إحصائيات اللاعبين.

 حقق أقصى قدر من المتعة، واستخدم شاشات متعددة مع Multi View

حقق أقصى استفادة من تلفزيونك مع Multi View. اعرض محتوى أجهزتك عبر Google Cast وAirPlay. قسِّم شاشتك إلى طريقتي عرض منفصلتين للحصول على ترفيه سلس متعدد الشاشات.

*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها. 

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

شاشة رئيسية لقنوات LG Channels تعرض مجموعة متنوعة من المحتوى المتاح على تلفزيون LG TV.

بث مجموعة متنوعة من المحتوى. مجانًا. 

تضع خدمة البث الحصرية من LG، قنوات LG Channels، مجموعة كبيرة من القنوات المباشرة وعند الطلب في متناول يدك مجانًا. 

*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة. 

ثلاثة رموز مختلفة توضح كيف يمكن استخدام قنوات LG Channels فقط دون الحاجة إلى الاشتراك أو الدفع أو إعداد أي صندوق علوي محيطي.

بدون تكلفة. بلا عقود. بلا أسلاك.

كل ما عليك فعله هو ضبطه وبدء المشاهدة دون القلق بشأن التكاليف الخفية أو تثبيت جهاز الاستقبال وفك التشفير. 

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

استمتع بآلاف الألعاب مباشرة على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

الشاشة الرئيسية لبوابة الألعاب. يتحرك المؤشر وينقر لإظهار العديد من عناوين الألعاب الشائعة، والوظيفة المضافة المتمثلة في القدرة على تحديد الألعاب اعتمادًا على نوع وحدة التحكم لديك سواء كانت لوحة ألعاب أو جهاز تحكم عن بُعد.

*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

تجربة لعب متطورة

استمتع بتجربة ذروة الألعاب مع تقنية VRR 144Hz، وتقنية AMD FreeSync Premium. ابدأ لعبتك دون تأخير أو ضبابية الحركة قد تعيق أدائك. 

صورتان متجاورتان لسيارة في لعبة فيديو. تُظهر إحداها عدم وضوح الحركة. والأخرى تُظهر صورة حادة وموضوعية توضح معدل الإطارات العالي لتلفزيون LG QNED TV. يظهر شعار VRR وشعار 144Hz في الزاوية اليمنى العليا.

* يعمل QNED93 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

أفضل تلفزيون QNED TV للأفلام

شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك بصوت غامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام.

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE الذي يتكيف مع البيئة المحيطة للحفاظ على المرئيات والحفاظ عليها في أقرب وقت ممكن من شكلها الأصلي.

Dolby Atmos

دَع الصوت المحيطي النابض يتحرك حولك، مما يجعلك تشعر وكأنك في قلب كل الأحداث.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc. 

*يتم دعم FILMMAKER MODE مع تقنية Dolby Vision.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*لا يدعم QNED93 ميزة Ambient FILMMAKER MODE.

تلفزيونات LG TV تعرض على شاشاتها أعمال فنية ملونة تسلط الضوء على تقنية إعادة إنتاج الألوان الجديدة النابضة بالحياة والحيوية التي تتميز بها أجهزة LG QNED. يظهر أيضًا شعار LG QNED evo AI الجديد كليًا.

إليكم QNED evo الجديد كليا

إليكم QNED evo الجديد كليا اكتشف المزيد

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث. 

*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

طباعة

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للصورة برو

    نعم

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم دقيق برو

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

  • وضع المخرح

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

  • حركة

    حركة برو

  • وضع الصورة

    10 أوضاع

  • QMS (تبديل الوسائط السريع)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

يحتوي على الإكسسوارات

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

  • ريموت

    جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • مخرج الصوت

    40 واط

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • Dolby Atmos

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • نظام السماعة

    2.2 قناة

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • واو الأوركسترا

    نعم

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.3)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 3)

  • مدخل HDMI

    (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    منفذان

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخلات USB

    منفذان (V 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2310 x 1200 x 177 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎49.8 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1890 x 1081 x 59.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1890 x 1180 x 460 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎595 x 460 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎34 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎36.9 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎600 x 400 ‎

الألعاب

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • وضع HGIG

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    MiniLED

  • نوع العرض

    4K QNED MINID

  • معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون QNED الديناميكي برو

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

  • دردشة ذكية

    نعم

  • دائما مستعد

    نعم

  • أمازون أليكسا

    نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • Google Cast

    نعم

  • Google Home / Hub

    نعم

  • الصفحة الرئيسية

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • عرض متعدد

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام التشغيل webOS 25

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • المعرف الصوتي

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

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