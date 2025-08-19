Skip to ContentSkip to Accessibility Help
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات

WK1310BST.XG2
الميزات الرئيسية

  • غسالة وحده واحدة (غسالة 13 كجم مع مجفف 10 كجم)
  • تحكم مركزي الكل في واحد
  • محرك مباشر بالذكاء الاصطناعي
  • تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
  • صوت قوي ومتين من جهاز صغير
  • يمكن ربطه في أي مكان - حبل مناسب لربط الجهاز بالحقيبة وغيرها من الأشياء
2 :المنتجات في هذه الباقة
برج الغسيل من إل جي WK1310BST

WK1310BST

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

front view

XG2T

مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات

توجد منتجات LG WashTower™ في المساحة الداخلية.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

رفيقك على الطريق. اغمر حواسك بصوت قوي مع سماعتنا المدمجة.

