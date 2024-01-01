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LG gram

輕贏隨型
Hustle Light, Hustle Right

特色 品牌故事 HUSTLE HUB 好手情報社 哪裡買

輕贏隨型

LG gram 全新功能

  • 一手掌握
    極致輕薄
  • 顯示 Intel® Evo 和 Window 11 標誌。
    Intel® Evo 和 Win 11
  • 超長電池續航力的 LG gram
    超長電池續航力
  • 顯示 gram 抗反光的螢幕。
    抗反光 IPS螢幕
  • 女人安全無虞地工作
    強化安全性
  • 16:10 專業大螢幕
    16:10 專業大螢幕
動畫顯示，16:9 的筆記型電腦顯示螢幕底部變寬為 16:10 的長寬比，讓使用者可以看到更多的內容。

16:10 螢幕比例

給您最佳的視野

讓您可沉浸在16:10 的大螢幕中，畫面比 16:9 比大 11% ，
減少使用時捲動畫面的次數，更專注於工作。

DCI-P3 (Typ.) 99% 廣色域*

讓您的生活更繽紛

寬廣色域讓內容栩栩如生，提供更絢麗的色彩。

WQXGA 高解析度

讓畫面更清晰

WQXGA 高解析度提供令人驚豔的清晰畫面與更細節的視覺展現。

抗反光面板

減少反光，降低干擾

抗反光面板可避免白天或戶外的螢幕反光，隨時隨地都能專注工作。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives) 定義的色彩標準。

顯示超輕型 gram。

纖薄、美型、輕盈

超薄、超方便攜帶的 LG gram 是您隨身攜帶的輕巧伴侶。

第 12 代 Intel® Core™ 處理器

搭載第 12 代智慧 Intel® Core™ 處理器，較上一代提升40%效能。
滿足您從遊戲到創作的所有需求。

採用最新的 Windows 作業系統

改版提供更有彈性且方便的設計。以更高規的安全維護、存取性和社交功能，來優化螢幕空間與提高工作效率。

給您極速享受

LPDDR5 記憶體可加快處理速度，提高工作效率和多工處理能力。

LG Glance by Mirametrix®

注意力偵測

LG 先進的臉部、眼睛和凝視感應技術，提高安全性並打造出直覺性的裝置。

隱私防護和警示

人工智慧技術的智慧游標

數位健康

注重隱私保護

隨時保護您的隱私：
- 離開偵測：離開筆記型電腦時自動鎖定或關閉螢幕。
- 智慧螢幕：您移開視線時會模糊化螢幕。
- 隱私警示：如果有人越過您的視線，螢幕上會顯示警告。
- 隱私防護：如果其他人正在看您的螢幕，則會模糊螢幕。

Mirametrix® 的隱私功能。

動眼不動手

透過以下方式，方便使用臉部和視線追蹤：
- 移動視窗：自動將您正在使用的視窗，移動至您目光正在看的螢幕上。
- 智慧游標：追蹤您的視線來移動滑鼠游標。

Mirametrix® 的螢幕臉部控制。

LG gram Cares

以您的舒適度為重心的智慧功能。
- 智慧播放器：您離開時暫停媒體。
- 姿勢警告：偵測並提醒您不良姿勢。
- 20-20-20：連續工作 20 分鐘後提醒您望向 20 英呎處注視 20 秒。

LG gram Cares

提升視訊會議品質

- 講者影像顯示：當您在報告時，您的影像會出現在螢幕的角落。
- 自動靜音：根據您的螢幕距離,靜音和取消靜音。
- 靜音警告：如果您在靜音時說話,則會通知您。
- 智慧相機：模糊或替換背景,調整人像取景(自動置中),並校正亮度。

Mirametrix® 的視訊會議功能。

顯示 gram 從白天到黑夜持續開機的狀態。

超長效電池

gram高容量電池提供可靠續航力，讓您無需攜帶充電器出門。

女人掛著燦爛的笑容拿著 LG gram。

忙碌的各種樣貌

開啟嶄新的工作型態，看看我們還為您準備了什麼！

LG gram 極致輕薄筆電

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LG gram 2-in-1
極致輕薄翻轉觸控筆電

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