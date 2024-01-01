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LG gram
輕贏隨型
Hustle Light, Hustle Right
LG gram 全新功能
DCI-P3 (Typ.) 99% 廣色域*
讓您的生活更繽紛
寬廣色域讓內容栩栩如生，提供更絢麗的色彩。
WQXGA 高解析度
讓畫面更清晰
WQXGA 高解析度提供令人驚豔的清晰畫面與更細節的視覺展現。
抗反光面板
減少反光，降低干擾
抗反光面板可避免白天或戶外的螢幕反光，隨時隨地都能專注工作。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives) 定義的色彩標準。
第 12 代 Intel® Core™ 處理器
搭載第 12 代智慧 Intel® Core™ 處理器，較上一代提升40%效能。
滿足您從遊戲到創作的所有需求。
採用最新的 Windows 作業系統
改版提供更有彈性且方便的設計。以更高規的安全維護、存取性和社交功能，來優化螢幕空間與提高工作效率。
給您極速享受
LPDDR5 記憶體可加快處理速度，提高工作效率和多工處理能力。
LG Glance by Mirametrix®
注意力偵測
LG 先進的臉部、眼睛和凝視感應技術，提高安全性並打造出直覺性的裝置。
隱私防護和警示
人工智慧技術的智慧游標
數位健康
注重隱私保護
隨時保護您的隱私：
- 離開偵測：離開筆記型電腦時自動鎖定或關閉螢幕。
- 智慧螢幕：您移開視線時會模糊化螢幕。
- 隱私警示：如果有人越過您的視線，螢幕上會顯示警告。
- 隱私防護：如果其他人正在看您的螢幕，則會模糊螢幕。
Mirametrix® 的隱私功能。
動眼不動手
透過以下方式，方便使用臉部和視線追蹤：
- 移動視窗：自動將您正在使用的視窗，移動至您目光正在看的螢幕上。
- 智慧游標：追蹤您的視線來移動滑鼠游標。
Mirametrix® 的螢幕臉部控制。
LG gram Cares
以您的舒適度為重心的智慧功能。
- 智慧播放器：您離開時暫停媒體。
- 姿勢警告：偵測並提醒您不良姿勢。
- 20-20-20：連續工作 20 分鐘後提醒您望向 20 英呎處注視 20 秒。
LG gram Cares
提升視訊會議品質
- 講者影像顯示：當您在報告時，您的影像會出現在螢幕的角落。
- 自動靜音：根據您的螢幕距離,靜音和取消靜音。
- 靜音警告：如果您在靜音時說話,則會通知您。
- 智慧相機：模糊或替換背景,調整人像取景(自動置中),並校正亮度。
Mirametrix® 的視訊會議功能。