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工作，是幕後的精彩

工作不能更辛苦，只能更聰明。

 

體驗 LG 情感智慧在工作中的貼心輔助，

讓效率和生產力全面升級。

 

有 LG AI 在，職場就是你發揮長才的最佳舞台。

工作，是幕後的精彩 觀看影片

LG AI 智慧辦公解決方案，從燈光、聲音到空氣品質，貼心優化每個細節，打造讓你專注、高效發揮的理想工作環境。

LG PuriCare AeroBooster

The AI button on the LG AI Magic Remote is highlighted, with the features AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard introduced above it.

量身打造的智慧潔淨，讓便利再升級

LG PuriCare AeroBooster 配備多項先進且貼心的智慧功能，超薄機身設計兼具高質感，特別適合小空間使用，同時也是點亮居家風格的設計亮點。

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*此產品尚未上市
LG PuriCare AeroBooster

AI智慧空氣控制，節能再升級

開啟AI+節能模式後，風速會自動調整，與智慧模式相比，

可節省超過49%的能源消耗。

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LG PuriCare AeroBooster

HEPA13 三合一高效濾網

多重過濾系統，有效強力去除空氣中的灰塵、異味、病毒、細菌、黴菌與過敏原，守護你與家人的呼吸健康。

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LG gram

smart home kv

混合式 AI，強大雙核心智慧

無論離線還是連線？LG gram 的混合式 AI，都能為你帶來最好的使用體驗。

 

離線時，gram AI 可即時搜尋與摘要你的個人檔案；線上可使用搭載 GPT-4o 的 gram chat 雲端功能，讓你的工作效率全面升級。

 

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LG gram

gram chat AI: 離線版

- 時間軸搜尋：回溯過去畫面，誤刪檔案一鍵救回

- 文件重點摘要：拖曳文件或複製文字即可快速摘要紀錄

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LG gram

gram chat AI: 線上版

- ChatBot 聊天機器人：連動 GPT-4o，精準提供你想知道的一切

- 重點整理 & 翻譯：長文摘要，一鍵精準提煉

- 智慧系統排程：整合 Google & Microsoft 行事曆，自動發送會議邀請，會議安排更省時省力

 

*gram AI 即時助理僅支援英文與韓文介面。

*gram AI (離線版) 部分功能僅限英文與韓文使用。

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LG 圓形嵌入式空調

smart home kv

靜音運轉，強勁氣流

3D設計風扇，風量提升5%，更靜音！運轉噪音僅39分貝(A)，為您打造寧靜舒適空間。

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LG 圓形嵌入式空調

尺寸纖薄，設計精巧

LG 圓形嵌入式室內機以330mm的纖薄機身，為室內空間帶來更開闊的視覺感受。

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LG 圓形嵌入式空調

簡潔外觀設計

LG 圓形嵌入式室內機以簡潔流線的設計，將厚重的組件巧妙隱藏，為生活空間帶來更具品味的視覺體驗。

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LG 圓形嵌入式空調

氣流六段精準控制

六段精準地控制透明氣流葉片，使冷暖氣流得以於各方向均勻吹送。

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LG 圓形嵌入式空調

360°全面環繞氣流

LG 圓形嵌入式室內機，以其完美圓形設計，輕鬆覆蓋廣闊空間。強勁氣流與細膩風向控制，將涼風均勻送達每個角落。

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LG gram

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在寬敞的客廳中，燈光、LG OLED 電視與 LG ThinQ ON 裝置皆已開啟。

家，是智慧生活的起點

把生活的重心留給自己。

Smart Home 了解更多
車內有兩人乘坐，螢幕上顯示發光的 LG AI 標誌。

駛向未來，隨心而行

LG AI 都能與其他裝置同步，打造真正懂你的行動體驗。

Business 了解更多
人們圍坐在桌邊，面帶微笑，畫面左側桌上可見已啟動的 LG ThinQ 裝置。

讓 AI 更懂你

LG 情感智慧（Affectionate Intelligence）

Mobility 了解更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用,  實際產品可銷售狀況、樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

LG PuriCare AeroBooster

[AI+ 節能]

測試日期：2024年10月24日至2024年10月25日

測試機型：AS55G**

測試機構：TUV Rheinland

測試環境：溫度 23±5℃，濕度 55±15%

測試方法：各運作模式啟動 15 分鐘後起算，持續8小時，統計整體耗電量（Wh）

測試結果：空氣清淨機的 AI+ 模式比 Smart+ 模式節能效率高出49.6%

（整體耗電量：AI+ 模式28.260Wh vs. Smart+ 模式56.085Wh）

 

此功能可透過 ThinQ App 開啟或關閉。

 

*測試結果為實驗室環境下所得，實際數據可能因使用情境而異。

*產品圖片僅為示意參考。

*使用此功能需連接 Wi-Fi 並完成 LG ThinQ App 的產品註冊。

 

[去除異味、霧霾與空氣中的化學物質]

測試日期：2024年9月 日至9月30日

測試機構：KCL

測試機型：AS155GWDL

測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%，測試艙體積 8.0±0.5㎥

測試方法：SPS-KACA002-132:2022

測試結果：NO₂（操作30分鐘後去除率達99.5%以上）、SO₂（操作 30 分鐘後去除率達80%，操作120分鐘後達99%）

測試模式：Booster 模式，第4段（額定風量）

 

*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。

*產品圖片僅供示意參考。

 

[去除黴菌]

測試日期：2024年9月11日至10月17日

測試機型：AS55G**

測試機構：KCL

測試條件：依 ISO 16000-36:L2018，測試時間1小時，溫度22.8±0.5℃，濕度51.5±1.0%，Booster 模式，第4段（額定風量）

測試菌株：黑麴黴菌（Aspergillus brasiliensis ATCC 9642）

測試方法：依空氣中微生物減少率標準測試協議於測試艙中進行

測試結果：空氣中黴菌減少率達99.9%

 

*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。

 

[去除病毒]

測試日期：2024年9月10日至9月11日

測試機型：AS55G**

測試機構：KTL

測試條件：溫度23±2℃，濕度50±5%，風扇 Booster 模式與 Turbo 運轉

測試方法：將測試病毒懸浮於60㎥ 測試艙中，靜置1小時後測得初始值，操作產品30分鐘後再測並計算減少率

測試病毒：Phi-X174（ATCC13706-B1）

參考標準：KOUVA AS 02:2023

測試結果：60㎥ 空間中表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）去除率達98.9%

 

*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。

 

[去除細菌]

測試日期：2024年9月10日至9月11日

測試機型：AS55G**

測試機構：KTL

測試條件：溫度23±2℃，濕度50±5%，風扇 Booster 模式與 Turbo 運轉

測試方法：將測試菌懸浮於60㎥ 測試艙中，靜置1小時後測得初始值，產品運作1小時後再測並計算減少率

測試菌株：表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis，ATCC 12228）

參考標準：KOUVA AS 02:2023

測試結果：60㎥ 空間中去除率達99.8%

 

*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。

*產品圖片僅供示意參考。

LG gram

gram chat AI （On-Device）備註說明

*圖像僅供示意，部分操作流程有縮短處理，實際使用體驗可能有所不同。

*gram chat On-Device 功能可讓你與儲存在電腦中的文件互動，但不支援查詢一般日常資訊或需透過網路搜尋的問題。「對話搜尋」功能目前為 Beta 版，未來將持續更新。

*部分功能在初次使用時可能無法正常運作，因 On-Device AI 需要一定的預學習時間以適應使用者。

①gram chat On-Device 需透過索引建構，將詞彙與電腦內資料結合，可能需花費一定時間才能呈現理想結果。

②若要啟用電池使用模式偵測與通知功能，需進行至少80小時的使用模式學習。

*此功能僅支援英文與韓文。

*AI 搜尋結果會依搜尋當下的資料而異，內容準確性無法保證，建議使用者自行確認。

*此功能僅支援英文與韓文。

*此功能每約2秒擷取一次電腦畫面，儲存上限約為13GB，擷取畫面將在一定時間後自動刪除。

*使用者可透過 gram chat 右上角的齒輪圖示，自行設定是否啟用此功能、畫面儲存時間與容量大小。

*此功能預設為關閉，須經使用者同意後手動啟用。

*此功能在以下情況下可能有限制：

①難以辨識手寫文字、模糊影像或裝飾字體；

②搜尋時須完全匹配文字（包含空格）；

③若使用語音擷取，可能會影響電腦運行效能。

 

*支援的系統功能設定

• 深色模式（Dark mode）

• Fn 鍵鎖定

• 電池壽命延長設定

• AI 電池使用偵測

• 閱讀模式

• 觸控板設定

• 省電模式

• USB-C 離線充電

• 螢幕亮度控制

• 音效控制

 

gram chat AI（Cloud）備註說明

*圖像僅供示意，操作流程經過簡化，實際使用體驗可能有所不同。

*本服務提供 GPT-4o 的付費功能，但不支援搜尋整合或程式碼編輯器功能。gram chat Cloud 註冊後首年可免費使用，之後將轉為付費服務。用戶將於期間內另行收到通知，並可選擇是否續用。

*使用本功能前需先安裝應用程式並註冊獨立帳號。

*使用限制: gram chat Cloud 每月最高可使用 200,000 tokens，每月最多 450 次請求，每日最多 30 次請求，超過限制後，將自動降級為 GPT-4o mini 模型，並停用功能呼叫（Function Calling）能力

*gram chat Cloud 本身不會蒐集用戶輸入的提示內容（prompts），但為整合特定功能，可能會請求連接您的 Google 或 Microsoft 帳號權限。

支援連結：Google Workspace、Microsoft 365