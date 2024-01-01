[AI+ 節能]
測試日期：2024年10月24日至2024年10月25日
測試機型：AS55G**
測試機構：TUV Rheinland
測試環境：溫度 23±5℃，濕度 55±15%
測試方法：各運作模式啟動 15 分鐘後起算，持續8小時，統計整體耗電量（Wh）
測試結果：空氣清淨機的 AI+ 模式比 Smart+ 模式節能效率高出49.6%
（整體耗電量：AI+ 模式28.260Wh vs. Smart+ 模式56.085Wh）
此功能可透過 ThinQ App 開啟或關閉。
*測試結果為實驗室環境下所得，實際數據可能因使用情境而異。
*產品圖片僅為示意參考。
*使用此功能需連接 Wi-Fi 並完成 LG ThinQ App 的產品註冊。
[去除異味、霧霾與空氣中的化學物質]
測試日期：2024年9月 日至9月30日
測試機構：KCL
測試機型：AS155GWDL
測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%，測試艙體積 8.0±0.5㎥
測試方法：SPS-KACA002-132:2022
測試結果：NO₂（操作30分鐘後去除率達99.5%以上）、SO₂（操作 30 分鐘後去除率達80%，操作120分鐘後達99%）
測試模式：Booster 模式，第4段（額定風量）
*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。
*產品圖片僅供示意參考。
[去除黴菌]
測試日期：2024年9月11日至10月17日
測試機型：AS55G**
測試機構：KCL
測試條件：依 ISO 16000-36:L2018，測試時間1小時，溫度22.8±0.5℃，濕度51.5±1.0%，Booster 模式，第4段（額定風量）
測試菌株：黑麴黴菌（Aspergillus brasiliensis ATCC 9642）
測試方法：依空氣中微生物減少率標準測試協議於測試艙中進行
測試結果：空氣中黴菌減少率達99.9%
*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。
[去除病毒]
測試日期：2024年9月10日至9月11日
測試機型：AS55G**
測試機構：KTL
測試條件：溫度23±2℃，濕度50±5%，風扇 Booster 模式與 Turbo 運轉
測試方法：將測試病毒懸浮於60㎥ 測試艙中，靜置1小時後測得初始值，操作產品30分鐘後再測並計算減少率
測試病毒：Phi-X174（ATCC13706-B1）
參考標準：KOUVA AS 02:2023
測試結果：60㎥ 空間中表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）去除率達98.9%
*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。
[去除細菌]
測試日期：2024年9月10日至9月11日
測試機型：AS55G**
測試機構：KTL
測試條件：溫度23±2℃，濕度50±5%，風扇 Booster 模式與 Turbo 運轉
測試方法：將測試菌懸浮於60㎥ 測試艙中，靜置1小時後測得初始值，產品運作1小時後再測並計算減少率
測試菌株：表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis，ATCC 12228）
參考標準：KOUVA AS 02:2023
測試結果：60㎥ 空間中去除率達99.8%
*測試結果為實驗室環境所得，實際效果可能因條件變化而異。
*產品圖片僅供示意參考。