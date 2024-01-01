無論離線還是連線？LG gram 的混合式 AI，都能為你帶來最好的使用體驗。

離線時，gram AI 可即時搜尋與摘要你的個人檔案；線上可使用搭載 GPT-4o 的 gram chat 雲端功能，讓你的工作效率全面升級。