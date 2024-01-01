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Quantum Dot量子點增色+NanoCell奈米控色
Quantum Dot量子點與NanoCell奈米為您的遊戲帶來栩栩如生的色彩和細節，
讓您沉醉在更逼真的觀影感受中。
*LG QNED mini LED 是一款結合 NanoCell 和量子點技術的 mini LED 電視。
先進 8K 遊戲
勝利在望
LG QNED 提供遊戲玩家喜愛的功能，包括快速回應時間、流暢度，及令人驚豔的逼真 畫質，結合超大 8K 螢幕帶來極致的遊戲體驗。
QNED 和 NanoCell 的 Typo-motion 重疊並爆炸成彩色粉末。出現 QNED 8K miniLED 標誌。
*僅適用 8K 型號 (QNED99/96) 的功能。
*模擬影像以加強對功能的理解。
*QNED99/91/86/81 採用 AMD FreeSync™ Premium。
*QNED99/91/86/81 擁有 VRR 功能。
*模擬影像以加強對功能的理解。
4K 120Hz & ALLM & eARC
嚴格的遊戲規格
LG QNED 支援 4K 120Hz 的杜比視界© HDR，是遊戲玩家的夢想。符合最新 HDMI 2.1 規範的 ALLM 和 eARC 可減少動態模糊和重影，讓您可以高解析度享受快速、身歷其境的遊戲體驗。
QNED 電視置於在有許多照明磚的紅色遊戲室中。電視畫面中兩艘紅色的海盜船在洶湧的大海上航行。
*QNED99/91/86/81 擁有 4K 120Hz.
*QNED81 不支援杜比視界® HDR。
滿足您遊戲體驗的 QNED 電視
圖片顯示 QNED 99 在中間，整個 QNED 陣容顯示在左邊和右邊。
杜比視界 IQ (Dolby Vision IQ)&
杜比全景聲(Dolby ATMOS)
專為逼真體驗而設計
杜比視界 IQ 和杜比全景聲最佳化影像和聲音品質，讓您感覺身歷其境。使用中繼資料和電視的內建光感應器，調整影像，搭配內容類型和您的周遭環境，增強畫質，而音訊系統則提供身歷其境的多維聲音。
一輛賽車急切衝入 QNED TV，並呈現可視化的音效。出現杜比視覺 IQ 標誌和杜比全景聲標誌。
*QNED99/96/91/86 配置杜比視界 IQ 和杜比全景聲。
HGiG
與專業人士合作
LG 在 HGiG 與遊戲產業的一些從開發商到公司的知名人士合作。我們正在共同努力確保我們的電視和遊戲機間更強大的協同作用，讓您享有最佳的 HDR 遊戲體驗。
* HGiG 是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願者團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而不同。
*模擬影像以加強對功能的理解。
遊戲最佳化設定
您想要快捷方式
無論您玩的遊戲類型，遊戲最佳化設定都可以透過兩個易於使用的功能表，更輕鬆享有更好的體驗。在遊戲索引標籤下，您可以選擇遊戲類型和模式，進行快速最佳化，而圖片索引標籤允許您進一步微調顯示螢幕，滿足您的需求。
* 軟體更新可用性可能依據型號和地區而不同。
*遊戲優化器功能表中的項目可能因系列而不同。
*模擬影像以加強對功能的理解。
遊戲儀表板
不破壞逼真感受 隨時掌控
調整設定一目了然，讓您可輕鬆使用基本遊戲設定，而不會破壞逼真感受。
軍用機器人在背景行進，並出現遊戲儀表板設定彈出視窗。
* 軟體更新可用性可能依據型號和地區而不同。
滿足您遊戲體驗的QNED 電視
圖片顯示 QNED 99 在中間，整個 QNED 陣容顯示在左邊和右邊。