隨著 Quantum Dot量子點與NanoCell奈米的結合，色彩的新時代即將來臨

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Quantum Dot量子點與NanoCell奈米的碰撞
見證更豐富的純色
充滿活力的顯示螢幕融合一流的色彩技術，讓 QNED 色彩獨樹一幟。
*LG QNED mini LED 是一款結合 NanoCell 和量子點技術的 mini LED 電視。
Mini LED
小小燈光帶來大大不同
LG QNED 採用 Mini LED，這是一種體積更小且更複雜的背光技術。每個 LED 的尺寸都在 300um 以下 — 這是傳統 LED 尺寸的 1/40，允許更多的光進入螢幕。因此，LG QNED 可以顯示比普通液晶電視更高的峰值亮度、更深的黑色以及更高的精度和細節。
*QNED99/96/91/86 擁有 MiniLED。
*MiniLED 色塊的數量是依據 86” QNED99 型號。
*MiniLED 尺寸是使用 LG 的內部測量標準計算。
精準控光技術Pro+ (Precision Dimming Pro+)
最大程度發揮專業的力量
我們最先進的精準控光技術Pro+ 利用數千個獨立的調光色塊，進行精確的背光控制。結合 α9 第 5 代人工智慧處理器 8K 的深度學習演算法，可準確偵測和擷取物體資訊，進而提供清晰的影像和增強的亮度，同時最大幅減少光暈效應。
有兩個電視螢幕 — 一個在左邊，另一個在右邊。每台電視上都有相同的彩色水晶影像。左邊的影像有些泛白，而右邊的影像非常生動。右圖電視左下角有處理器晶片圖。
*色塊的數量是依據 86” QNED99 型號。
*QNED99/96精準控光技術Pro+
*QNED91精準控光技術Pro
*QNED86精準控光技術
*QNED81控光技術Pro
*模擬影像以加強對功能的理解。
100% 色彩容量
我們發揮色彩極致感
即使在全亮度下，LG QNED 的色彩因 100% 色容量看起來不會褪色。該顯示螢幕經 Intertek 認證，可以在整個亮度範圍的 3D 色彩空間，呈現完整的 DCI-P3 光譜，無論顯示螢幕的亮度，您都可以觀賞更豐富、精準的色彩。
有兩個三角桿狀的 RGB 色彩分佈圖。左邊是 70% 色容量，右邊是完全分佈的 100% 色容量。兩個圖間的文字標示明亮和昏暗。下方出現 Intertek 認證的標誌。
*QNED99/96/91/86 擁有 100% 色容量。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
**70% 的色容量指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以加強對功能的理解。
超高對比度
對比度 無人能及
因其更小、更密集的背光技術 Mini LED，LG QNED 可以透過精確控制多個獨特的調光色塊，呈現超清晰的對比度。呈現出更清晰的影像、光暈效應最少，提供更優質的觀看體驗。
摩天輪影像分割成兩個電視螢幕，左邊看起來更蒼白，右邊看起來更生動明亮。
*QNED99/96/91/86 擁有超高對比度。
100% 色彩一致性
不同角度 同樣色彩
因為 100% 色彩一致性，即使從 30° 的角度觀看，也能生動準確顯示色彩。
*QNED99/96/91 擁有 100% 色彩一致性。
*由 Intertek 認證，利用 18 種彩色 Macbeth 圖案並以 ±30° 視角測量 CIE DE2000 測得 100％色彩一致性。
*所有支援 100％ 色彩一致性的型號均已通過 Intertek 認證。
Real 8K
不同凡響盡在細節處
LG QNED 使用 Real 8K，即使在最大的螢幕上也可呈現栩栩如生的細節。將 QNED 的創新顯示技術與近乎完美的對比度調整水準以及接近 3300 萬像素結合，提供令人驚豔的生動和逼真的觀看體驗。
QNED 電視螢幕顯示五顏六色的蜥蜴坐在五顏六色的樹葉上。在 QNED TV 下方兩張蜥蜴部分特寫小圖，顯示皮膚的細節。左邊是4K LCD 版，右邊是 8K mini LED 版。8K mini LED 影像更生動、更清晰。
*僅適用 8K 型號 (QNED99/96) 的功能。
*模擬影像以加強對功能的理解。
最適合您的 QNED 電視
圖片顯示 QNED 99 在中間，整個 QNED 陣容顯示在左邊和右邊。