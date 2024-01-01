隨著 Quantum Dot量子點與NanoCell奈米的結合，色彩的新時代即將來臨

LG QNED 採用 Mini LED，這是一種體積更小且更複雜的背光技術。每個 LED 的尺寸都在 300um 以下 — 這是傳統 LED 尺寸的 1/40，允許更多的光進入螢幕。因此，LG QNED 可以顯示比普通液晶電視更高的峰值亮度、更深的黑色以及更高的精度和細節。