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Why LG QNED 哪裡購買

色彩動態流暢線條的影片。

隨著 Quantum Dot量子點與NanoCell奈米的結合，色彩的新時代即將來臨

色彩動態流暢線條的影片。

Quantum Dot量子點與NanoCell奈米的碰撞

見證更豐富的純色

充滿活力的顯示螢幕融合一流的色彩技術，讓 QNED 色彩獨樹一幟。

*LG QNED mini LED 是一款結合 NanoCell 和量子點技術的 mini LED 電視。

色彩動態流暢線條的影片。

Mini LED

小小燈光帶來大大不同

LG QNED 採用 Mini LED，這是一種體積更小且更複雜的背光技術。每個 LED 的尺寸都在 300um 以下 — 這是傳統 LED 尺寸的 1/40，允許更多的光進入螢幕。因此，LG QNED 可以顯示比普通液晶電視更高的峰值亮度、更深的黑色以及更高的精度和細節。

*QNED99/96/91/86 擁有 MiniLED。
*MiniLED 色塊的數量是依據 86” QNED99 型號。
*MiniLED 尺寸是使用 LG 的內部測量標準計算。

精準控光技術Pro+ (Precision Dimming Pro+)

最大程度發揮專業的力量

我們最先進的精準控光技術Pro+ 利用數千個獨立的調光色塊，進行精確的背光控制。結合 α9 第 5 代人工智慧處理器 8K 的深度學習演算法，可準確偵測和擷取物體資訊，進而提供清晰的影像和增強的亮度，同時最大幅減少光暈效應。

有兩個電視螢幕 — 一個在左邊，另一個在右邊。每台電視上都有相同的彩色水晶影像。左邊的影像有些泛白，而右邊的影像非常生動。右圖電視左下角有處理器晶片圖。

*色塊的數量是依據 86” QNED99 型號。
*QNED99/96精準控光技術Pro+
*QNED91精準控光技術Pro
*QNED86精準控光技術
*QNED81控光技術Pro
*模擬影像以加強對功能的理解。

彩非常豐富的數位繪畫影像分為兩個部分 — 頂部色彩更鮮豔、更生動，底部色彩相對較少且不太生動。
彩非常豐富的數位繪畫影像分為兩個部分 — 頂部色彩更鮮豔、更生動，底部色彩相對較少且不太生動。

100% 色彩容量

我們發揮色彩極致感

即使在全亮度下，LG QNED 的色彩因 100% 色容量看起來不會褪色。該顯示螢幕經 Intertek 認證，可以在整個亮度範圍的 3D 色彩空間，呈現完整的 DCI-P3 光譜，無論顯示螢幕的亮度，您都可以觀賞更豐富、精準的色彩。

有兩個三角桿狀的 RGB 色彩分佈圖。左邊是 70% 色容量，右邊是完全分佈的 100% 色容量。兩個圖間的文字標示明亮和昏暗。下方出現 Intertek 認證的標誌。

*QNED99/96/91/86 擁有 100% 色容量。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
**70% 的色容量指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以加強對功能的理解。

超高對比度

對比度 無人能及

因其更小、更密集的背光技術 Mini LED，LG QNED 可以透過精確控制多個獨特的調光色塊，呈現超清晰的對比度。呈現出更清晰的影像、光暈效應最少，提供更優質的觀看體驗。

摩天輪影像分割成兩個電視螢幕，左邊看起來更蒼白，右邊看起來更生動明亮。

*QNED99/96/91/86 擁有超高對比度。

  

  

100% 色彩一致性

不同角度 同樣色彩

因為 100% 色彩一致性，即使從 30° 的角度觀看，也能生動準確顯示色彩。

*QNED99/96/91 擁有 100% 色彩一致性。
*由 Intertek 認證，利用 18 種彩色 Macbeth 圖案並以 ±30° 視角測量 CIE DE2000 測得 100％色彩一致性。
*所有支援 100％ 色彩一致性的型號均已通過 Intertek 認證。

Real 8K

不同凡響盡在細節處

LG QNED 使用 Real 8K，即使在最大的螢幕上也可呈現栩栩如生的細節。將 QNED 的創新顯示技術與近乎完美的對比度調整水準以及接近 3300 萬像素結合，提供令人驚豔的生動和逼真的觀看體驗。

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QNED 電視螢幕顯示五顏六色的蜥蜴坐在五顏六色的樹葉上。在 QNED TV 下方兩張蜥蜴部分特寫小圖，顯示皮膚的細節。左邊是4K LCD 版，右邊是 8K mini LED 版。8K mini LED 影像更生動、更清晰。

*僅適用 8K 型號 (QNED99/96) 的功能。
*模擬影像以加強對功能的理解。

令人驚嘆的尺寸

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家庭劇院體驗

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逼真的遊戲

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圖片顯示 QNED 99 在中間，整個 QNED 陣容顯示在左邊和右邊。

LG OLED C2 和 LG OLED G2 Gallery 版的側視圖，在黑暗的房間中相對擺放，螢幕上出現明亮多彩的藝術品。

邁向更明亮的視界

LG OLED 亮度強勢升級，傲視業界，細節顯影前所未有。

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