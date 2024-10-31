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2024年尾牙活動暫停服務公告
親愛的客戶您好，感謝您對LG的支持與愛護
2024/12/27(五)為LG公司年度尾牙餐會，當日LG客服中心、全省服務站均暫停服務，
LG官方線上商城仍照常營運，歡迎訂購商品，如需查詢訂單配送狀況，
可以透過此網址(https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order/)進行查詢。
若您有【產品操作問題】或【維修申請】需求，歡迎多加利用LINE智能客服諮詢或透過官網申請報修，
留下您的資料與問題，我們會盡快與您回覆(當日無提供電話語音服務)
請參考以下方式：
【產品操作問題】
(1)加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)，
透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除，
或選擇【顧客服務】>【聯繫LG】>【線上諮詢】由智能客服為您服務，若您的問題仍無法解決，
請在【智能客服】介面點擊【聯繫真人文字客服】
或於對話框輸入文字【我要留言】，留下您想諮詢的內容，由值班同仁依序回覆。
(2)請至官網的【售後服務與維修】>【線上支援】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除，
若想與我們聯繫請透過官網申請: https://lihi.vip/XzVQV (需登入會員後申請) ，輸入您想諮詢的內容，我們會盡快與您回覆。
【維修申請】
(1)家電產品：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV 或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，
選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】
(2)手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機： 請見https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程
(3)筆電：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修
若您有【配件及耗材購買】或【活動贈品進度】需求，請參考以下方式:
【配件及耗材購買】
(1)LG官網訂購 https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables
(2)其他網路平台訂購或於12/30(一)後洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/
【活動及贈品進度】
LG活動小組2024/12/27(五)正常服務，
服務專線 0809-066-669或加入LINE進行諮詢(ID： @uhg3607b)，
並輸入您想諮詢的內容，將由專人於服務時間內回覆。
(服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)
不便之處，敬請見諒
- 上一步
[說明]AccuWeather服務终止說明(天氣相關程式) 13/10/2024
- 下一步
Blu-ray 播放器/藍光家庭劇院系統服務重要訊息 01/11/2024
https://www.lg.com/tw/support/announcement/yearend-notice-241227/ isCopied
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