55 吋｜LG OLED AI 4K 智慧顯示器｜B6 經典系列｜2026

1)*LG OLED 螢幕根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。

*經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

*LG OLED 顯示器已通過 UL 認證，測試結果符合 IDMS 第 11.5 節 Ring-light Reflection 標準，可在亮度高達 500lux 的環境下呈現 ≤0.24nit 黑階效果。

*LG OLED 顯示器已通過 UL 認證，測試結果符合 IDMS 第 11.5 節 Ring-light Reflection 標準，可在亮度高達 500lux 的環境下呈現 >99% 顏色一致性。

*實際效果可能因環境光線和觀看環境而異。

2)*LG OLED 智慧顯示器面板已通過 UL 鉑金級低藍光認證。

3)*根據內部規格比較，與 2025 年推出的第 2 代 alpha 8 AI 4K 處理器比較。

4)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

5)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

6)*音效可能因聆聽環境而異。

7)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

8)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

9)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

10)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

11)*webOS Re:New 是軟體升級程式，僅在特定型號上提供。升級次數和 Re:New 支援時限可能因產品、型號或地區而異。

*更新時間表與功能、應用程式及服務可能因型號與地區而所有不同。

*可用的功能、內容與服務可能會隨著產品、型號及區域而異，並且如有變化，恕不另行通知。

12)*可快速存取智慧顯示器 AI 功能，但沒有內建 AI 處理功能。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區與支援的語言改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 語音識別功能。

13)*僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

*NVIDIA G-sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡。舊版 GPU 不支援 G-SYNC 相容性。

14)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證為「0.1 毫秒反應時間 (Gray to Gray) 與合格遊戲效能」。

15)*HGiG 是由遊戲和顯示器產業的公司組成的志願團體，旨在制定並向大眾提供改善消費者 HDR 遊戲體驗的指南。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*僅OLED B6 系列 83/77/65/55/48 吋機型具備 ClearMR 9000 認證。

*ClearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用於評估顯示器的動態模糊效能。

16)*須訂閱服務。所提供服務可能因會員計劃而異。

*僅在 LG OLED W6、G6、C6 和 MRGB95、MRGB9M 上提供。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器（遊戲手把）。使用其他藍牙裝置可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議連線至乙太網路或 5GHz Wi-Fi。

17)*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器（遊戲手把）。使用其他藍牙裝置可能會受到影響。*為獲得最佳效能，建議連線至乙太網路或 5GHz Wi-Fi。

18)*對雲端遊戲服務的支援可能會有所不同。

*部分遊戲服務須搭配訂閱與遊戲手把使用。

*遊戲手把須另行購買。

19)*安裝要求可能視型號而異。

20)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

21)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

22)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

23)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

24)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

25)*對某些 LG Channels 的支援因地區而異。

26)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的裝置與功能可能隨著連接的裝置而有所不同。ThinQ 與 Matter 最初應透過 ThinQ 行動應用程式完成。

27)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

28)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

29)*Soundbar 為選購配件，可另行購買。

*音效模式控制可能因 Soundbar 型號而異。

*請注意，你購買時可能尚未提供上述服務。升級需要使用網絡連接。

*LG 智慧顯示器遙控器用途僅限某些功能。