تقنية الذكاء الاصطناعي (AI DD™) تضع الرعاية المتقدمة في متناول يدك. غسالات LG المزودة ب AI DD™ تستخدم حساسات ذكية وخوارزميات ذكية لاكتشاف وزن ونعومة القماش لكل حمولة. يتيح ذلك للماكينة اختيار حركات الغسيل المثالية تلقائيا—مما يوفر حماية أقمشة أفضل بنسبة تصل إلى 18٪ مقارنة بالنماذج التقليدية. ملابسك تبقى نابضة بالحياة وتدوم لفترة أطول، تغسل بعد غسل.

العناية الشخصية بالأقمشة: تخصص كل دورة تلقائيا لتلبية احتياجات ملابسك، من الحرير الرقيق إلى الجينز المتين.

تخصص كل دورة تلقائيا لتلبية احتياجات ملابسك، من الحرير الرقيق إلى الجينز المتين. توفير الطاقة والمياه: يحسن كل حمل من أجل الكفاءة، مما يساعدك على تقليل تكاليف المرافق دون التضحية بالنظافة.

يحسن كل حمل من أجل الكفاءة، مما يساعدك على تقليل تكاليف المرافق دون التضحية بالنظافة. أداء هادئ: يضمن محرك Direct Drive التشغيل بهدوء، بحيث يمكنك تشغيل الغسيل في أي وقت من اليوم.

مع AI DD™، استمتع بالغسيل السلس الذي يتناسب بسلاسة مع حياتك—حيث تحمي قطعك المفضلة وتمنحك وقتا أطول لقضائه في ما يهم.