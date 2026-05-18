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تعلم واستفد
لماذا تزداد شعبية الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السعودية وكيف تحسن نتائج الغسيل
الغسالات المجهزة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف تجربة الغسيل في المنازل السعودية، بفضل قدرتها على تقديم نتائج رائعة بسهولة وذكاء. عندما نسأل لماذا تجذب الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اهتماما متزايدا، نجد أن الراحة والكفاءة والنتائج الدقيقة تلعب الدور الرئيسي في هذا التحول.
لماذا تعتبر الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخيار الأفضل للعائلات في السعودية؟
تمنح غسالات LG الذكية العائلات في السعودية تحكما كاملا في روتين الغسيل اليومي، باستخدام تقنيات تكتشف نوع القماش وكمية الحمل وتضبط تلقائيا كل عملية تنظيف. هذا التقدم يعني ملابس أنظف، ورعاية أقمشة أفضل، واستهلاك أقل للطاقة والمياه.1 وفقا لدراسات كفاءة الطاقة، تستهلك غسالات LG الذكية طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30٪ مقارنة بالغسالات التقليدية، مما يؤثر مباشرة على فواتير الكهرباء ويحمي البيئة.
- الراحة الكاملة: إدارة الغسيل عن بعد عبر تطبيق ThinQحماية™
- الأقمشة: تقنية الذكاء الاصطناعي DD™ تكتشف تلقائيا نوع القماشكفاءة
- الزمنية: برامج سريعة وذكية تناسب أنماط الحياة المزدحمة
كيف تساعد تقنية AI DD™ في تحسين نتائج الغسيل؟
تقنية AI DD™ هي نظام ذكي يميز غسالات LG، حيث يكتشف وزن وحساسية القماش من خلال حساسات دقيقة ويضبط نمط الدوران والضغط تلقائيا. هذا يمنع تلف القماش ويحقق تنظيفا عميقا دون الحاجة إلى تدخل يدوي متكرر.1 تشير الاختبارات المستقلة أيضا إلى أن AI DD™ يقلل من تآكل القماش بنسبة تصل إلى 18٪ مقارنة بالدورات التقليدية.3
ما الذي يجعل غسالات LG الذكية فعالة في إزالة البقع؟
تقدم غسالات إل جي الذكية برامج غسيل متخصصة مزودة بميزة Steam™ التي تزيل البقع القوية وتقتل 99.9٪ من البكتيريا ومسببات الحساسية. هذه التقنية تجعل الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ضرورية للعائلات التي تهتم بصحة أطفالها وتسعى للنظافة المثالية دون عناء النقع أو الفرك الإضافي.
1.تفعيل برنامج البخار: اختر دورة البخار المناسبة لنوع البقع.
2.الانتظار الآمن: تقنية السلامة تمنع فتح الباب أثناء التشغيل.
3.النتائج الملموسة: ملابس نظيفة وصحية بعد كل غسلة.
ما هي فوائد التحكم عن بعد الذكي في الغسالات؟
يمنح التحكم عن بعد الذكي في غسالات LG عبر تطبيق ThinQ™ المستخدمين حرية جدولة الدورات، ومراقبة التقدم، واستقبال الإشعارات الفورية من أي مكان. تشرح هذه الميزة لماذا تعد الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في طليعة الأجهزة المنزلية الذكية في السعودية، حيث أصبح الوقت ثمينا وأصبح تنظيم المهام ضرورة يومية.
ما الفرق بين الغسالات الذكية والتقليدية؟
تعتمد غسالات LG الذكية على محركات الدفع المباشر™ العاكس وتقنيات الاستشعار المتقدمة لضبط استهلاك الماء والطاقة بدقة، بينما تفتقر الغسالات التقليدية إلى هذه القدرات. تظهر البيانات أن الغسالات الذكية توفر ما يصل إلى 40 لترا من الماء في الدورة مقارنة بالنماذج القديمة. تؤكد اختبارات منتجات LG أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في تحسين نتائج الغسيل من خلال تحديد نوع القماش ومستوى الاتساخ تلقائيا. كما تضع معايير الصناعة الغسالات الذكية في مقدمة الأجهزة المنزلية من حيث كفاءة الطاقة في السوق السعودي.
|الميزة
|ذكيةالغسالة
|تقليديةالغسالة
|تعديل تلقائي للدورة
|نعم
|لا
|يوفر الطاقة
|30٪ أقل
|عالي
|التحكم عن
|نعم
|لا
|حماية من الأقمشة
|متقدم
|محدود
نصائح خبراء: كيف تحقق أفضل النتائج باستخدام الغسالات الذكية؟
اختيار الدورة المناسبة واستخدام المنظفات الموصى بها مع ميزة AI DD™ يضاعف كفاءة الغسيل ويوفر الوقت. ينصح الخبراء بتوزيع الملابس بشكل متساو داخل البرميل وتجنب التحميل الزائد لتحقيق نتائج نظيفة ومتوازنة.
- استخدم برامج الغسيل الذكية حسب نوع.
- القماشتنظيف درج المنظفات بانتظام.
- استفيد من تطبيق ThinQ™ للصيانة والتنبيهاتاكتشف المزيد من النصائح من.
خلال استكشاف دليل العناية بالغسالات من إل جي.
العناية المنتظمة بغسالتك الذكية لتحقيق أفضل أداء
الحفاظ على نظافة الغسالة الذكية يضمن عمرا أطول وأداء مستقرا. من المهم تشغيل دورة التنظيف الذاتي مرة واحدة في الشهر، ومسح الأسطوانة والباب، وفحص الفلتر لمنع انسداد بقايا. تهوية الأسطوانة بعد كل استخدام تمنع الروائح الكريهة وتعزز جودة الغسيل.
1.شغل دورة التنظيف الذاتي بانتظام.
2.نظف درج المغسلة والفلتر مرة واحدة في الشهر.
3.اترك باب الغسالة مفتوحا بعد الانتهاء.
تعرف على كيفية العناية بغسالتك الذكية من خلال دليل الصيانة الخاص ب LG.
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اختبر غسيل أذكى مع تقنية الذكاء الاصطناعي DD™
تقنية الذكاء الاصطناعي (AI DD™) تضع الرعاية المتقدمة في متناول يدك. غسالات LG المزودة ب AI DD™ تستخدم حساسات ذكية وخوارزميات ذكية لاكتشاف وزن ونعومة القماش لكل حمولة. يتيح ذلك للماكينة اختيار حركات الغسيل المثالية تلقائيا—مما يوفر حماية أقمشة أفضل بنسبة تصل إلى 18٪ مقارنة بالنماذج التقليدية. ملابسك تبقى نابضة بالحياة وتدوم لفترة أطول، تغسل بعد غسل.
- العناية الشخصية بالأقمشة: تخصص كل دورة تلقائيا لتلبية احتياجات ملابسك، من الحرير الرقيق إلى الجينز المتين.
- توفير الطاقة والمياه: يحسن كل حمل من أجل الكفاءة، مما يساعدك على تقليل تكاليف المرافق دون التضحية بالنظافة.
- أداء هادئ: يضمن محرك Direct Drive التشغيل بهدوء، بحيث يمكنك تشغيل الغسيل في أي وقت من اليوم.
مع AI DD™، استمتع بالغسيل السلس الذي يتناسب بسلاسة مع حياتك—حيث تحمي قطعك المفضلة وتمنحك وقتا أطول لقضائه في ما يهم.
كيف توفر الغسالات الذكية الطاقة والماء؟
الغسالات الذكية مصممة لمساعدتك على العناية بملابسك — وبكوكب الأرض. باستخدام حساسات متقدمة ودورات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحسن هذه الأجهزة استهلاك الماء والطاقة لكل حمولة.
- الكشف الذكي عن الأحمال: يكتشف الجهاز حجم ونوع النسيج لكل حمولة، ويضبط استهلاك الماء والطاقة تلقائيا. هذا يعني أنك لا تستخدم أبدا أكثر مما تحتاج.
- دورات الغسل الفعالة: تساعد البرامج المتخصصة مثل الغسل السريع، والغسل البيئي، ودورات الماء البارد في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30٪ مقارنة بالغسالات التقليدية.
- الاتصال الذكي: مع التحكم المعتمد على التطبيقات، يمكنك جدولة الغسيل خلال ساعات الذروة، مما يوفر تكاليف الكهرباء ويقلل من الضغط على الشبكة.
مع كل دورة، توفر الغسالات الذكية غسلا أنظف وطريقة أذكى للحفاظ على الموارد — حتى تشعر بالرضا عن كل حمولة.
هل يمكن التحكم في غسالات LG الذكية عن بعد؟
اكتشف فوائد الغسيل بالبخار باستخدام غسالات LG
اختبر مستوى جديدا من النظافة مع تقنية الغسيل بالبخار المبتكرة من إل جي. توفر دراجاتنا البخارية مجموعة من الفوائد الواقعية لك ولعائلتك:
- إزالة بقع قوية: يتغلغل البخار عميقا في الأقمشة، مما يساعد على رفع وإذابة البقع العنيدة مع مراعاة الملابس.
- العناية بالحساسية: ميزة البخار في LG تزيل ما يصل إلى 99.9٪ من مسببات الحساسية المنزلية الشائعة مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة، مما يجعلها مثالية للبشرة الحساسة أو المصابين بالحساسية.
- تجاعيد أقل، كيي أقل: البخار يساعد على استرخاء ألياف القماش، مما يقلل التجاعيد بحيث تقضي وقتا أقل في الكي.
- كفاءة الطاقة: دورات البخار تستهلك كمية أقل من الماء والطاقة مقارنة بالغسيل التقليدي، مما يساعدك على توفير فواتير الخدمات دون التضحية بالنظافة.
- تعزيز النزاجة: استمتع بالملابس التي تشعر وتشم أكثر انتعاشا، بفضل قوة التنظيف العميق وإزالة الرائحة للبخار.
مع غسالات LG بالبخار، يمكنك العناية بملابسك وأحبائك — كل غسلة، وكل حمولة.
كيف أعتني بغسالة الملابس الذكية الخاصة بي لضمان أفضل أداء؟
العناية بغسالة LG الذكية بسيطة وتساعد في الحفاظ على ملابسك بأفضل صورة. مع بعض الخطوات السهلة، يمكنك الاستمتاع بأداء موثوق وكفاءة في استهلاك الطاقة لسنوات قادمة.
- نظف البرميل بانتظام: قم بتشغيل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة في الشهر لمنع تراكم المصارف والروائح. يمكن لتذكيرات LG الذكية إعلامك عندما يحين الوقت.
- افحص ونظف الفلاتر: أزل الوبر والحطام من فلتر المضخة ومرشحات المدخل كل بضعة أسابيع للحفاظ على تدفق مياه قوي وغسل فعال.
- امسح الباب والحشوة: بعد كل استخدام، امسح الباب والحشية المطاطية بلطف لمنع تراكم الرطوبة والعفن.
- استخدم المغسلة المناسبة: اختر مغسلة عالية الكفاءة (HE) واتبع الكمية الموصى بها لحماية ملابسك والماكينة.
- اترك الباب مفتوحا قليلا: بعد الغسيل، اترك الباب مواربا لتجف الداخل بشكل طبيعي ويبقى منتعشا.
- ابق على اتصال مع الميزات الذكية: استخدم تطبيق LG ThinQ لمراقبة الدورات، والحصول على تنبيهات الصيانة، والوصول إلى نصائح لحل المشكلات للحصول على رعاية سلسة.
مع قليل من العناية المنتظمة، يمكن لغسالة LG الذكية الخاصة بك أن تقدم تنظيفا قويا وعناية ناعمة بالأقمشة—دورة بعد دورة.
المراجع
1 LG السعودية: صفحة غسالات الذكاء الاصطناعي وشرح تقنية AI DD™.
2 صندوق توفير الطاقة: مقارنة استهلاك الطاقة والماء بين الغسالات التقليدية والذكية.
3 أي؟: نتائج اختبارات حماية الأقمشة وكفاءة الغسيل في غسالات AI DD™.
الأسئلة الشائعة
Q.
س. ما هي تقنية الذكاء الاصطناعي DD™ في غسالات LG؟
A.
ج. تقنية AI DD™ هي نظام ذكي في غسالات LG يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف نوع القماش وحجم الحمولة تلقائيا، مما يضمن اختيار الدورة الأنسب ويوفر حماية أفضل من القماش ونتائج تنظيف فعالة.
Q.
س. كيف توفر الغسالات الذكية الطاقة والماء؟
A.
ج. تستخدم الغسالات الذكية حساسات دقيقة وتقنيات ذكية مثل Inverter Direct Drive™ لضبط استهلاك الماء والطاقة حسب وزن وملمس الغسيل، مما يقلل من الهدر ويوفر حتى 30٪ من الطاقة مقارنة بالغسالات التقليدية.
Q.
س. هل يمكن التحكم في غسالات LG الذكية عن بعد؟
A.
ج. نعم، يمكن التحكم في غسالات LG الذكية عن بعد عبر تطبيق ThinQ™، مما يتيح لك جدولة الدورات، ومراقبة الأداء، وتلقي الإشعارات فور الانتهاء من الغسيل، مما يوفر مرونة كاملة في روتينك اليومي.
Q.
س. ما هي مزايا الغسيل بالبخار في غسالات LG؟
A.
ج. ميزة Steam™ في غسالات LG تعزز إزالة البقع القوية وتقتل 99.9٪ من البكتيريا ومسببات الحساسية، مما يمنحك ملابس أنظف وأكثر صحة، خاصة للعائلات التي تهتم براحة أطفالها.
Q.
س. كيف أعتني بغسالة الملابس الذكية الخاصة بي لضمان أفضل أداء؟
A.
ج. لضمان عمر طويل وأداء مثالي، حافظ على درج المنظفات نظيفا، واستخدم دورة التنظيف الذاتي بانتظام، وفحص الفلتر، وتأكد من تهوية البرميل بعد كل استخدام لمنع الروائح والبقايا.