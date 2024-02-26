أضف لمسة من الأناقة إلى غرفة الغسيل الخاصة بك من خلال دمج الخلفية خلف الغسالة أو الحوض أو منطقة سطح العمل مع تلك العناصر. يمكن للوحة الخلفية التي تتميز بألوان نابضة بالحياة أو أنماط مرحة أن تضفي على الغرفة طابعًا مميزًا بينما تخدم أيضًا غرضًا عمليًا من خلال حماية الجدران من رذاذ الماء.