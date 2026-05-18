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المكونات
الوجبات: 1 ~2
1 وعاء من ورق العنب، 2 بصل كبير (مفروم ناعم)، 1/2 كوب زيت زيتون، 1 فص ثوم (مسحوق)، 1 طماطم (مقطعة)، 1 كوب عصير ليمون، 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم، ملح كوشير، أسود مطحون طازج فلفل، 1 كوب أرز أبيض، 1/2 كوب ماء، 1/2 كوب شبت مقطع
(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)
الطهي اليدوي
1. طهي البصل والثوم والطماطم ومعجون الطماطم وعصير الليمون في مقلاة زيتية خفيفة حتى يحمر.
2. خليط الخضار والملح والفلفل في وعاء ويخلط جيداً.
3. ضعي ورق العنب على سطح مستوٍ وضعي ملعقة ونصف من خليط الأرز في منتصف الورقة. يلف خليط الأرز بالورق.
4. ضع كل الأوراق الملفوفة في صفوف في وعاء عميق وكبير وأضف الماء. غط الطعام بالغلاف البلاستيكي.
5. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف بدرجة حرارة 5000 واط لمدة 2 دقيقتين
6. بعد الطهي. تقدم مع القشدة الحامضة أو حسب الرغبة.
الطهي الآلي
الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 1
1. طهي البصل والثوم والطماطم ومعجون الطماطم وعصير الليمون في مقلاة ذات زيت خفيف حتى تحمر.
2. أضف الأرز المطبوخ. خليط الخضار والملح والفلفل في وعاء ويخلط جيداً.
3. ضعي ورق العنب على سطح مستوٍ وضعي ملعقة ونصف من خليط الأرز في منتصف الورقة. يلف خليط الأرز بالورق.
4. ضع كل الأوراق الملفوفة في صفوف في وعاء عميق وكبير وأضف الماء. غط الطعام بالغلاف البلاستيكي.
5. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.
6. بعد الطهي. تقدم مع القشدة الحامضة أو حسب الرغبة.
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