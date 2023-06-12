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خضار برياني

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خضار برياني

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الخضراوات

الخضراوات

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

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الحبوب/ المكسرات

الحبوب/ المكسرات

المكونات

 

الوجبات: 1 ~2

1 1/2 كوب أرز بسمتي، 400 جرام ماء، 2 كوب بصل مفروم، 1 طماطم (مفرومة)، 1 كوب خضروات جزر، فاصوليا، بازلاء، بطاطا (مفرومة، 2 فلفل أخضر (مفروم)، 1 ملعقة صغيرة من معجون الزنجبيل والثوم، 1 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار، 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة، 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، 1 ملعقة كبيرة برياني ماسالا، قرفة، 2 هال، 2 قرنفل، 2 حبات صغيرة، 1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر، مجموعة من أوراق الكزبرة المفرومة ناعماً (الكزبرة) وأوراق النعناع، 1 ملعقة كبيرة زيت، 2 ملاعق طعام من السمن أو الزبدة الموضحة حسب الذوق
(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

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الطهي اليدوي

 

1. طهي جميع الخضار والتوابل في مقلاة قليلة الزيت حتى تحمر.
2. 2. ضعي خليط الخضار المطبوخ في وعاء عميق وكبير وآمن على الميكروويف وأضيفي الأرز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
3. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف على 1000 وات لمدة 8 دقائق.
*قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

الطهي الآلي

 

آسيا: استخدم القائمة الشائعة رقم 8

1. 1. طهي جميع الخضار والتوابل في مقلاة قليلة الزيت حتى تحمر.
2. 2. ضعي خليط الخضار المطبوخ في وعاء عميق وكبير وآمن على الميكروويف وأضيفي الأرز والماء. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.
3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

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صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

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