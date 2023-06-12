1 1/2 كوب أرز بسمتي، 400 جرام ماء، 2 كوب بصل مفروم، 1 طماطم (مفرومة)، 1 كوب خضروات جزر، فاصوليا، بازلاء، بطاطا (مفرومة، 2 فلفل أخضر (مفروم)، 1 ملعقة صغيرة من معجون الزنجبيل والثوم، 1 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار، 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة، 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، 1 ملعقة كبيرة برياني ماسالا، قرفة، 2 هال، 2 قرنفل، 2 حبات صغيرة، 1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر، مجموعة من أوراق الكزبرة المفرومة ناعماً (الكزبرة) وأوراق النعناع، 1 ملعقة كبيرة زيت، 2 ملاعق طعام من السمن أو الزبدة الموضحة حسب الذوق

(نطاق الوزن 1.0 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)