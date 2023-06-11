We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
المكونات
الوجبات: 3~4
0.4 كجم أرز، 1000 مل ماء، 3 ملاعق كبيرة زيت، 3 ملاعق صغيرة ماء زعفران، ملح حسب الذوق
(نطاق الوزن 0.1 ~ 0.4 كجم، وعاء آمن للميكروويف (وعاء زجاجي عميق))
الطهي اليدوي
1. اغسل الأرز وجففه. أضف الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران إلى وعاء زجاجي عميق وامزجهم.
2. لا تقم بتغطيته لتبخير الماء كله. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف بدرجة حرارة 1000 واط لمدة 3 دقائق.
3. في حال استخدام اللحم، قلبي الأرز ثم غطيه بغطاء. اضغط على البداية لمتابعة الطهي
4. بعد الطهي، يُحرّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق
الطهي الآلي
الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشعبية رقم 4
1. اغسل الرز وجففه. أضف الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران إلى وعاء زجاجي عميق وامزجهم.
2. لا تقم بتغطيته لتبخير الماء كله. ضع الطعام في الفرن.
3. بعد الطهي يُحرَّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق.
الوصفات الموصى بها
تقييم مرتفع
*قد تختلف صور المنتج عن المنتجات الصادرة عن الدولة.