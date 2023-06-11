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أرز بالزعفران

أرز بالزعفران

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وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (وعاء زجاجي عميق)

وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف (وعاء زجاجي عميق)

الزيوت

الزيوت

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الحبوب/ المكسرات

الحبوب/ المكسرات

المكونات

الوجبات: 3~4

0.4 كجم أرز، 1000 مل ماء، 3 ملاعق كبيرة زيت، 3 ملاعق صغيرة ماء زعفران، ملح حسب الذوق

(نطاق الوزن 0.1 ~ 0.4 كجم، وعاء آمن للميكروويف (وعاء زجاجي عميق))

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الطهي اليدوي

 

1. اغسل الأرز وجففه. أضف الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران إلى وعاء زجاجي عميق وامزجهم.
2. لا تقم بتغطيته لتبخير الماء كله. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف بدرجة حرارة 1000 واط لمدة 3 دقائق.
3. في حال استخدام اللحم، قلبي الأرز ثم غطيه بغطاء. اضغط على البداية لمتابعة الطهي
4. بعد الطهي، يُحرّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق

الطهي الآلي

 

الشرق الأوسط وأفريقيا: استخدم القائمة الشعبية رقم 4
1. اغسل الرز وجففه. أضف الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران إلى وعاء زجاجي عميق وامزجهم.
2. لا تقم بتغطيته لتبخير الماء كله. ضع الطعام في الفرن.
3. بعد الطهي يُحرَّك المزيج ويقلب لمدة 5 دقائق.

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